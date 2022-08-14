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Словакия: Суперлига

2022-2023

Стадион:
ДАК
3:0
Конец матча
Дукла Банска-Бистрица
0'
1:0
45' Гол
Санто Регё
2:0
53' Гол
Ammar Ramadan
3:0
66' Гол
Крстович Никола
88' Желтая карточка
Кружляк Доминик
90'+4
22
Веселинов
Даниэл
28
Блэкмэн
Сезар
24
Кружляк
Доминик
5
Мухамедбегович
Ахмет
31
Дэвис
Эрик
7
Балог
Норберт
8
Димун
Милан
66
Качер
Мирослав
74
Санто
Регё
45
Крстович
Никола
20
Веселовски
Доминик
22
Грушка
Матуш
7
Jakub
Uhrincat
12
Lubos
Kupcik
28
Пишоя
Марьян
44
Загуменски
Тимотей
41
Lubomir
Willweber
10
Branislav
Luptak
27
Славик
Адриан
6
Рихтарех
Давид
17
Robert
Polievka
23
Фашко
Михал
ДАК
4-3-3
Дукла Банска-Бистрица
4-2-3-1

История личных встреч

ДАК
Дукла Банска-Бистрица

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
3:2
С
0:1

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 4 0.8
Веселовски Доминик 1 0.2
Кальмар Жолт 1 0.2
Кружляк Доминик 1 0.2
Санто Регё 1 0.2
Ammar Ramadan 1 0.2
Цыганик Андрей 0 0
Николаеску Йон 0 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Депетрис Давид 3 (1) 0.6
Robert Polievka 1 0.2
Lubomir Willweber 1 0.2
Рихтарех Давид 0 0
Lukas Migala 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крстович Никола 2 0
Нджие Сейни 2 0
Кальмар Жолт 1 0
Цыганик Андрей 1 0
Кружляк Доминик 1 0
Мухамедбегович Ахмет 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Веселинов Даниэл 1 0
Муму Брахим 1 0
Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Загуменски Тимотей 2 0
Lubos Kupcik 2 0
Депетрис Давид 1 0
Мазань Петер 1 0
Branislav Luptak 1 0
Фашко Михал 1 0
Lubomir Willweber 1 0
Славик Адриан 1 0
Adam Hanes 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
2
67%
76-90

Пропущено

1
10
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
100%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
3
33%
2
33%
76-90

Пропущено

2
12
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
50%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ФКСБ - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 ДАК - ФКСБ 0:1 ДАК - Злате Моравце 3:0
ДАК - Викингур 2:0 Жилина - ДАК 1:1 Викингур - ДАК 0:2 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Клифтонвилл - ДАК 0:3 ДАК - Клифтонвилл 2:1 ДАК - Тренчин 2:1 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0 ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 ДАК - Жилина 2:0 Слован Братислава - ДАК 3:1 ДАК - Середь 0:0 Жилина - ДАК 2:2
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:3 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 4:1 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Земплин - Дукла Банска-Бистрица 2:0
Рогожник - Дукла Банска-Бистрица 1:3 Дукла Банска-Бистрица - ФК Гуменне 3:0 Слован-2 Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Партизан Бардеёв 3:1 Жилина-2 - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Дубница 1:0 Славой Требишов - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Комарно - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Пухов 4:1 СТК-1914 Саморин - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Кошице-2 3:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Рогожник 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Наместово 4:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 5 4 0 1 17 - 5 12
2. ДАК 5 3 2 0 9 - 2 11
3. Жилина 5 2 3 0 8 - 4 9
4. Ружомберок 5 2 3 0 7 - 4 9
5. Спартак Трнава 5 2 2 1 10 - 5 8
6. Железярне Подбрезова 5 1 4 0 6 - 5 7
7. Скалица 5 1 2 2 5 - 8 5
8. Тренчин 5 1 2 2 3 - 7 5
9. Земплин 5 1 1 3 6 - 12 4
10. Дукла Банска-Бистрица 5 1 0 4 5 - 13 3
11. Татран Липтовски-Микулаш 5 0 3 2 4 - 9 3
12. Злате Моравце 5 0 2 3 3 - 9 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Слован Братислава 3 3 0 0 11 - 2 9
2. ДАК 3 3 0 0 8 - 1 9
3. Жилина 3 2 1 0 6 - 2 7
4. Спартак Трнава 4 1 2 1 6 - 5 5
5. Тренчин 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Железярне Подбрезова 2 1 1 0 2 - 1 4
7. Скалица 3 1 1 1 3 - 3 4
8. Земплин 2 1 0 1 2 - 4 3
9. Злате Моравце 2 0 2 0 3 - 3 2
10. Ружомберок 2 0 2 0 2 - 2 2
11. Татран Липтовски-Микулаш 3 0 2 1 2 - 6 2
12. Дукла Банска-Бистрица 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ружомберок 3 2 1 0 5 - 2 7
2. Железярне Подбрезова 3 0 3 0 4 - 4 3
3. Дукла Банска-Бистрица 4 1 0 3 3 - 10 3
4. Спартак Трнава 1 1 0 0 4 - 0 3
5. Слован Братислава 2 1 0 1 6 - 3 3
6. ДАК 2 0 2 0 1 - 1 2
7. Жилина 2 0 2 0 2 - 2 2
8. Татран Липтовски-Микулаш 2 0 1 1 2 - 3 1
9. Скалица 2 0 1 1 2 - 5 1
10. Тренчин 3 0 1 2 0 - 6 1
11. Земплин 3 0 1 2 4 - 8 1
12. Злате Моравце 3 0 0 3 0 - 6 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Санто Регё бьет в цель!
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