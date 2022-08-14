Стадион: MOL Arena
3:0
Конец матча
0'
1:0
45' ГолСанто Регё
2:0
53' ГолAmmar Ramadan
3:0
66' ГолКрстович Никола
88' Желтая карточкаКружляк Доминик
90'+4
Ход матча
45'
1:0
53'
66'
88'
31
Дэвис
Эрик
74
Санто
Регё
22
Грушка
Матуш
12
Lubos
Kupcik
28
Пишоя
Марьян
23
Фашко
Михал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Дэвис ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Санто РегёНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
78 Пинту АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Муму БрахимНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
- Защитник
-
12 Lubos KupcikЗащитник
-
28 Пишоя МарьянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Фашко МихалНападающий
- Запасные игроки
-
77 Мазань ПетерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Adam Hanes
-
-
-
99 Julius Nota
-
Главный тренер: Michal Scasny
История личных встреч
ДАК
Дукла Банска-Бистрица
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|4
|0.8
|Веселовски Доминик
|1
|0.2
|Кальмар Жолт
|1
|0.2
|Кружляк Доминик
|1
|0.2
|Санто Регё
|1
|0.2
|Ammar Ramadan
|1
|0.2
|Цыганик Андрей
|0
|0
|Николаеску Йон
|0
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Депетрис Давид
|3 (1)
|0.6
|Robert Polievka
|1
|0.2
|Lubomir Willweber
|1
|0.2
|Рихтарех Давид
|0
|0
|Lukas Migala
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крстович Никола
|2
|0
|Нджие Сейни
|2
|0
|Кальмар Жолт
|1
|0
|Цыганик Андрей
|1
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Мухамедбегович Ахмет
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Веселинов Даниэл
|1
|0
|Муму Брахим
|1
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Загуменски Тимотей
|2
|0
|Lubos Kupcik
|2
|0
|Депетрис Давид
|1
|0
|Мазань Петер
|1
|0
|Branislav Luptak
|1
|0
|Фашко Михал
|1
|0
|Lubomir Willweber
|1
|0
|Славик Адриан
|1
|0
|Adam Hanes
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
3
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
2
25%
2
67%
76-90
Пропущено
1
10
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
100%
3
30%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
9
6
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 2
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
3
33%
2
33%
76-90
Пропущено
2
12
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
50%
3
25%
46-60
0
0%
3
25%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ФКСБ - ДАК 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:0 ДАК - ФКСБ 0:1 ДАК - Злате Моравце 3:0
ДАК - Викингур 2:0 Жилина - ДАК 1:1 Викингур - ДАК 0:2 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Клифтонвилл - ДАК 0:3 ДАК - Клифтонвилл 2:1 ДАК - Тренчин 2:1 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0 ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 ДАК - Жилина 2:0 Слован Братислава - ДАК 3:1 ДАК - Середь 0:0 Жилина - ДАК 2:2
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Ружомберок 2:3 Жилина - Дукла Банска-Бистрица 4:1 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Земплин - Дукла Банска-Бистрица 2:0
Рогожник - Дукла Банска-Бистрица 1:3 Дукла Банска-Бистрица - ФК Гуменне 3:0 Слован-2 Братислава - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - Партизан Бардеёв 3:1 Жилина-2 - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Петржалка 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Дубница 1:0 Славой Требишов - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Комарно - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Дукла Банска-Бистрица - Пухов 4:1 СТК-1914 Саморин - Дукла Банска-Бистрица 0:1 Дукла Банска-Бистрица - Кошице-2 3:1 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Рогожник 4:1 Дукла Банска-Бистрица - Наместово 4:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|5
|4
|0
|1
|17 - 5
|12
|2.
|ДАК
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|Жилина
|5
|2
|3
|0
|8 - 4
|9
|4.
|Ружомберок
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|5.
|Спартак Трнава
|5
|2
|2
|1
|10 - 5
|8
|6.
|Железярне Подбрезова
|5
|1
|4
|0
|6 - 5
|7
|7.
|Скалица
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|8.
|Тренчин
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|9.
|Земплин
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|10.
|Дукла Банска-Бистрица
|5
|1
|0
|4
|5 - 13
|3
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|5
|0
|3
|2
|4 - 9
|3
|12.
|Злате Моравце
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Слован Братислава
|3
|3
|0
|0
|11 - 2
|9
|2.
|ДАК
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|3.
|Жилина
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Спартак Трнава
|4
|1
|2
|1
|6 - 5
|5
|5.
|Тренчин
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Железярне Подбрезова
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|Скалица
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|8.
|Земплин
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
|9.
|Злате Моравце
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Ружомберок
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|11.
|Татран Липтовски-Микулаш
|3
|0
|2
|1
|2 - 6
|2
|12.
|Дукла Банска-Бистрица
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ружомберок
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|2.
|Железярне Подбрезова
|3
|0
|3
|0
|4 - 4
|3
|3.
|Дукла Банска-Бистрица
|4
|1
|0
|3
|3 - 10
|3
|4.
|Спартак Трнава
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|5.
|Слован Братислава
|2
|1
|0
|1
|6 - 3
|3
|6.
|ДАК
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|7.
|Жилина
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|2
|8.
|Татран Липтовски-Микулаш
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|9.
|Скалица
|2
|0
|1
|1
|2 - 5
|1
|10.
|Тренчин
|3
|0
|1
|2
|0 - 6
|1
|11.
|Земплин
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|12.
|Злате Моравце
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
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