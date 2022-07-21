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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Рапид Вена
0:0
Первый тайм: 20'
Лехия Гданьск
0'
4' Желтая карточка
Кристерс Тоберс
18' Желтая карточка
Косцельник Мартин

Ход матча

4'
 
Кристерс Тоберс
18'
Косцельник Мартин
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогнозы 102
Рапид Вена 94.1% (96)
X 3.9% (4)
Лехия Гданьск 2% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Лехия Гданьск
1.69
4.30
5.20
Все Коэффициенты
45
Хедль
Никлас
22
Косцельник
Мартин
4
Айву
Эмануэль
6
Виммер
Кевин
26
Martin
Moormann
14
Пеич
Алекса
28
Moritz
Oswald
7
Кюн
Николас
41
Циммерманн
Бернхард
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
12
Куцяк
Душан
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
2
Петшак
Рафаль
4
Кристерс
Тоберс
17
Клеменс
Кристиан
7
Гаёс
Мацей
33
Терраццино
Марко
99
Дурмуш
Илкай
28
Пайшау
Флавиу
Рапид Вена
4-2-3-1
Лехия Гданьск
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайшау Флавиу 3 1
Гаёс Мацей 1 0.33
Зволински Лукаш 1 0.33
Петшак Рафаль 1 0.33

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристерс Тоберс 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Селтик 3:3
Халадаш - Рапид Вена 1:2 Warth - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Рапид Вена - Австрия Вена-2 4:1 Рапид Вена - СВ Лафниц 5:2 Рапид Вена - Стрипфинг Вайден 2:5 Рапид Вена - СК Нойзидль-ам-Зе 3:1 Рапид Вена - Флоридсдорфер 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Рапид Вена - Штурм 1:1 Штурм - Рапид Вена 2:1
Лехия Гданьск
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Академия Пандев - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - Стежица 2:1 Лехия Гданьск - Академия Пандев 4:1
Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 102
Рапид Вена 94.1% (96)
X 3.9% (4)
Лехия Гданьск 2% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рапид Вена
Ничья
Лехия Гданьск
1.69
4.30
5.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Рапид Вена 0:0 Лехия Гданьск онлайн

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Прогнозы на матч Рапид Вена 0:0 Лехия Гданьск

Исход игры
Рапид Вена
94.1% (96)
Ничья
3.9% (4)
Лехия Гданьск
2% (2)
Тотал 2.5
Больше
71.29% (72)
Меньше
28.71% (29)
Обе команды забьют
Да
72.28% (73)
Нет
27.72% (28)
Популярный счёт
2:1 Рапид Вена
58.8% (60)
2:0 Рапид Вена
14.7% (15)
1:0 Рапид Вена
10.8% (11)
3:1 Рапид Вена
5.9% (6)
3:2 Рапид Вена
2% (2)
2:2 Ничья
2% (2)
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