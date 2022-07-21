  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Рапид Вена
0:0
Конец матча
Лехия Гданьск
0'
4' Желтая карточка
Кристерс Тоберс
18' Желтая карточка
Косцельник Мартин
24' Желтая карточка
Пеич Алекса
90'+8

Ход матча

4'
 
Кристерс Тоберс
18'
Косцельник Мартин
 
24'
Пеич Алекса
 
61'
Кнасмюлльнер Кристоф
Грюлль Марко
 
61'
Nikolas Sattlberger
Пеич Алекса
 
61'
Шик Торстен
Косцельник Мартин
 
65'
 
Зволински Лукаш
Пайшау Флавиу
65'
 
Калузиньски Якуб
Терраццино Марко
66'
 
Конрадо
Дурмуш Илкай
69'
Rene Kriwak
Циммерманн Бернхард
 
72'
 
Кубицки Ярослав
Кристерс Тоберс
82'
 
Kacper Sezonienko
Клеменс Кристиан
84'
Савич Драголюб
Кюн Николас
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 3
  • 3 Офсайды 4
  • 16 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 102
Рапид Вена 94.1% (96)
X 3.9% (4)
Лехия Гданьск 2% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
45
Хедль
Никлас
22
Косцельник
Мартин
4
Айву
Эмануэль
6
Виммер
Кевин
26
Martin
Moormann
14
Пеич
Алекса
28
Moritz
Oswald
7
Кюн
Николас
41
Циммерманн
Бернхард
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
12
Куцяк
Душан
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
2
Петшак
Рафаль
4
Кристерс
Тоберс
17
Клеменс
Кристиан
7
Гаёс
Мацей
33
Терраццино
Марко
99
Дурмуш
Илкай
28
Пайшау
Флавиу
Рапид Вена
4-2-3-1
Лехия Гданьск
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайшау Флавиу 3 1
Гаёс Мацей 1 0.33
Зволински Лукаш 1 0.33
Петшак Рафаль 1 0.33

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Косцельник Мартин 1 0
Пеич Алекса 1 0
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристерс Тоберс 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2 Трайбах - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Селтик 3:3
Халадаш - Рапид Вена 1:2 Warth - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Рапид Вена - Австрия Вена-2 4:1 Рапид Вена - СВ Лафниц 5:2 Рапид Вена - Стрипфинг Вайден 2:5 Рапид Вена - СК Нойзидль-ам-Зе 3:1 Рапид Вена - Флоридсдорфер 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Рапид Вена - Штурм 1:1 Штурм - Рапид Вена 2:1
Лехия Гданьск
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Академия Пандев - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - Стежица 2:1 Лехия Гданьск - Академия Пандев 4:1
Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Лех 1:0 Краковия - Лехия Гданьск 2:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Пеич Алекса получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Косцельник Мартин получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 102
    Рапид Вена 94.1% (96)
    X 3.9% (4)
    Лехия Гданьск 2% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Рапид Вена 0:0 Лехия Гданьск онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Парибет



    Прогнозы на матч Рапид Вена 0:0 Лехия Гданьск

    Исход игры
    Рапид Вена
    94.1% (96)
    Ничья
    3.9% (4)
    Лехия Гданьск
    2% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.29% (72)
    Меньше
    28.71% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    72.28% (73)
    Нет
    27.72% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Рапид Вена
    58.8% (60)
    2:0 Рапид Вена
    14.7% (15)
    1:0 Рапид Вена
    10.8% (11)
    3:1 Рапид Вена
    5.9% (6)
    3:2 Рапид Вена
    2% (2)
    2:2 Ничья
    2% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     