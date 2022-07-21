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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Лиепая
 
Позже
Янг Бойз
Прогнозы 106
Лиепая 0.9% (1)
X 7.5% (8)
Янг Бойз 91.5% (97)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лиепая
Ничья
Янг Бойз
9.70
7.20
5.50
Все Коэффициенты
12
Звиедрис
Кришьянис
21
Martin
Marta
42
Inacio
Miguel
44
Хрелич
Кенан
11
Савалниекс
Робертс
25
Карашаускас
Артурс
5
Струмиа
Леонель
8
Белакович
Неманя
98
Jordy
Soladio
9
Додо
Иларио
17
Манкенда
Готье
26
Фон
Балльмоос
Давид
45
Янкевиц
Александр
13
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
23
Бенито
Лорис
8
Сьерро
Венсан
16
Фасснахт
Кристиан
10
Нгамале
Муми
32
Ридер
Фабиан
18
Нсаме
Жан-Пьер
15
Элиа
Мешак
Лиепая
4-3-3
Янг Бойз
4-1-2-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Лиепая
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белакович Неманя 1 0.5
Карашаускас Артурс 1 (1) 0.5
Додо Иларио 1 (1) 0.5
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Голы по времени матча

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лиепая
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лиепая - Гиляни 3:1 Гиляни - Лиепая 1:0 Лиепая - Рига 0:0 Лиепая - Супер Нова 2:0
Лиепая - Тукумс 2000 1:2 РФШ Рига - Лиепая 2:2 Лиепая - ФК Валмиера 1:3 Ауда - Лиепая 1:2 Лиепая - Метта 1:0 Даугавпилс - Лиепая 0:4 Лиепая - Спартак Юрмала 0:0 Рига - Лиепая 0:1 Супер Нова - Лиепая 1:3 ФК Валмиера - Лиепая 3:0 Лиепая - РФШ Рига 2:3 Тукумс 2000 - Лиепая 1:4 Лиепая - Ауда 1:1 Метта - Лиепая 1:5 Лиепая - Даугавпилс 5:1 Спартак Юрмала - Лиепая 0:2
Янг Бойз
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0
Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Янг Бойз 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Серветт - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • До матча
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лиепая - Янг Бойз от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июля 2022, осталось считанные секунды.



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Прогнозы 106
Лиепая 0.9% (1)
X 7.5% (8)
Янг Бойз 91.5% (97)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лиепая
Ничья
Янг Бойз
9.70
7.20
5.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лиепая - Янг Бойз онлайн

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Прогнозы на матч Лиепая - Янг Бойз

Исход игры
Лиепая
0.9% (1)
Ничья
7.5% (8)
Янг Бойз
91.5% (97)
Тотал 2.5
Больше
50.98% (52)
Меньше
49.02% (50)
Обе команды забьют
Да
47.06% (48)
Нет
52.94% (54)
Популярный счёт
0:2 Янг Бойз
33% (35)
1:2 Янг Бойз
23.6% (25)
1:3 Янг Бойз
13.2% (14)
0:3 Янг Бойз
8.5% (9)
0:1 Янг Бойз
6.6% (7)
1:1 Ничья
5.7% (6)
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Лиепая
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