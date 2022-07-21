Стадион: Даугава
21
Martin
Marta
44
Хрелич
Кенан
13
Али
Мохамед
23
Бенито
Лорис
10
Нгамале
Муми
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Martin MartaЗащитник
- Защитник
-
44 Хрелич КенанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 ДодоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Делиу АрдитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Капун НикПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Пертия Тамаз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Нгамале МумиПолузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
-
11 Иттен СедрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
Бомбардиры внутри турнира
Лиепая
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Белакович Неманя
|1
|0.5
|Карашаускас Артурс
|1 (1)
|0.5
|Додо Иларио
|1 (1)
|0.5
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Голы по времени матча
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лиепая
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лиепая - Гиляни 3:1 Гиляни - Лиепая 1:0 Лиепая - Рига 0:0 Лиепая - Супер Нова 2:0
Лиепая - Тукумс 2000 1:2 РФШ Рига - Лиепая 2:2 Лиепая - ФК Валмиера 1:3 Ауда - Лиепая 1:2 Лиепая - Метта 1:0 Даугавпилс - Лиепая 0:4 Лиепая - Спартак Юрмала 0:0 Рига - Лиепая 0:1 Супер Нова - Лиепая 1:3 ФК Валмиера - Лиепая 3:0 Лиепая - РФШ Рига 2:3 Тукумс 2000 - Лиепая 1:4 Лиепая - Ауда 1:1 Метта - Лиепая 1:5 Лиепая - Даугавпилс 5:1 Спартак Юрмала - Лиепая 0:2
Янг Бойз
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0
Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Янг Бойз 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Серветт - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Лиепая - Янг Бойз
Исход игры
Лиепая
0.9% (1)
Ничья
7.5% (8)
Янг Бойз
91.5% (97)
Тотал 2.5
Больше
50.98% (52)
Меньше
49.02% (50)
Обе команды забьют
Да
47.06% (48)
Нет
52.94% (54)
Популярный счёт
0:2 Янг Бойз
33% (35)
1:2 Янг Бойз
23.6% (25)
1:3 Янг Бойз
13.2% (14)
0:3 Янг Бойз
8.5% (9)
0:1 Янг Бойз
6.6% (7)
1:1 Ничья
5.7% (6)
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