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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Лиепая
0:1
Конец матча
Янг Бойз
0'
0:1
73' Гол
Фасснахт Кристиан
90' Желтая карточка
Иттен Седрик
90'+5

Ход матча

62'
 
Канга Вилфрид
Нсаме Жан-Пьер
62'
 
Иттен Седрик
Элиа Мешак
65'
Делиу Ардит
Jordy Soladio
 
70'
Карклиньш Кришс
Белакович Неманя
 
73'
0:1
Фасснахт Кристиан
(Ридер Фабиан)
76'
 
Ррудхани Донат
Нгамале Муми
84'
 
Лустенбергер Фабиан
Ридер Фабиан
84'
 
Miguel Chaiwa
Янкевиц Александр
90'
 
Иттен Седрик

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 11
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 108
Лиепая 0.9% (1)
X 7.4% (8)
Янг Бойз 91.7% (99)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
12
Звиедрис
Кришьянис
21
Martin
Marta
42
Inacio
Miguel
44
Хрелич
Кенан
11
Савалниекс
Робертс
25
Карашаускас
Артурс
5
Струмиа
Леонель
8
Белакович
Неманя
98
Jordy
Soladio
9
Додо
Иларио
17
Манкенда
Готье
26
Фон
Балльмоос
Давид
45
Янкевиц
Александр
13
Али
Мохамед
5
Зесигер
Седрик
23
Бенито
Лорис
8
Сьерро
Венсан
16
Фасснахт
Кристиан
10
Нгамале
Муми
32
Ридер
Фабиан
18
Нсаме
Жан-Пьер
15
Элиа
Мешак
Лиепая
4-3-3
Янг Бойз
4-1-2-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Лиепая
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белакович Неманя 1 0.33
Карашаускас Артурс 1 (1) 0.33
Додо Иларио 1 (1) 0.33
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фасснахт Кристиан 1 1
Ридер Фабиан 0 0

Карточки

Лиепая
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иттен Седрик 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лиепая
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лиепая - Гиляни 3:1 Гиляни - Лиепая 1:0 Лиепая - Рига 0:0 Лиепая - Супер Нова 2:0
Лиепая - Тукумс 2000 1:2 РФШ Рига - Лиепая 2:2 Лиепая - ФК Валмиера 1:3 Ауда - Лиепая 1:2 Лиепая - Метта 1:0 Даугавпилс - Лиепая 0:4 Лиепая - Спартак Юрмала 0:0 Рига - Лиепая 0:1 Супер Нова - Лиепая 1:3 ФК Валмиера - Лиепая 3:0 Лиепая - РФШ Рига 2:3 Тукумс 2000 - Лиепая 1:4 Лиепая - Ауда 1:1 Метта - Лиепая 1:5 Лиепая - Даугавпилс 5:1 Спартак Юрмала - Лиепая 0:2
Янг Бойз
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1 Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0
Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Янг Бойз 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Люцерн 2:2 Серветт - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Сьон 3:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daugava Stadions. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 108
Лиепая 0.9% (1)
X 7.4% (8)
Янг Бойз 91.7% (99)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Лиепая 0:1 Янг Бойз

Исход игры
Лиепая
0.9% (1)
Ничья
7.4% (8)
Янг Бойз
91.7% (99)
Тотал 2.5
Больше
50.96% (53)
Меньше
49.04% (51)
Обе команды забьют
Да
46.15% (48)
Нет
53.85% (56)
Популярный счёт
0:2 Янг Бойз
33.3% (36)
1:2 Янг Бойз
23.1% (25)
1:3 Янг Бойз
13% (14)
0:3 Янг Бойз
9.3% (10)
0:1 Янг Бойз
6.5% (7)
1:1 Ничья
5.6% (6)
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