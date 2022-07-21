Стадион: Даугава
0:1
Первый тайм: 30'
Ход матча
9'
0:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
27
Бирка
Эмиль
11
Camilo
Mena
15
Садриу
Леард
22
Дита
Бруно
17
Шала
Аденис
10
Хасани
Феран
11
Гури
Синдри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Бирка ЭмильЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Camilo MenaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Мурза АртурПолузащитник
-
-
-
-
-
17 Фалль Яре
-
13 Lukass Vapne
-
-
-
26 Klavs Lauva
-
-
22 Meissa Diop
-
Главный тренер: Jurgis Kalns
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Садриу ЛеардЗащитник
-
22 Дита БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Шала АденисПолузащитник
-
10 Хасани ФеранПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гури СиндриНападающий
- Запасные игроки
-
25 Амзай АстритВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Вондра ЯнЗащитник
-
21 Биляли СабитПолузащитник
-
23 Велия БашкимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Назифи ЗаниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Artim Sakiri
Бомбардиры внутри турнира
ФК Валмиера
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Шкендия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нафиу Вальмир
|1
|0.33
|Гури Синдри
|1
|0.33
|Садриу Леард
|1
|0.33
|Шала Аденис
|1
|0.33
Карточки
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Валмиера
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
ФК Валмиера - Даугавпилс 5:1 ФК Валмиера - Спартак Юрмала 1:2 Рига - ФК Валмиера 0:2 ФК Валмиера - РФШ Рига 4:0
ФК Валмиера - Супер Нова 1:0 Лиепая - ФК Валмиера 1:3 Тукумс 2000 - ФК Валмиера 0:3 ФК Валмиера - Ауда 2:0 Метта - ФК Валмиера 0:3 ФК Валмиера - Даугавпилс 1:0 Спартак Юрмала - ФК Валмиера 0:2 ФК Валмиера - Рига 3:0 ФК Валмиера - Лиепая 3:0 Супер Нова - ФК Валмиера 1:5 РФШ Рига - ФК Валмиера 1:3 ФК Валмиера - Тукумс 2000 3:0 Ауда - ФК Валмиера 1:3 ФК Валмиера - Метта 1:1 Даугавпилс - ФК Валмиера 0:0 ФК Валмиера - Спартак Юрмала 4:1
Шкендия
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Арарат - Шкендия 2:2 Шкендия - Арарат 2:0 Динамо Загреб - Шкендия 3:0 Струга Трим-Лум - Шкендия 1:1
Шкендия - Шкупи 0:0 Академия Пандев - Шкендия 4:2 Шкендия - Работнички 1:0 Шкендия - Македония Джёрче Петров 3:1 Брегалница - Шкендия 0:0 Шкендия - Ренова 1:1 Пелистер - Шкендия 0:2 Шкендия - Борец 0:0 Скопье - Шкендия 0:2 Шкендия - Тиквеш 2:1 Работнички - Шкендия 2:1 Шкендия - Академия Пандев 0:0 Борец - Шкендия 0:3 Шкендия - Струга Трим-Лум 3:1 Шкендия - Скопье 1:0 Шкупи - Шкендия 1:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч ФК Валмиера 0:1 Шкендия
Исход игры
ФК Валмиера
34% (36)
Ничья
34.9% (37)
Шкендия
31.1% (33)
Тотал 2.5
Больше
32.04% (33)
Меньше
67.96% (70)
Обе команды забьют
Да
62.14% (64)
Нет
37.86% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.2% (32)
1:0 ФК Валмиера
17% (18)
1:2 Шкендия
14.2% (15)
2:1 ФК Валмиера
13.2% (14)
0:1 Шкендия
10.4% (11)
0:2 Шкендия
3.8% (4)
0:0 Ничья
2.8% (3)
2:0 ФК Валмиера
1.9% (2)
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