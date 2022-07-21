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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
ФК Валмиера
0:1
Первый тайм: 30'
Шкендия
0'
0:1
9' Гол
Дориев Люпцхе

Ход матча

9'
0:1
Дориев Люпцхе

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Прогнозы 106
ФК Валмиера 34% (36)
X 34.9% (37)
Шкендия 31.1% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Валмиера
Ничья
Шкендия
3.30
3.50
3.90
Все Коэффициенты
Новости
1
Матревицс
Рихардс
10
Яунземс
Алвис
2
Балодис
Даниэль
3
Якуба
Роман
27
Бирка
Эмиль
71
Masaki
Murata
6
Желизко
Иван
19
Гуйе
Джибриль
14
Силагадзе
Лука
11
Camilo
Mena
7
Кроллис
Раймондс
1
Захов
Костадин
16
Мурати
Мевлан
4
Бейтулаи
Эгзон
5
Цаке
Клисман
15
Садриу
Леард
22
Дита
Бруно
77
Рамадани
Флорент
17
Шала
Аденис
10
Хасани
Феран
14
Дориев
Люпцхе
11
Гури
Синдри
ФК Валмиера
4-2-3-1
Шкендия
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

ФК Валмиера
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкендия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нафиу Вальмир 1 0.33
Гури Синдри 1 0.33
Садриу Леард 1 0.33
Шала Аденис 1 0.33

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Валмиера
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
ФК Валмиера - Даугавпилс 5:1 ФК Валмиера - Спартак Юрмала 1:2 Рига - ФК Валмиера 0:2 ФК Валмиера - РФШ Рига 4:0
ФК Валмиера - Супер Нова 1:0 Лиепая - ФК Валмиера 1:3 Тукумс 2000 - ФК Валмиера 0:3 ФК Валмиера - Ауда 2:0 Метта - ФК Валмиера 0:3 ФК Валмиера - Даугавпилс 1:0 Спартак Юрмала - ФК Валмиера 0:2 ФК Валмиера - Рига 3:0 ФК Валмиера - Лиепая 3:0 Супер Нова - ФК Валмиера 1:5 РФШ Рига - ФК Валмиера 1:3 ФК Валмиера - Тукумс 2000 3:0 Ауда - ФК Валмиера 1:3 ФК Валмиера - Метта 1:1 Даугавпилс - ФК Валмиера 0:0 ФК Валмиера - Спартак Юрмала 4:1
Шкендия
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Арарат - Шкендия 2:2 Шкендия - Арарат 2:0 Динамо Загреб - Шкендия 3:0 Струга Трим-Лум - Шкендия 1:1
Шкендия - Шкупи 0:0 Академия Пандев - Шкендия 4:2 Шкендия - Работнички 1:0 Шкендия - Македония Джёрче Петров 3:1 Брегалница - Шкендия 0:0 Шкендия - Ренова 1:1 Пелистер - Шкендия 0:2 Шкендия - Борец 0:0 Скопье - Шкендия 0:2 Шкендия - Тиквеш 2:1 Работнички - Шкендия 2:1 Шкендия - Академия Пандев 0:0 Борец - Шкендия 0:3 Шкендия - Струга Трим-Лум 3:1 Шкендия - Скопье 1:0 Шкупи - Шкендия 1:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Дориев Люпцхе бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Daugava Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 106
ФК Валмиера 34% (36)
X 34.9% (37)
Шкендия 31.1% (33)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
ФК Валмиера
Ничья
Шкендия
3.30
3.50
3.90
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч ФК Валмиера 0:1 Шкендия онлайн

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Прогнозы на матч ФК Валмиера 0:1 Шкендия

Исход игры
ФК Валмиера
34% (36)
Ничья
34.9% (37)
Шкендия
31.1% (33)
Тотал 2.5
Больше
32.04% (33)
Меньше
67.96% (70)
Обе команды забьют
Да
62.14% (64)
Нет
37.86% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.2% (32)
1:0 ФК Валмиера
17% (18)
1:2 Шкендия
14.2% (15)
2:1 ФК Валмиера
13.2% (14)
0:1 Шкендия
10.4% (11)
0:2 Шкендия
3.8% (4)
0:0 Ничья
2.8% (3)
2:0 ФК Валмиера
1.9% (2)
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