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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Лехия Гданьск
0:2
Перерыв
Рапид Вена
0'
0:1
16' Гол
Кюн Николас
0:2
18' Пенальти
Грюлль Марко
29' Желтая карточка
Шик Торстен
34' Желтая карточка
Штек Давид
42' Желтая карточка
Калузиньски Якуб
44' Желтая карточка
Пеич Алекса

Ход матча

16'
0:1
Кюн Николас
(Грюлль Марко)
18'
0:2
Грюлль Марко
29'
 
Шик Торстен
34'
Штек Давид
 
42'
Калузиньски Якуб
 
44'
 
Пеич Алекса

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 115
Лехия Гданьск 38.3% (44)
X 37.4% (43)
Рапид Вена 24.3% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лехия Гданьск
Ничья
Рапид Вена
24.00
9.96
2.55
Все Коэффициенты
12
Куцяк
Душан
29
Штек
Давид
25
Налепа
Михал
23
Малоча
Марио
2
Петшак
Рафаль
17
Клеменс
Кристиан
7
Гаёс
Мацей
88
Калузиньски
Якуб
33
Терраццино
Марко
99
Дурмуш
Илкай
9
Зволински
Лукаш
45
Хедль
Никлас
13
Шик
Торстен
4
Айву
Эмануэль
6
Виммер
Кевин
23
Ауэр
Йонас
14
Пеич
Алекса
28
Moritz
Oswald
7
Кюн
Николас
41
Циммерманн
Бернхард
27
Грюлль
Марко
9
Бургшталлер
Гвидо
Лехия Гданьск
4-5-1
Рапид Вена
4-3-2-1

История личных встреч

Лехия Гданьск
Рапид Вена

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайшау Флавиу 3 0.75
Гаёс Мацей 1 0.25
Зволински Лукаш 1 0.25
Петшак Рафаль 1 0.25
Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кюн Николас 1 0.5
Грюлль Марко 1 (1) 0.5

Карточки

Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штек Давид 1 0
Кристерс Тоберс 1 0
Калузиньски Якуб 1 0
Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеич Алекса 2 0
Шик Торстен 1 0
Косцельник Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
0
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лехия Гданьск
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:0 Академия Пандев - Лехия Гданьск 1:2 Лехия Гданьск - Стежица 2:1
Лехия Гданьск - Академия Пандев 4:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 1:2 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 3:6 Ракув - Лехия Гданьск 3:0 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Лехия Гданьск - Сталь Мелец 3:2 Заглембе Любин - Лехия Гданьск 2:2 Лехия Гданьск - Варта Познань 2:0 Гурник Забже - Лехия Гданьск 1:3 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 2:0 Легия - Лехия Гданьск 2:1 Лехия Гданьск - Гурник Ленчна 2:0 Пяст - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Висла Краков 1:1 Радомьяк Радом - Лехия Гданьск 2:0 Лехия Гданьск - Лех 1:0
Рапид Вена
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Рапид Вена - Рид 1:0 Рапид Вена - Лехия Гданьск 0:0 Дьёр - Рапид Вена 3:1 Адмира - Рапид Вена 1:2
Трайбах - Рапид Вена 0:1 Рапид Вена - Селтик 3:3 Халадаш - Рапид Вена 1:2 Warth - Рапид Вена 2:2 Рапид Вена - АЕК Ларнака 2:3 Рапид Вена - Австрия Вена-2 4:1 Рапид Вена - СВ Лафниц 5:2 Рапид Вена - Стрипфинг Вайден 2:5 Рапид Вена - СК Нойзидль-ам-Зе 3:1 Рапид Вена - Флоридсдорфер 2:2 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Сваровски Тироль - Рапид Вена 1:2 Вольфсбергер - Рапид Вена 2:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 0:1 Аустрия Вена - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2

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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Пеич Алекса получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Jakub Kaluzinski получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Штек Давид получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Шик Торстен получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Грюлль Марко из команды Рапид Вена забивает с точки!
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Кюн Николас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Polsat Plus Arena Gdansk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 115
Лехия Гданьск 38.3% (44)
X 37.4% (43)
Рапид Вена 24.3% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лехия Гданьск
Ничья
Рапид Вена
24.00
9.96
2.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Лехия Гданьск 0:2 Рапид Вена онлайн

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Прогнозы на матч Лехия Гданьск 0:2 Рапид Вена

Исход игры
Лехия Гданьск
38.3% (44)
Ничья
37.4% (43)
Рапид Вена
24.3% (28)
Тотал 2.5
Больше
43.75% (49)
Меньше
56.25% (63)
Обе команды забьют
Да
75.89% (85)
Нет
24.11% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.3% (36)
2:1 Лехия Гданьск
20.9% (24)
1:2 Рапид Вена
18.3% (21)
1:0 Лехия Гданьск
15.7% (18)
0:1 Рапид Вена
4.3% (5)
2:2 Ничья
3.5% (4)
0:2 Рапид Вена
1.7% (2)
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Лехия Гданьск
Рапид Вена
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