Стадион: Стад де Суиз
0'
2' Желтая карточкаХрелич Кенан
1:0
2' ПенальтиНсаме Жан-Пьер
2:0
41' ГолРрудхани Донат
42' Желтая карточкаКарашаускас Артурс
Ход матча
2'
2'
1:0
41'
2:0
45'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
17
Рюэгг
Кевин
13
Али
Мохамед
23
Бенито
Лорис
20
Ниассе
Шейх
10
Нгамале
Муми
32
Ридер
Фабиан
15
Элиа
Мешак
21
Martin
Marta
44
Хрелич
Кенан
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Рюэгг КевинЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Нгамале МумиПолузащитник
-
32 Ридер ФабианПолузащитник
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Иттен СедрикНападающий
- Нападающий
-
-
27 Lewin Blum
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Martin MartaЗащитник
- Защитник
-
44 Хрелич КенанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 ДодоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Капун НикПолузащитник
-
10 Делиу АрдитПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Пертия Тамаз
История личных встреч
Янг Бойз
Лиепая
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фасснахт Кристиан
|1
|0.5
|Нсаме Жан-Пьер
|1 (1)
|0.5
|Ридер Фабиан
|0
|0
Лиепая
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Белакович Неманя
|1
|0.25
|Карашаускас Артурс
|1 (1)
|0.25
|Додо Иларио
|1 (1)
|0.25
Карточки
Янг Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иттен Седрик
|1
|0
Лиепая
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хрелич Кенан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1
Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Янг Бойз 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Люцерн 2:2
Лиепая
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лиепая - Янг Бойз 0:1 Лиепая - Гиляни 3:1 Гиляни - Лиепая 1:0 Лиепая - Рига 0:0
Лиепая - Супер Нова 2:0 Лиепая - Тукумс 2000 1:2 РФШ Рига - Лиепая 2:2 Лиепая - ФК Валмиера 1:3 Ауда - Лиепая 1:2 Лиепая - Метта 1:0 Даугавпилс - Лиепая 0:4 Лиепая - Спартак Юрмала 0:0 Рига - Лиепая 0:1 Супер Нова - Лиепая 1:3 ФК Валмиера - Лиепая 3:0 Лиепая - РФШ Рига 2:3 Тукумс 2000 - Лиепая 1:4 Лиепая - Ауда 1:1 Метта - Лиепая 1:5 Лиепая - Даугавпилс 5:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Янг Бойз 2:0 Лиепая
Исход игры
Янг Бойз
97.4% (111)
Ничья
2.6% (3)
Лиепая
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
56.64% (64)
Меньше
43.36% (49)
Обе команды забьют
Да
17.7% (20)
Нет
82.3% (93)
Популярный счёт
2:0 Янг Бойз
36.8% (42)
3:0 Янг Бойз
31.6% (36)
2:1 Янг Бойз
8.8% (10)
3:1 Янг Бойз
7% (8)
4:0 Янг Бойз
5.3% (6)
1:0 Янг Бойз
4.4% (5)
5:0 Янг Бойз
2.6% (3)
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