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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Янг Бойз
2:0
Первый тайм: 45'
Лиепая
0'
2' Желтая карточка
Хрелич Кенан
1:0
2' Пенальти
Нсаме Жан-Пьер
2:0
41' Гол
Ррудхани Донат
42' Желтая карточка
Карашаускас Артурс
45' Желтая карточка

Ход матча

2'
 
Хрелич Кенан
2'
Нсаме Жан-Пьер
1:0
41'
Ррудхани Донат
(Нсаме Жан-Пьер)
2:0
42'
 
Карашаускас Артурс
45'
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 114
Янг Бойз 97.4% (111)
X 2.6% (3)
Лиепая 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Лиепая
1.12
9.90
50.00
Все Коэффициенты
26
Фон
Балльмоос
Давид
17
Рюэгг
Кевин
13
Али
Мохамед
28
Лустенбергер
Фабиан
23
Бенито
Лорис
20
Ниассе
Шейх
22
Ррудхани
Донат
10
Нгамале
Муми
32
Ридер
Фабиан
18
Нсаме
Жан-Пьер
15
Элиа
Мешак
12
Звиедрис
Кришьянис
21
Martin
Marta
42
Inacio
Miguel
44
Хрелич
Кенан
11
Савалниекс
Робертс
25
Карашаускас
Артурс
5
Струмиа
Леонель
8
Белакович
Неманя
19
Тарасов
Игорь
9
Додо
Иларио
17
Манкенда
Готье
Янг Бойз
4-1-2-1-2
Лиепая
4-3-3

История личных встреч

Янг Бойз
Лиепая

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фасснахт Кристиан 1 0.5
Нсаме Жан-Пьер 1 (1) 0.5
Ридер Фабиан 0 0
Лиепая
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белакович Неманя 1 0.25
Карашаускас Артурс 1 (1) 0.25
Додо Иларио 1 (1) 0.25

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иттен Седрик 1 0
Лиепая
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хрелич Кенан 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1
Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Янг Бойз 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Люцерн 2:2
Лиепая
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лиепая - Янг Бойз 0:1 Лиепая - Гиляни 3:1 Гиляни - Лиепая 1:0 Лиепая - Рига 0:0
Лиепая - Супер Нова 2:0 Лиепая - Тукумс 2000 1:2 РФШ Рига - Лиепая 2:2 Лиепая - ФК Валмиера 1:3 Ауда - Лиепая 1:2 Лиепая - Метта 1:0 Даугавпилс - Лиепая 0:4 Лиепая - Спартак Юрмала 0:0 Рига - Лиепая 0:1 Супер Нова - Лиепая 1:3 ФК Валмиера - Лиепая 3:0 Лиепая - РФШ Рига 2:3 Тукумс 2000 - Лиепая 1:4 Лиепая - Ауда 1:1 Метта - Лиепая 1:5 Лиепая - Даугавпилс 5:1

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 114
Янг Бойз 97.4% (111)
X 2.6% (3)
Лиепая 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Янг Бойз
Ничья
Лиепая
1.12
9.90
50.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Янг Бойз 2:0 Лиепая онлайн

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Прогнозы на матч Янг Бойз 2:0 Лиепая

Исход игры
Янг Бойз
97.4% (111)
Ничья
2.6% (3)
Лиепая
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
56.64% (64)
Меньше
43.36% (49)
Обе команды забьют
Да
17.7% (20)
Нет
82.3% (93)
Популярный счёт
2:0 Янг Бойз
36.8% (42)
3:0 Янг Бойз
31.6% (36)
2:1 Янг Бойз
8.8% (10)
3:1 Янг Бойз
7% (8)
4:0 Янг Бойз
5.3% (6)
1:0 Янг Бойз
4.4% (5)
5:0 Янг Бойз
2.6% (3)
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