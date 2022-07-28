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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Янг Бойз
3:0
Конец матча
Лиепая
0'
2' Желтая карточка
Хрелич Кенан
1:0
2' Пенальти
Нсаме Жан-Пьер
2:0
41' Гол
Ррудхани Донат
42' Желтая карточка
Карашаускас Артурс
45' Желтая карточка
Ридер Фабиан
3:0
72' Гол
Ниассе Шейх
90'+4

Ход матча

2'
 
Хрелич Кенан
2'
Нсаме Жан-Пьер
1:0
41'
Ррудхани Донат
(Нсаме Жан-Пьер)
2:0
42'
 
Карашаускас Артурс
45'
Ридер Фабиан
 
46'
 
Виллела Лукас
Белакович Неманя
46'
Аменда Орель
Лустенбергер Фабиан
 
61'
 
Делиу Ардит
Карашаускас Артурс
66'
Иттен Седрик
Нсаме Жан-Пьер
 
66'
Lewin Blum
Рюэгг Кевин
 
67'
Янкевиц Александр
Ридер Фабиан
 
72'
Ниассе Шейх
(Элиа Мешак)
3:0
78'
 
Капун Ник
Тарасов Игорь
78'
 
Jordy Soladio
Додо
79'
Мамбимби Феликс
Нгамале Муми
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 6 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 114
Янг Бойз 97.4% (111)
X 2.6% (3)
Лиепая 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
26
Фон
Балльмоос
Давид
17
Рюэгг
Кевин
13
Али
Мохамед
28
Лустенбергер
Фабиан
23
Бенито
Лорис
20
Ниассе
Шейх
22
Ррудхани
Донат
10
Нгамале
Муми
32
Ридер
Фабиан
18
Нсаме
Жан-Пьер
15
Элиа
Мешак
12
Звиедрис
Кришьянис
21
Martin
Marta
42
Inacio
Miguel
44
Хрелич
Кенан
11
Савалниекс
Робертс
25
Карашаускас
Артурс
5
Струмиа
Леонель
8
Белакович
Неманя
19
Тарасов
Игорь
9
Додо
Иларио
17
Манкенда
Готье
Янг Бойз
4-1-2-1-2
Лиепая
4-3-3

История личных встреч

Янг Бойз
Лиепая

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нсаме Жан-Пьер 1 (1) 0.5
Фасснахт Кристиан 1 0.5
Ниассе Шейх 1 0.5
Ррудхани Донат 1 0.5
Элиа Мешак 0 0
Ридер Фабиан 0 0
Лиепая
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Белакович Неманя 1 0.25
Карашаускас Артурс 1 (1) 0.25
Додо Иларио 1 (1) 0.25

Карточки

Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иттен Седрик 1 0
Ридер Фабиан 1 0
Лиепая
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карашаускас Артурс 1 0
Хрелич Кенан 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
3
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Сьон - Янг Бойз 0:3 Лиепая - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Цюрих 4:0 Янг Бойз - Гройтер Фюрт 1:1
Янг Бойз - Шаффхаузен 7:0 Янг Бойз - Динамо Киев 0:0 Янг Бойз - Лозанна Уши 2:2 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 2:1 Янг Бойз - Грасcхоппер 3:0 Люцерн - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Санкт-Галлен 4:1 Лугано - Янг Бойз 3:1 Сьон - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Серветт 3:1 Цюрих - Янг Бойз 2:1 Янг Бойз - Лозанна-Спорт 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 1:2 Лозанна-Спорт - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Люцерн 2:2
Лиепая
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Лиепая - Янг Бойз 0:1 Лиепая - Гиляни 3:1 Гиляни - Лиепая 1:0 Лиепая - Рига 0:0
Лиепая - Супер Нова 2:0 Лиепая - Тукумс 2000 1:2 РФШ Рига - Лиепая 2:2 Лиепая - ФК Валмиера 1:3 Ауда - Лиепая 1:2 Лиепая - Метта 1:0 Даугавпилс - Лиепая 0:4 Лиепая - Спартак Юрмала 0:0 Рига - Лиепая 0:1 Супер Нова - Лиепая 1:3 ФК Валмиера - Лиепая 3:0 Лиепая - РФШ Рига 2:3 Тукумс 2000 - Лиепая 1:4 Лиепая - Ауда 1:1 Метта - Лиепая 1:5 Лиепая - Даугавпилс 5:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Фабиан Ридер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Карашаускас Артурс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Ррудхани Донат бьет в цель!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de Suisse Wankdorf. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 114
Янг Бойз 97.4% (111)
X 2.6% (3)
Лиепая 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Янг Бойз 3:0 Лиепая

Исход игры
Янг Бойз
97.4% (111)
Ничья
2.6% (3)
Лиепая
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
56.64% (64)
Меньше
43.36% (49)
Обе команды забьют
Да
17.7% (20)
Нет
82.3% (93)
Популярный счёт
2:0 Янг Бойз
36.8% (42)
3:0 Янг Бойз
31.6% (36)
2:1 Янг Бойз
8.8% (10)
3:1 Янг Бойз
7% (8)
4:0 Янг Бойз
5.3% (6)
1:0 Янг Бойз
4.4% (5)
5:0 Янг Бойз
2.6% (3)
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