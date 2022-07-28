Стадион: Тодор Проески
2:1
Первый тайм: 45'
0'
11' Желтая карточкаТонышев Максим
1:0
11' ГолБейтулаи Эгзон
1:1
25' ГолMasaki Murata
2:1
33' ГолДориев Люпцхе
Ход матча
11'
11'
1:0
25'
33'
2:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
22
Дита
Бруно
17
Шала
Аденис
10
Хасани
Феран
11
Гури
Синдри
17
Фалль
Яре
11
Camilo
Mena
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Дита БруноПолузащитник
-
17 Шала АденисПолузащитник
-
10 Хасани ФеранПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Гури СиндриНападающий
- Запасные игроки
-
30 Рамани ФератВратарь
- Вратарь
-
26 Вондра ЯнЗащитник
-
15 Садриу ЛеардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Велия БашкимПолузащитник
-
21 Биляли СабитПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Artim Sakiri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Фалль ЯреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Camilo MenaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
26 Klavs Lauva
-
-
13 Lukass Vapne
-
27 Бирка Эмиль
-
-
-
-
Главный тренер: Jurgis Kalns
История личных встреч
Шкендия
ФК Валмиера
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шкендия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гури Синдри
|2
|0.5
|Дориев Люпцхе
|2
|0.5
|Нафиу Вальмир
|1
|0.25
|Бейтулаи Эгзон
|1
|0.25
|Шала Аденис
|1
|0.25
|Хасани Феран
|0
|0
ФК Валмиера
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Masaki Murata
|1
|0.5
|Гуйе Джибриль
|1
|0.5
|Кроллис Раймондс
|0
|0
|Якуба Роман
|0
|0
Карточки
Шкендия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садриу Леард
|1
|0
ФК Валмиера
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кроллис Раймондс
|1
|0
|Тонышев Максим
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Шкендия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
ФК Валмиера - Шкендия 1:2 Арарат - Шкендия 2:2 Шкендия - Арарат 2:0 Динамо Загреб - Шкендия 3:0
Струга Трим-Лум - Шкендия 1:1 Шкендия - Шкупи 0:0 Академия Пандев - Шкендия 4:2 Шкендия - Работнички 1:0 Шкендия - Македония Джёрче Петров 3:1 Брегалница - Шкендия 0:0 Шкендия - Ренова 1:1 Пелистер - Шкендия 0:2 Шкендия - Борец 0:0 Скопье - Шкендия 0:2 Шкендия - Тиквеш 2:1 Работнички - Шкендия 2:1 Шкендия - Академия Пандев 0:0 Борец - Шкендия 0:3 Шкендия - Струга Трим-Лум 3:1 Шкендия - Скопье 1:0
ФК Валмиера
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
ФК Валмиера - Метта 6:1 ФК Валмиера - Шкендия 1:2 ФК Валмиера - Даугавпилс 5:1 ФК Валмиера - Спартак Юрмала 1:2
Рига - ФК Валмиера 0:2 ФК Валмиера - РФШ Рига 4:0 ФК Валмиера - Супер Нова 1:0 Лиепая - ФК Валмиера 1:3 Тукумс 2000 - ФК Валмиера 0:3 ФК Валмиера - Ауда 2:0 Метта - ФК Валмиера 0:3 ФК Валмиера - Даугавпилс 1:0 Спартак Юрмала - ФК Валмиера 0:2 ФК Валмиера - Рига 3:0 ФК Валмиера - Лиепая 3:0 Супер Нова - ФК Валмиера 1:5 РФШ Рига - ФК Валмиера 1:3 ФК Валмиера - Тукумс 2000 3:0 Ауда - ФК Валмиера 1:3 ФК Валмиера - Метта 1:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Шкендия 2:1 ФК Валмиера
Исход игры
Шкендия
85% (96)
Ничья
11.5% (13)
ФК Валмиера
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
34.23% (38)
Меньше
65.77% (73)
Обе команды забьют
Да
43.24% (48)
Нет
56.76% (63)
Популярный счёт
1:0 Шкендия
29.2% (33)
2:1 Шкендия
28.3% (32)
2:0 Шкендия
23.9% (27)
1:1 Ничья
9.7% (11)
1:2 ФК Валмиера
1.8% (2)
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