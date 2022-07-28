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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Шкендия
2:1
Первый тайм: 45'
ФК Валмиера
0'
11' Желтая карточка
Тонышев Максим
1:0
11' Гол
Бейтулаи Эгзон
1:1
25' Гол
Masaki Murata
2:1
33' Гол
Дориев Люпцхе

Ход матча

11'
 
Тонышев Максим
11'
Бейтулаи Эгзон
(Хасани Феран)
1:0
25'
1:1
Masaki Murata
(Кроллис Раймондс)
33'
Дориев Люпцхе
2:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 111
Шкендия 85.6% (95)
X 10.8% (12)
ФК Валмиера 3.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шкендия
Ничья
ФК Валмиера
2.31
3.65
3.55
Все Коэффициенты
1
Захов
Костадин
16
Мурати
Мевлан
4
Бейтулаи
Эгзон
5
Цаке
Клисман
6
Незири
Меджит
18
Рамадани
Решат
22
Дита
Бруно
17
Шала
Аденис
10
Хасани
Феран
14
Дориев
Люпцхе
11
Гури
Синдри
1
Матревицс
Рихардс
23
Тонышев
Максим
2
Балодис
Даниэль
3
Якуба
Роман
17
Фалль
Яре
41
Daisuke
Yokota
6
Желизко
Иван
71
Masaki
Murata
10
Яунземс
Алвис
11
Camilo
Mena
7
Кроллис
Раймондс
Шкендия
4-2-3-1
ФК Валмиера
4-4-2

История личных встреч

Шкендия
ФК Валмиера

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Шкендия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гури Синдри 2 0.5
Дориев Люпцхе 2 0.5
Нафиу Вальмир 1 0.25
Бейтулаи Эгзон 1 0.25
Шала Аденис 1 0.25
Хасани Феран 0 0
ФК Валмиера
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Masaki Murata 1 0.5
Гуйе Джибриль 1 0.5
Кроллис Раймондс 0 0
Якуба Роман 0 0

Карточки

Шкендия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садриу Леард 1 0
ФК Валмиера
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кроллис Раймондс 1 0
Тонышев Максим 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

5
1
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
25%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Шкендия
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
ФК Валмиера - Шкендия 1:2 Арарат - Шкендия 2:2 Шкендия - Арарат 2:0 Динамо Загреб - Шкендия 3:0
Струга Трим-Лум - Шкендия 1:1 Шкендия - Шкупи 0:0 Академия Пандев - Шкендия 4:2 Шкендия - Работнички 1:0 Шкендия - Македония Джёрче Петров 3:1 Брегалница - Шкендия 0:0 Шкендия - Ренова 1:1 Пелистер - Шкендия 0:2 Шкендия - Борец 0:0 Скопье - Шкендия 0:2 Шкендия - Тиквеш 2:1 Работнички - Шкендия 2:1 Шкендия - Академия Пандев 0:0 Борец - Шкендия 0:3 Шкендия - Струга Трим-Лум 3:1 Шкендия - Скопье 1:0
ФК Валмиера
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
ФК Валмиера - Метта 6:1 ФК Валмиера - Шкендия 1:2 ФК Валмиера - Даугавпилс 5:1 ФК Валмиера - Спартак Юрмала 1:2
Рига - ФК Валмиера 0:2 ФК Валмиера - РФШ Рига 4:0 ФК Валмиера - Супер Нова 1:0 Лиепая - ФК Валмиера 1:3 Тукумс 2000 - ФК Валмиера 0:3 ФК Валмиера - Ауда 2:0 Метта - ФК Валмиера 0:3 ФК Валмиера - Даугавпилс 1:0 Спартак Юрмала - ФК Валмиера 0:2 ФК Валмиера - Рига 3:0 ФК Валмиера - Лиепая 3:0 Супер Нова - ФК Валмиера 1:5 РФШ Рига - ФК Валмиера 1:3 ФК Валмиера - Тукумс 2000 3:0 Ауда - ФК Валмиера 1:3 ФК Валмиера - Метта 1:1

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Дориев Люпцхе бьет в цель!
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Masaki Murata бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Бейтулаи Эгзон бьет в цель!
  • Желтая карточка
    11'
    Maksims Tonisevs получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Todor Proeski Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 111
Шкендия 85.6% (95)
X 10.8% (12)
ФК Валмиера 3.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шкендия
Ничья
ФК Валмиера
2.31
3.65
3.55
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шкендия 2:1 ФК Валмиера онлайн

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Прогнозы на матч Шкендия 2:1 ФК Валмиера

Исход игры
Шкендия
85% (96)
Ничья
11.5% (13)
ФК Валмиера
3.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
34.23% (38)
Меньше
65.77% (73)
Обе команды забьют
Да
43.24% (48)
Нет
56.76% (63)
Популярный счёт
1:0 Шкендия
29.2% (33)
2:1 Шкендия
28.3% (32)
2:0 Шкендия
23.9% (27)
1:1 Ничья
9.7% (11)
1:2 ФК Валмиера
1.8% (2)
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