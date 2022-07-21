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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Брейдаблик
0:0
Второй тайм: 47'
Будучност Подгорица
0'
14' Желтая карточка
Джуричкович Миомир

Ход матча

14'
 
Джуричкович Миомир

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 106
Брейдаблик 52.8% (56)
X 25.5% (27)
Будучност Подгорица 21.7% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брейдаблик
Ничья
Будучност Подгорица
1.96
5.00
5.26
Все Коэффициенты
Новости
1
Эйнарссон
Антон
7
Гюннлёйхссон
Хёскульдур
4
Муминович
Дамир
21
Маргейрссон
Виктор-Орн
25
Ингварссон
Давид
8
Эйнарссон
Виктор
3
Сигурьонссон
Оливер
11
Эйольфссон
Гисли
14
Сванторссон
Джейсон-Дади
16
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
22
Торвальдссон
Исак
1
Драгоевич
Милош
22
Джуричкович
Миомир
35
Damjan
Dakic
33
Аджич
Владан
3
Ражнатович
Андрия
16
Янкович
Бранислав
8
Миркович
Лука
29
Терзич
Василие
7
Мийович
Лазар
99
Милошевич
Стефан
II
34
Джуканович
Виктор
Брейдаблик
4-3-3
Будучност Подгорица
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Брейдаблик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торвальдссон Исак 2 0.67
Стейндорссон Кристинн 1 0.33
Йеоман Андри 1 0.33
Гюннлёйхссон Хёскульдур 1 (1) 0.33
Будучност Подгорица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуканович Виктор 2 0.67
Мийович Лазар 1 0.33
Uros Ignjatovic 1 0.33

Карточки

Брейдаблик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Будучност Подгорица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джуричкович Миомир 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брейдаблик
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Кеблавик - Брейдаблик 2:3 Брейдаблик - УЭ Санта-Колома 4:1 УЭ Санта-Колома - Брейдаблик 0:1 Вестманнаэйяр - Брейдаблик 0:0
Акранес - Брейдаблик 2:3 Брейдаблик - КР Рейкьявик 4:0 Брейдаблик - Акюрейри 4:1 Валюр - Брейдаблик 3:2 Лейкнир Рейкьявик - Брейдаблик 1:2 Брейдаблик - Валюр 6:2 Брейдаблик - Фрам 4:3 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Брейдаблик - Стьярнан 3:2 Акранес - Брейдаблик 1:5 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 3:0 КР Рейкьявик - Брейдаблик 0:1 Брейдаблик - Кеблавик 4:1 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Брейдаблик - Брентфорд Б 2:1
Будучност Подгорица
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
КФ Лапи - Будучност Подгорица 2:2 Будучност Подгорица - КФ Лапи 2:0 Будучност Подгорица - Нови Пазар 2:2 Радник Сурдулица - Будучност Подгорица 2:2
Будучност Подгорица - Братство 3:1 Будучност Подгорица - Дечич 1:0 ГОШК - Будучност Подгорица 4:3 Будучност Подгорица - Травник 2:1 Будучност Подгорица - Петровац 6:0 Горажде - Будучност Подгорица 3:2 Езеро Плав - Будучност Подгорица 2:1 Будучност Подгорица - Сутьеска 4:2 Будучност Подгорица - Младость Какань 2:1 Зета - Будучност Подгорица 2:2 Градина Сребреник - Будучност Подгорица 3:2 Будучност Подгорица - Дечич 1:2 Будучност Подгорица - Тешань 1:1 Подгорица - Будучност Подгорица 1:5 Радник Хаджичи - Будучност Подгорица 1:1 Будучност Подгорица - Искра Даниловград 4:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    14'
    Miomir Djurickovic получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kopavogsvoellur. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 106
Брейдаблик 52.8% (56)
X 25.5% (27)
Будучност Подгорица 21.7% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брейдаблик
Ничья
Будучност Подгорица
1.96
5.00
5.26
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Брейдаблик 0:0 Будучност Подгорица онлайн

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Прогнозы на матч Брейдаблик 0:0 Будучност Подгорица

Исход игры
Брейдаблик
52.8% (56)
Ничья
25.5% (27)
Будучност Подгорица
21.7% (23)
Тотал 2.5
Больше
55.24% (58)
Меньше
44.76% (47)
Обе команды забьют
Да
77.14% (81)
Нет
22.86% (24)
Популярный счёт
2:1 Брейдаблик
35.8% (38)
1:1 Ничья
23.6% (25)
1:2 Будучност Подгорица
12.3% (13)
1:0 Брейдаблик
11.3% (12)
0:1 Будучност Подгорица
7.5% (8)
1:3 Будучност Подгорица
1.9% (2)
2:2 Ничья
1.9% (2)
2:0 Брейдаблик
1.9% (2)
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