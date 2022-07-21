Стадион: Kopavogsvoellur
0:0
Второй тайм: 47'
Ход матча
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
1 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Йеоман АндриПолузащитник
-
-
-
-
-
29 Tomas Bjarki
-
67 Omar Sowe
-
Главный тренер: Торвальдссон Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Damjan DakicЗащитник
-
33 Аджич ВладанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Милич БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Новович ИванЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
14 Ariel Lucero
-
Главный тренер: Недович Александар
Бомбардиры внутри турнира
Брейдаблик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торвальдссон Исак
|2
|0.67
|Стейндорссон Кристинн
|1
|0.33
|Йеоман Андри
|1
|0.33
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|1 (1)
|0.33
Будучност Подгорица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуканович Виктор
|2
|0.67
|Мийович Лазар
|1
|0.33
|Uros Ignjatovic
|1
|0.33
Карточки
Брейдаблик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Будучност Подгорица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джуричкович Миомир
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Брейдаблик
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Кеблавик - Брейдаблик 2:3 Брейдаблик - УЭ Санта-Колома 4:1 УЭ Санта-Колома - Брейдаблик 0:1 Вестманнаэйяр - Брейдаблик 0:0
Акранес - Брейдаблик 2:3 Брейдаблик - КР Рейкьявик 4:0 Брейдаблик - Акюрейри 4:1 Валюр - Брейдаблик 3:2 Лейкнир Рейкьявик - Брейдаблик 1:2 Брейдаблик - Валюр 6:2 Брейдаблик - Фрам 4:3 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Брейдаблик - Стьярнан 3:2 Акранес - Брейдаблик 1:5 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 3:0 КР Рейкьявик - Брейдаблик 0:1 Брейдаблик - Кеблавик 4:1 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Брейдаблик - Брентфорд Б 2:1
Будучност Подгорица
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
КФ Лапи - Будучност Подгорица 2:2 Будучност Подгорица - КФ Лапи 2:0 Будучност Подгорица - Нови Пазар 2:2 Радник Сурдулица - Будучност Подгорица 2:2
Будучност Подгорица - Братство 3:1 Будучност Подгорица - Дечич 1:0 ГОШК - Будучност Подгорица 4:3 Будучност Подгорица - Травник 2:1 Будучност Подгорица - Петровац 6:0 Горажде - Будучност Подгорица 3:2 Езеро Плав - Будучност Подгорица 2:1 Будучност Подгорица - Сутьеска 4:2 Будучност Подгорица - Младость Какань 2:1 Зета - Будучност Подгорица 2:2 Градина Сребреник - Будучност Подгорица 3:2 Будучност Подгорица - Дечич 1:2 Будучност Подгорица - Тешань 1:1 Подгорица - Будучност Подгорица 1:5 Радник Хаджичи - Будучност Подгорица 1:1 Будучност Подгорица - Искра Даниловград 4:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Брейдаблик 0:0 Будучност Подгорица
Исход игры
Брейдаблик
52.8% (56)
Ничья
25.5% (27)
Будучност Подгорица
21.7% (23)
Тотал 2.5
Больше
55.24% (58)
Меньше
44.76% (47)
Обе команды забьют
Да
77.14% (81)
Нет
22.86% (24)
Популярный счёт
2:1 Брейдаблик
35.8% (38)
1:1 Ничья
23.6% (25)
1:2 Будучност Подгорица
12.3% (13)
1:0 Брейдаблик
11.3% (12)
0:1 Будучност Подгорица
7.5% (8)
1:3 Будучност Подгорица
1.9% (2)
2:2 Ничья
1.9% (2)
2:0 Брейдаблик
1.9% (2)
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