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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Брейдаблик
2:0
Конец матча
Будучност Подгорица
0'
14' Желтая карточка
Джуричкович Миомир
55' Красная карточка
Ражнатович Андрия
55' Желтая карточка
Торвальдссон Исак
65' Желтая карточка
Миркович Лука
69' Вторая желтая карточка
Миркович Лука
78' Желтая карточка
Янкович Бранислав
1:0
88' Гол
Стейндорссон Кристинн
2:0
90' Пенальти
Гюннлёйхссон Хёскульдур
90'+7

Ход матча

14'
 
Джуричкович Миомир
55'
 
Ражнатович Андрия
55'
Торвальдссон Исак
 
60'
 
Петрович Зоран
Милошевич Стефан
65'
 
Миркович Лука
69'
 
Миркович Лука
72'
 
Новович Иван
Джуканович Виктор
74'
Стейндорссон Кристинн
Тоурхалльссон Дагюр Дан
 
78'
 
Янкович Бранислав
80'
Omar Sowe
Сванторссон Джейсон-Дади
 
84'
 
Ariel Lucero
Мийович Лазар
88'
Стейндорссон Кристинн
(Гюннлёйхссон Хёскульдур)
1:0
90'
Гюннлёйхссон Хёскульдур
2:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 6
  • 0 Красные карточки 3
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 106
Брейдаблик 52.8% (56)
X 25.5% (27)
Будучност Подгорица 21.7% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Эйнарссон
Антон
7
Гюннлёйхссон
Хёскульдур
4
Муминович
Дамир
21
Маргейрссон
Виктор-Орн
25
Ингварссон
Давид
8
Эйнарссон
Виктор
3
Сигурьонссон
Оливер
11
Эйольфссон
Гисли
14
Сванторссон
Джейсон-Дади
16
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
22
Торвальдссон
Исак
1
Драгоевич
Милош
22
Джуричкович
Миомир
35
Damjan
Dakic
33
Аджич
Владан
3
Ражнатович
Андрия
16
Янкович
Бранислав
8
Миркович
Лука
29
Терзич
Василие
7
Мийович
Лазар
99
Милошевич
Стефан
II
34
Джуканович
Виктор
Брейдаблик
4-3-3
Будучност Подгорица
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Брейдаблик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гюннлёйхссон Хёскульдур 2 (2) 0.67
Стейндорссон Кристинн 2 0.67
Торвальдссон Исак 2 0.67
Йеоман Андри 1 0.33
Будучност Подгорица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуканович Виктор 2 0.67
Мийович Лазар 1 0.33
Uros Ignjatovic 1 0.33

Карточки

Брейдаблик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торвальдссон Исак 1 0
Будучност Подгорица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миркович Лука 1 1
Ражнатович Андрия 0 1
Янкович Бранислав 1 0
Джуричкович Миомир 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Брейдаблик
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Кеблавик - Брейдаблик 2:3 Брейдаблик - УЭ Санта-Колома 4:1 УЭ Санта-Колома - Брейдаблик 0:1 Вестманнаэйяр - Брейдаблик 0:0
Акранес - Брейдаблик 2:3 Брейдаблик - КР Рейкьявик 4:0 Брейдаблик - Акюрейри 4:1 Валюр - Брейдаблик 3:2 Лейкнир Рейкьявик - Брейдаблик 1:2 Брейдаблик - Валюр 6:2 Брейдаблик - Фрам 4:3 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Брейдаблик - Стьярнан 3:2 Акранес - Брейдаблик 1:5 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 3:0 КР Рейкьявик - Брейдаблик 0:1 Брейдаблик - Кеблавик 4:1 Брейдаблик - Копенгаген 3:4 Митьюлланд - Брейдаблик 3:3 Брейдаблик - Брентфорд Б 2:1
Будучност Подгорица
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
КФ Лапи - Будучност Подгорица 2:2 Будучност Подгорица - КФ Лапи 2:0 Будучност Подгорица - Нови Пазар 2:2 Радник Сурдулица - Будучност Подгорица 2:2
Будучност Подгорица - Братство 3:1 Будучност Подгорица - Дечич 1:0 ГОШК - Будучност Подгорица 4:3 Будучност Подгорица - Травник 2:1 Будучност Подгорица - Петровац 6:0 Горажде - Будучност Подгорица 3:2 Езеро Плав - Будучност Подгорица 2:1 Будучност Подгорица - Сутьеска 4:2 Будучност Подгорица - Младость Какань 2:1 Зета - Будучност Подгорица 2:2 Градина Сребреник - Будучност Подгорица 3:2 Будучност Подгорица - Дечич 1:2 Будучност Подгорица - Тешань 1:1 Подгорица - Будучност Подгорица 1:5 Радник Хаджичи - Будучност Подгорица 1:1 Будучност Подгорица - Искра Даниловград 4:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • 72'
    Viktor Djukanovic уходит с поля. Новович Иван выходит вместо него
  • 69'
    Миркович Лука получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    69'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    65'
    Миркович Лука получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    60'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 60'
    Милошевич Стефан II уходит с поля. Петрович Зоран выходит вместо него
  • Желтая карточка
    55'
    Isak Snaer Thorvaldsson получил желтую карточку от судьи
  • 55'
    УДАЛЕНИЕ! - Andrija Raznatovic увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      14'
      Miomir Djurickovic получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kopavogsvoellur. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 106
    Брейдаблик 52.8% (56)
    X 25.5% (27)
    Будучност Подгорица 21.7% (23)
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    Прогнозы на матч Брейдаблик 2:0 Будучност Подгорица

    Исход игры
    Брейдаблик
    52.8% (56)
    Ничья
    25.5% (27)
    Будучност Подгорица
    21.7% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.24% (58)
    Меньше
    44.76% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    77.14% (81)
    Нет
    22.86% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Брейдаблик
    35.8% (38)
    1:1 Ничья
    23.6% (25)
    1:2 Будучност Подгорица
    12.3% (13)
    1:0 Брейдаблик
    11.3% (12)
    0:1 Будучност Подгорица
    7.5% (8)
    1:3 Будучност Подгорица
    1.9% (2)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
    2:0 Брейдаблик
    1.9% (2)
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