Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Sebastian Soeraas Sebulonsen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

37' Дабровски Дамьян пробует нанести удар издали, но Мэдс Хермансен держит все под контролем

36' Jean Carlos из команды Погонь Щецин навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

36' Риверос Блас из команды Брондбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

34' Белл Джо из команды Брондбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

33' Брондбю вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Цех Бенедикт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Цех Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

28' Г О О О О Л - Риверос Блас левой ногой классно пробил с лета.

24' Погонь Щецин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Погонь Щецин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Мэдс Хермансен отбил мяч на угловой после удара Jean Carlos из штрафной площади.

21' Хеггхейм Хенрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Jean Carlos из команды Погонь Щецин делает навес в штрафную, но там защитник опередил.

21' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Малец Мариуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Sebastian Soeraas Sebulonsen из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...

18' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Матч возобновлен

18' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

18' Малец Мариуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Sebastian Soeraas Sebulonsen из команды Брондбю отправил кросс в штрафную...

17' Опасность! Дивкович Марко из команды Брондбю отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

16' Шиембе Кевин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе

13' Jean Carlos из команды Погонь Щецин отправил кросс в штрафную...

11' Погонь Щецин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Погонь Щецин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

9' Погонь Щецин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

8' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Хедлунд Симон не смог попасть в створ ударом издали

7' Мата Луиш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Шиембе Кевин из команды Брондбю сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.

6' Sebastian Soeraas Sebulonsen из команды Брондбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

5' Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Стипица Данте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Малец Мариуш предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

4' Дивкович Марко нанес удар, мяч был парирован, но Данте Стипица не удержал его в руках.

4' Стипица Данте выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Погонь Щецин вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Брондбю начинает с центра поля