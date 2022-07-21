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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Погонь Щецин
0:1
Перерыв
Брондбю
0'
0:1
28' Гол
Риверос Блас

Ход матча

28'
0:1
Риверос Блас

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 2
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 108
Погонь Щецин 38% (41)
X 26.9% (29)
Брондбю 35.2% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Брондбю
3.05
3.90
3.95
Все Коэффициенты
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
21
Салес
Жеан
Карлос
14
Дрыгас
Камил
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
1
Хермансен
Мадс
3
Хеггхейм
Хенрик
4
Рустед
Сигурд
18
Шиембе
Кевин
2
Себулонсен
Себастьян
15
Риверос
Блас
6
Белл
Джо
22
Радошевич
Йосип
23
Каппис
Кристиан
27
Хедлунд
Симон
24
Дивкович
Марко
Погонь Щецин
4-1-4-1
Брондбю
3-5-2

История личных встреч

Погонь Щецин
Брондбю

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрыгас Камил 2 0.67
Захович Лука 1 0.33
Бартковски Якуб 1 0.33
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Риверос Блас 1 1

Карточки

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 Лех - Погонь Щецин 0:1
Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Погонь Щецин - Лех 0:3 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2
Брондбю
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0
Брондбю - Орхус 1:2 Брондбю - Видовре 1:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Ольборг - Брондбю 1:3 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Брондбю 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Ольборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Орхус 1:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Брондбю - Сённерйюск 1:0

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  • 43'
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  • 42'
    Погонь Щецин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 42'
    Хермансен Мадс взял и забрал мяч на выходе
  • 42'
    Дабровски Дамьян из команды Погонь Щецин отправил кросс в штрафную...
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    Прогнозы 108
    Погонь Щецин 38% (41)
    X 26.9% (29)
    Брондбю 35.2% (38)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Погонь Щецин
    Ничья
    Брондбю
    3.05
    3.90
    3.95
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    Прогнозы на матч Погонь Щецин 0:1 Брондбю

    Исход игры
    Погонь Щецин
    38% (41)
    Ничья
    26.9% (29)
    Брондбю
    35.2% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.4% (55)
    Меньше
    46.6% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    74.76% (77)
    Нет
    25.24% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Погонь Щецин
    22.2% (24)
    1:1 Ничья
    20.4% (22)
    1:2 Брондбю
    20.4% (22)
    1:0 Погонь Щецин
    13% (14)
    0:1 Брондбю
    5.6% (6)
    0:2 Брондбю
    4.6% (5)
    2:2 Ничья
    3.7% (4)
    1:3 Брондбю
    2.8% (3)
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