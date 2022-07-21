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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Погонь Щецин
1:1
Конец матча
Брондбю
0'
0:1
28' Гол
Риверос Блас
81' Желтая карточка
Салес Жеан Карлос
1:1
85' Гол
Захович Лука
90' Желтая карточка
Хермансен Мадс
90' Желтая карточка
Захович Лука
90'+5

Ход матча

28'
0:1
Риверос Блас
(Дивкович Марко)
64'
Бичахчян Ваан
Ковальчик Себастьян
 
64'
Алмквист Понтус
Дрыгас Камил
 
66'
 
Греве Матиас
Белл Джо
66'
 
Квистгарден Матиас
Дивкович Марко
81'
Салес Жеан Карлос
 
81'
 
Бьюр Петер
Каппис Кристиан
85'
Захович Лука
(Гросицки Камил)
1:1
85'
Столярски Павел
Бартковски Якуб
 
86'
Форнальчик Мариуш
Салес Жеан Карлос
 
89'
 
Салех Юсеф
Хедлунд Симон
90'
 
Хермансен Мадс
90'
Захович Лука
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 7
  • 0 Офсайды 4
  • 6 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогнозы 108
Погонь Щецин 38% (41)
X 26.9% (29)
Брондбю 35.2% (38)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Стипица
Данте
2
Бартковски
Якуб
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
8
Дабровски
Дамьян
21
Салес
Жеан
Карлос
14
Дрыгас
Камил
27
Ковальчик
Себастьян
11
Гросицки
Камил
10
Захович
Лука
1
Хермансен
Мадс
3
Хеггхейм
Хенрик
4
Рустед
Сигурд
18
Шиембе
Кевин
2
Себулонсен
Себастьян
15
Риверос
Блас
6
Белл
Джо
22
Радошевич
Йосип
23
Каппис
Кристиан
27
Хедлунд
Симон
24
Дивкович
Марко
Погонь Щецин
4-1-4-1
Брондбю
3-5-2

История личных встреч

Погонь Щецин
Брондбю

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дрыгас Камил 2 0.67
Захович Лука 2 0.67
Бартковски Якуб 1 0.33
Гросицки Камил 0 0
Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Риверос Блас 1 1
Дивкович Марко 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салес Жеан Карлос 1 0
Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
0
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:1 КР Рейкьявик - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - КР Рейкьявик 4:1 Лех - Погонь Щецин 0:1
Погонь Щецин - Брук-Бет Термалица 2:2 Лехия Гданьск - Погонь Щецин 0:0 Шлёнск - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Легия 3:1 Погонь Щецин - Ракув 1:2 Ягеллония - Погонь Щецин 1:2 Погонь Щецин - Висла Плоцк 1:2 Гурник Ленчна - Погонь Щецин 0:4 Погонь Щецин - Висла Краков 4:1 Краковия - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Радомьяк Радом 4:0 Погонь Щецин - Лех 0:3 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Заглембе Любин 2:1 Пяст - Погонь Щецин 0:2 Рапид Вена - Погонь Щецин 1:2
Брондбю
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Брондбю - Орхус 1:0 Брондбю - Фремад Амагер 2:0 Ганза - Брондбю 3:1 Брондбю - Люнгбю 1:0
Брондбю - Орхус 1:2 Брондбю - Видовре 1:1 Брондбю - Силькеборг 2:1 Ольборг - Брондбю 1:3 Митьюлланд - Брондбю 2:2 Брондбю - Копенгаген 1:1 Раннерс - Брондбю 2:1 Брондбю - Митьюлланд 1:3 Копенгаген - Брондбю 2:0 Брондбю - Ольборг 0:1 Силькеборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Раннерс 0:1 Ольборг - Брондбю 3:0 Брондбю - Орхус 1:1 Силькеборг - Брондбю 0:1 Брондбю - Сённерйюск 1:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Погонь Щецин вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Желтая карточка
    95'
    Захович Лука совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 95'
    Погонь Щецин вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Цех Бенедикт из команды Погонь Щецин поставил подножку. Пострадал Юсеф Салех
  • 93'
    Брондбю вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 91'
    Удар от ворот произведет Брондбю
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Florian Krygier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Погонь Щецин 38% (41)
    X 26.9% (29)
    Брондбю 35.2% (38)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Погонь Щецин 1:1 Брондбю

    Исход игры
    Погонь Щецин
    38% (41)
    Ничья
    26.9% (29)
    Брондбю
    35.2% (38)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.4% (55)
    Меньше
    46.6% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    74.76% (77)
    Нет
    25.24% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Погонь Щецин
    22.2% (24)
    1:1 Ничья
    20.4% (22)
    1:2 Брондбю
    20.4% (22)
    1:0 Погонь Щецин
    13% (14)
    0:1 Брондбю
    5.6% (6)
    0:2 Брондбю
    4.6% (5)
    2:2 Ничья
    3.7% (4)
    1:3 Брондбю
    2.8% (3)
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