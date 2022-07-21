Стадион: Санкт-Якоб Парк
0:0
Первый тайм: 20'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
22
Лопес
Серхио
21
Пельмар
Анди
20
Фрай
Фабиан
27
Ндой
Дан
11
Салаи
Адам
25
Ross
Clarke1
22
Хитли
Пол
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Лопес СерхиоЗащитник
- Защитник
-
21 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ндой ДанНападающий
-
11 Салаи АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Сальви МиркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Малес ДарианПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Туши ТицианНападающий
-
-
-
Главный тренер: Alexander Frei
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Ross Clarke1Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Хитли ПолНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Lewis BarrПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ибби ДинНападающий
-
-
-
-
45 Sam Morrow
-
Главный тренер: Stephen Baxter
Бомбардиры внутри турнира
Базель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Крузейдерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бернс Билли
|1
|0.33
|Винчестер Джуд
|1
|0.33
|Хитли Пол
|1
|0.33
|Форсайт Джордан
|1
|0.33
Карточки
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Базель
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Винтертур - Базель 1:1 Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель - Гамбург 1:5 Базель - Ботошани 3:1
Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Базель - Лугано 2:1 Серветт - Базель 0:0 Базель - Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 0:0 Базель - Динамо Киев 2:3 Базель - Цюрих 0:2 Базель - Люцерн 3:0 Сьон - Базель 0:0 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Базель - Марсель 1:2 Базель - Серветт 2:0
Крузейдерс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Крузейдерс - Мэгпайс 3:1 Мэгпайс - Крузейдерс 2:1 Крузейдерс - Сент-Миррен 0:3 Баллимена Юнайтед - Крузейдерс 1:2
Крузейдерс - Ларн 1:2 Крузейдерс - Клифтонвилл 3:3 Крузейдерс - Линфилд 1:2 Колрейн - Крузейдерс 1:4 Гленторан - Крузейдерс 0:4 Клифтонвилл - Крузейдерс 1:2 Данганнон Свифт - Крузейдерс 2:4 Крузейдерс - Уорренпойнт Таун 2:1 Крузейдерс - Баллимена Юнайтед 2:1 Линфилд - Крузейдерс 3:2 Крузейдерс - Колрейн 1:0 Крузейдерс - Данганнон Свифт 4:2 Клифтонвилл - Крузейдерс 3:1 Крузейдерс - Каррик Рейнджерс 2:1 Крузейдерс - Гленавон 0:0 Ларн - Крузейдерс 1:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Базель 0:0 Крузейдерс
Исход игры
Базель
99% (103)
Ничья
1% (1)
Крузейдерс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.88% (57)
Меньше
44.12% (45)
Обе команды забьют
Да
13.73% (14)
Нет
86.27% (88)
Популярный счёт
2:0 Базель
41.3% (43)
3:0 Базель
34.6% (36)
3:1 Базель
6.7% (7)
2:1 Базель
5.8% (6)
4:0 Базель
4.8% (5)
5:0 Базель
2.9% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!