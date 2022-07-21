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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Базель
0:0
Первый тайм: 20'
Крузейдерс
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 64 Владение мячом, % 36
Прогнозы 103
Базель 99% (102)
X 1% (1)
Крузейдерс 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Крузейдерс
1.08
13.00
41.86
Все Коэффициенты
Новости
1
Хитц
Mapвин
22
Лопес
Серхио
4
Комас
Арнау
21
Пельмар
Анди
72
Падула
Андреа
20
Фрай
Фабиан
34
Джака
Таулант
23
Бургер
Ваутер
27
Ндой
Дан
11
Салаи
Адам
42
Sayfallah
Ltaief
33
Таффей
Джонатан
3
Хегарти
Кристофер
2
Бернс
Билли
15
Jarlath
O'Rourke
20
Daniel
Larmour
25
Ross
Clarke1
8
Кеннеди
Бен
7
Лоури
Филип
22
Хитли
Пол
19
Винчестер
Джуд
14
Форсайт
Джордан
Базель
4-3-3
Крузейдерс
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крузейдерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернс Билли 1 0.33
Винчестер Джуд 1 0.33
Хитли Пол 1 0.33
Форсайт Джордан 1 0.33

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Винтертур - Базель 1:1 Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель - Гамбург 1:5 Базель - Ботошани 3:1
Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Базель - Лугано 2:1 Серветт - Базель 0:0 Базель - Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 0:0 Базель - Динамо Киев 2:3 Базель - Цюрих 0:2 Базель - Люцерн 3:0 Сьон - Базель 0:0 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Базель - Марсель 1:2 Базель - Серветт 2:0
Крузейдерс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Крузейдерс - Мэгпайс 3:1 Мэгпайс - Крузейдерс 2:1 Крузейдерс - Сент-Миррен 0:3 Баллимена Юнайтед - Крузейдерс 1:2
Крузейдерс - Ларн 1:2 Крузейдерс - Клифтонвилл 3:3 Крузейдерс - Линфилд 1:2 Колрейн - Крузейдерс 1:4 Гленторан - Крузейдерс 0:4 Клифтонвилл - Крузейдерс 1:2 Данганнон Свифт - Крузейдерс 2:4 Крузейдерс - Уорренпойнт Таун 2:1 Крузейдерс - Баллимена Юнайтед 2:1 Линфилд - Крузейдерс 3:2 Крузейдерс - Колрейн 1:0 Крузейдерс - Данганнон Свифт 4:2 Клифтонвилл - Крузейдерс 3:1 Крузейдерс - Каррик Рейнджерс 2:1 Крузейдерс - Гленавон 0:0 Ларн - Крузейдерс 1:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 103
Базель 99% (102)
X 1% (1)
Крузейдерс 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Базель
Ничья
Крузейдерс
1.08
13.00
41.86
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Базель 0:0 Крузейдерс онлайн

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Прогнозы на матч Базель 0:0 Крузейдерс

Исход игры
Базель
99% (103)
Ничья
1% (1)
Крузейдерс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.88% (57)
Меньше
44.12% (45)
Обе команды забьют
Да
13.73% (14)
Нет
86.27% (88)
Популярный счёт
2:0 Базель
41.3% (43)
3:0 Базель
34.6% (36)
3:1 Базель
6.7% (7)
2:1 Базель
5.8% (6)
4:0 Базель
4.8% (5)
5:0 Базель
2.9% (3)
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