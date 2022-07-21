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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Базель
2:0
Конец матча
Крузейдерс
0'
22' Желтая карточка
Хитли Пол
32' Желтая карточка
Джака Таулант
32' Желтая карточка
Daniel Larmour
33' Вторая желтая карточка
Джака Таулант
1:0
38' Гол
Ндой Дан
2:0
48' Гол
Салаи Адам
90'+4

Ход матча

22'
 
Хитли Пол
32'
Джака Таулант
 
32'
 
Daniel Larmour
33'
Джака Таулант
 
38'
Ндой Дан
1:0
48'
Салаи Адам
(Фрай Фабиан)
2:0
67'
Миллар Лиам
Салаи Адам
 
67'
Zeki Amdouni
Ндой Дан
 
75'
 
Уэйр Робби
Винчестер Джуд
76'
 
Jonathan McMurray
Ross Clarke1
77'
Малес Дариан
Комас Арнау
 
81'
Туши Тициан
Sayfallah Ltaief
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогнозы 104
Базель 99% (103)
X 1% (1)
Крузейдерс 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Хитц
Mapвин
22
Лопес
Серхио
4
Комас
Арнау
21
Пельмар
Анди
72
Падула
Андреа
20
Фрай
Фабиан
34
Джака
Таулант
23
Бургер
Ваутер
27
Ндой
Дан
11
Салаи
Адам
42
Sayfallah
Ltaief
33
Таффей
Джонатан
3
Хегарти
Кристофер
2
Бернс
Билли
15
Jarlath
O'Rourke
20
Daniel
Larmour
25
Ross
Clarke1
8
Кеннеди
Бен
7
Лоури
Филип
22
Хитли
Пол
19
Винчестер
Джуд
14
Форсайт
Джордан
Базель
4-3-3
Крузейдерс
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Базель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салаи Адам 1 1
Ндой Дан 1 1
Фрай Фабиан 0 0
Крузейдерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бернс Билли 1 0.33
Винчестер Джуд 1 0.33
Хитли Пол 1 0.33
Форсайт Джордан 1 0.33

Карточки

Базель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джака Таулант 1 1
Крузейдерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хитли Пол 1 0
Daniel Larmour 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Базель
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Винтертур - Базель 1:1 Базель - Нёвшатель Ксамакс 1:1 Базель - Гамбург 1:5 Базель - Ботошани 3:1
Базель - Гройтер Фюрт 3:2 Базель - Нёвшатель Ксамакс 3:0 Базель - Лугано 2:1 Серветт - Базель 0:0 Базель - Грасcхоппер 1:1 Лозанна-Спорт - Базель 0:0 Базель - Динамо Киев 2:3 Базель - Цюрих 0:2 Базель - Люцерн 3:0 Сьон - Базель 0:0 Санкт-Галлен - Базель 2:2 Базель - Янг Бойз 2:2 Карлсруэ - Базель 6:1 Грасcхоппер - Базель 2:4 Базель - Марсель 1:2 Базель - Серветт 2:0
Крузейдерс
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Крузейдерс - Мэгпайс 3:1 Мэгпайс - Крузейдерс 2:1 Крузейдерс - Сент-Миррен 0:3 Баллимена Юнайтед - Крузейдерс 1:2
Крузейдерс - Ларн 1:2 Крузейдерс - Клифтонвилл 3:3 Крузейдерс - Линфилд 1:2 Колрейн - Крузейдерс 1:4 Гленторан - Крузейдерс 0:4 Клифтонвилл - Крузейдерс 1:2 Данганнон Свифт - Крузейдерс 2:4 Крузейдерс - Уорренпойнт Таун 2:1 Крузейдерс - Баллимена Юнайтед 2:1 Линфилд - Крузейдерс 3:2 Крузейдерс - Колрейн 1:0 Крузейдерс - Данганнон Свифт 4:2 Клифтонвилл - Крузейдерс 3:1 Крузейдерс - Каррик Рейнджерс 2:1 Крузейдерс - Гленавон 0:0 Ларн - Крузейдерс 1:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Салаи Адам бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Ндой Дан бьет в цель!
  • 33'
    Джака Таулант получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    33'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Daniel Larmour получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Джака Таулант получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      22'
      Хитли Пол получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Jakob Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 104
    Базель 99% (103)
    X 1% (1)
    Крузейдерс 0% (0)
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    Прогнозы на матч Базель 2:0 Крузейдерс

    Исход игры
    Базель
    99% (103)
    Ничья
    1% (1)
    Крузейдерс
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.88% (57)
    Меньше
    44.12% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    13.73% (14)
    Нет
    86.27% (88)
    Популярный счёт
    2:0 Базель
    41.3% (43)
    3:0 Базель
    34.6% (36)
    3:1 Базель
    6.7% (7)
    2:1 Базель
    5.8% (6)
    4:0 Базель
    4.8% (5)
    5:0 Базель
    2.9% (3)
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