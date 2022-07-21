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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Б-36
0:0
Первый тайм: 15'
Тре Фьори
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 77 Владение мячом, % 23
Прогнозы 103
Б-36 85.4% (88)
X 10.7% (11)
Тре Фьори 3.9% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Б-36
Ничья
Тре Фьори
5.00
8.70
8.50
Все Коэффициенты
1
Ламхауге
Маттиас
15
Thor
Hoeholt
22
Солхейм
Симун
26
Наттестад
Сонни
16
Эгильссон
Магнус
21
Якобсен
Бриан
20
Йохансен
Андрасс
6
Нильсен
Эли
9
Агнарссон
Ханнес
7
Нильсен
Бьярки
28
Пшибыльски
Михал
27
Семприни
Алессандро
II
16
Umberto
De
Lucia
6
Пецци
Энрико
3
Eros
Grani
13
Мантовани
Мирко
23
Pasquale
Lo
Russo
11
Де
Фалко
Андреа
5
Adam
Adami
Martins
18
Thomas
Rastelli
14
Massimo
Goh
10
Bojan
Gjurchinoski
Б-36
4-4-2
Тре Фьори
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Б-36
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгильссон Магнус 3 (2) 1
Тре Фьори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bojan Gjurchinoski 2 0.67
Joel Mastroianni 1 0.33
Massimo Goh 1 0.33

Карточки

Б-36
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якобсен Магнус 0 1
Тре Фьори
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Б-36
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Б-36 - Борац Баня-Лука 3:1 Борац Баня-Лука - Б-36 2:0 Викингур - Б-36 2:1 Вестур - Б-36 0:1
Б-36 - Клаксвик 0:1 Б-36 - Торсхавн 0:1 Б-36 - Аргир 1:2 Стреймур - Б-36 1:5 Б-36 - Вестур 3:0 Аргир - Б-36 0:3 Скала - Б-36 1:1 Б-36 - Стреймур 5:0 Рунавик - Б-36 0:2 Б-36 - Викингур 0:3 Торсхавн - Б-36 1:0 Клаксвик - Б-36 1:0 Б-36 - Б-68 4:1 Рунавик - Б-36 1:1 Рунавик - Б-36 2:0 Б-36 - Викингур 2:0
Тре Фьори
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Тре Фьори - Фола 3:1 Фола - Тре Фьори 0:1 Пеннаросса - Тре Фьори 1:2 Тре Фьори - Тре Пенне 1:2
Тре Пенне - Тре Фьори 1:0 Фаэтано - Тре Фьори 1:1 Тре Фьори - Фаэтано 1:1 Ювенес-Догана - Тре Фьори 0:3 Тре Фьори - Виртус 1:0 FC Fiorentino - Тре Фьори 0:0 Мурата - Тре Фьори 0:0 Тре Фьори - Фольгоре Фальчано 0:4 Фаэтано - Тре Фьори 0:1 Тре Фьори - Кайлунго 0:0 Тре Фьори - Космос 0:0 Тре Пенне - Тре Фьори 1:1 Виртус - Тре Фьори 1:1 Сан-Джованни - Тре Фьори 0:1 Тре Фьори - Доманьяно 1:1 Пеннаросса - Тре Фьори 1:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gundadalur Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 103
Б-36 85.4% (88)
X 10.7% (11)
Тре Фьори 3.9% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Б-36
Ничья
Тре Фьори
5.00
8.70
8.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Б-36 0:0 Тре Фьори онлайн

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Прогнозы на матч Б-36 0:0 Тре Фьори

Исход игры
Б-36
85.4% (88)
Ничья
10.7% (11)
Тре Фьори
3.9% (4)
Тотал 2.5
Больше
29.41% (30)
Меньше
70.59% (72)
Обе команды забьют
Да
33.33% (34)
Нет
66.67% (68)
Популярный счёт
2:0 Б-36
35.9% (37)
1:0 Б-36
22.3% (23)
2:1 Б-36
15.5% (16)
1:1 Ничья
8.7% (9)
3:1 Б-36
6.8% (7)
3:0 Б-36
4.9% (5)
1:2 Тре Фьори
1.9% (2)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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Б-36
Тре Фьори
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