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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Сабуртало
1:0
Перерыв
ФКСБ
0'
22' Желтая карточка
Олару Дариус
33' Желтая карточка
Попеску Октавиан
1:0
41' Гол
Ноникашвили Леван

Ход матча

22'
 
Олару Дариус
33'
 
Попеску Октавиан
41'
Ноникашвили Леван
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 105
Сабуртало 32.4% (34)
X 20% (21)
ФКСБ 47.6% (50)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сабуртало
Ничья
ФКСБ
6.00
3.85
1.70
Все Коэффициенты
Новости
1
Tornike
Megrelishvili
22
Гочолеишвили
Гиорги
12
Какубава
Леван
33
Чадунели
Гия
15
Jemali-Giorgi
Jinjolava
8
Кардава
Бакар
6
Ноникашвили
Шота
7
Табатадзе
Юри
11
Ноникашвили
Леван
9
Гулиашвили
Георгий
18
Сихарулидзе
Ираклий
32
Тарновану
Стефан
6
Харуц
Денис
5
Дава
Джойским
16
Тамм
Йоонас
23
Попеску
Овидиу
8
Шут
Адриан
18
Эджума
Малком
98
Кордя
Андрей
27
Олару
Дариус
11
Попеску
Октавиан
10
Тэнасе
Флорин
Сабуртало
4-2-3-1
ФКСБ
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сабуртало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гулиашвили Георгий 1 0.33
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сабуртало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олару Дариус 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сабуртало
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Партизани - Сабуртало 0:1 Сабуртало - Партизани 0:1 Гагра - Сабуртало 3:3 Сабуртало - Самгурали Цхалтубо 3:1
Сабуртало - Телави 1:0 Локомотив Тбилиси - Сабуртало 2:1 Сиони - Сабуртало 1:0 Сабуртало - Дила 0:2 Динамо Тбилиси - Сабуртало 0:0 Сабуртало - Динамо Батуми 0:0 Торпедо Кутаиси - Сабуртало 0:1 Сабуртало - Гагра 3:0 Самгурали Цхалтубо - Сабуртало 3:0 Телави - Сабуртало 0:2 Сабуртало - Локомотив Тбилиси 3:1 Сабуртало - Динамо Тбилиси 1:1 Сабуртало - Сиони 3:3 Дила - Сабуртало 1:0 Динамо Батуми - Сабуртало 2:2 Сабуртало - Торпедо Кутаиси 2:0
ФКСБ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ФКСБ - Университатя 1:1 Македония Джёрче Петров - ФКСБ 2:3 Оцелул - ФКСБ 0:1 Фарул Констанца - ФКСБ 1:1
ФКСБ - Миовени 1:0 Зимбру - ФКСБ 1:6 ФКСБ - Sf.Gheorghe 6:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Волунтари - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Униря Слобозия 2:0 ФКСБ - Университатя 0:2 ФКСБ - Арджеш 4:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Германнштадт 1:4 ФКСБ - Волунтари 4:0

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  • Первый тайм
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Ноникашвили Леван бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Octavian Popescu получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Олару Дариус получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tengiz Burjanadze Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 105
Сабуртало 32.4% (34)
X 20% (21)
ФКСБ 47.6% (50)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сабуртало
Ничья
ФКСБ
6.00
3.85
1.70
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Сабуртало 1:0 ФКСБ онлайн

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Прогнозы на матч Сабуртало 1:0 ФКСБ

Исход игры
Сабуртало
32.4% (34)
Ничья
20% (21)
ФКСБ
47.6% (50)
Тотал 2.5
Больше
30.1% (31)
Меньше
69.9% (72)
Обе команды забьют
Да
45.63% (47)
Нет
54.37% (56)
Популярный счёт
0:1 ФКСБ
21.9% (23)
1:2 ФКСБ
16.2% (17)
1:0 Сабуртало
15.2% (16)
1:1 Ничья
15.2% (16)
2:1 Сабуртало
11.4% (12)
0:2 ФКСБ
8.6% (9)
2:0 Сабуртало
4.8% (5)
0:0 Ничья
2.9% (3)
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Сабуртало
ФКСБ
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