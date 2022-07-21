Стадион: Тенгиз Буржаназе
0'
22' Желтая карточкаОлару Дариус
33' Желтая карточкаПопеску Октавиан
1:0
41' ГолНоникашвили Леван
Ход матча
22'
33'
41'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
33
Чадунели
Гия
16
Тамм
Йоонас
98
Кордя
Андрей
27
Олару
Дариус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Чадунели ГияЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lasha Nozadze
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Тамм ЙоонасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Кордя АндрейПолузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
-
29 Буэнна РашидЗащитник
-
21 Аким ФлоринЗащитник
- Защитник
-
26 Оайдэ РэзванНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Мамут ИванНападающий
-
-
-
Главный тренер: Петря Антон
Бомбардиры внутри турнира
Сабуртало
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гулиашвили Георгий
|1
|0.33
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Сабуртало
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Олару Дариус
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сабуртало
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Партизани - Сабуртало 0:1 Сабуртало - Партизани 0:1 Гагра - Сабуртало 3:3 Сабуртало - Самгурали Цхалтубо 3:1
Сабуртало - Телави 1:0 Локомотив Тбилиси - Сабуртало 2:1 Сиони - Сабуртало 1:0 Сабуртало - Дила 0:2 Динамо Тбилиси - Сабуртало 0:0 Сабуртало - Динамо Батуми 0:0 Торпедо Кутаиси - Сабуртало 0:1 Сабуртало - Гагра 3:0 Самгурали Цхалтубо - Сабуртало 3:0 Телави - Сабуртало 0:2 Сабуртало - Локомотив Тбилиси 3:1 Сабуртало - Динамо Тбилиси 1:1 Сабуртало - Сиони 3:3 Дила - Сабуртало 1:0 Динамо Батуми - Сабуртало 2:2 Сабуртало - Торпедо Кутаиси 2:0
ФКСБ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ФКСБ - Университатя 1:1 Македония Джёрче Петров - ФКСБ 2:3 Оцелул - ФКСБ 0:1 Фарул Констанца - ФКСБ 1:1
ФКСБ - Миовени 1:0 Зимбру - ФКСБ 1:6 ФКСБ - Sf.Gheorghe 6:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Волунтари - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Униря Слобозия 2:0 ФКСБ - Университатя 0:2 ФКСБ - Арджеш 4:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Германнштадт 1:4 ФКСБ - Волунтари 4:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Бесплатные ставкиСразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
Прогнозы на матч Сабуртало 1:0 ФКСБ
Исход игры
Сабуртало
32.4% (34)
Ничья
20% (21)
ФКСБ
47.6% (50)
Тотал 2.5
Больше
30.1% (31)
Меньше
69.9% (72)
Обе команды забьют
Да
45.63% (47)
Нет
54.37% (56)
Популярный счёт
0:1 ФКСБ
21.9% (23)
1:2 ФКСБ
16.2% (17)
1:0 Сабуртало
15.2% (16)
1:1 Ничья
15.2% (16)
2:1 Сабуртало
11.4% (12)
0:2 ФКСБ
8.6% (9)
2:0 Сабуртало
4.8% (5)
0:0 Ничья
2.9% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!