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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Сабуртало
1:0
Конец матча
ФКСБ
0'
22' Желтая карточка
Олару Дариус
33' Желтая карточка
Попеску Октавиан
1:0
41' Гол
Ноникашвили Леван
64' Желтая карточка
Попеску Овидиу
75' Желтая карточка
Харуц Денис
89' Желтая карточка
Гоштелиани Гурам
90'+6

Ход матча

22'
 
Олару Дариус
33'
 
Попеску Октавиан
41'
Ноникашвили Леван
1:0
46'
 
Коман Флоринел
Эджума Малком
64'
 
Попеску Овидиу
67'
Otar Mamageishvili
Кардава Бакар
 
67'
Гоштелиани Гурам
Табатадзе Юри
 
69'
 
Мамут Иван
Попеску Октавиан
75'
 
Харуц Денис
80'
Мийоч Бенедикт
Ноникашвили Шота
 
83'
Gizo Mamageishvili
Ноникашвили Леван
 
86'
 
Оайдэ Рэзван
Харуц Денис
86'
 
Стойка Янис
Кордя Андрей
89'
Гоштелиани Гурам
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 105
Сабуртало 32.4% (34)
X 20% (21)
ФКСБ 47.6% (50)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Tornike
Megrelishvili
22
Гочолеишвили
Гиорги
12
Какубава
Леван
33
Чадунели
Гия
15
Jemali-Giorgi
Jinjolava
8
Кардава
Бакар
6
Ноникашвили
Шота
7
Табатадзе
Юри
11
Ноникашвили
Леван
9
Гулиашвили
Георгий
18
Сихарулидзе
Ираклий
32
Тарновану
Стефан
6
Харуц
Денис
5
Дава
Джойским
16
Тамм
Йоонас
23
Попеску
Овидиу
8
Шут
Адриан
18
Эджума
Малком
98
Кордя
Андрей
27
Олару
Дариус
11
Попеску
Октавиан
10
Тэнасе
Флорин
Сабуртало
4-2-3-1
ФКСБ
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сабуртало
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ноникашвили Леван 1 0.33
Гулиашвили Георгий 1 0.33
ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сабуртало
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гоштелиани Гурам 1 0
ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попеску Октавиан 1 0
Попеску Овидиу 1 0
Олару Дариус 1 0
Харуц Денис 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сабуртало
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Партизани - Сабуртало 0:1 Сабуртало - Партизани 0:1 Гагра - Сабуртало 3:3 Сабуртало - Самгурали Цхалтубо 3:1
Сабуртало - Телави 1:0 Локомотив Тбилиси - Сабуртало 2:1 Сиони - Сабуртало 1:0 Сабуртало - Дила 0:2 Динамо Тбилиси - Сабуртало 0:0 Сабуртало - Динамо Батуми 0:0 Торпедо Кутаиси - Сабуртало 0:1 Сабуртало - Гагра 3:0 Самгурали Цхалтубо - Сабуртало 3:0 Телави - Сабуртало 0:2 Сабуртало - Локомотив Тбилиси 3:1 Сабуртало - Динамо Тбилиси 1:1 Сабуртало - Сиони 3:3 Дила - Сабуртало 1:0 Динамо Батуми - Сабуртало 2:2 Сабуртало - Торпедо Кутаиси 2:0
ФКСБ
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
ФКСБ - Университатя 1:1 Македония Джёрче Петров - ФКСБ 2:3 Оцелул - ФКСБ 0:1 Фарул Констанца - ФКСБ 1:1
ФКСБ - Миовени 1:0 Зимбру - ФКСБ 1:6 ФКСБ - Sf.Gheorghe 6:0 ФКСБ - ЧФР Клуж 3:1 Германнштадт - ФКСБ 0:0 Волунтари - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Униря Слобозия 2:0 ФКСБ - Университатя 0:2 ФКСБ - Арджеш 4:0 Петролул Плоешти - ФКСБ 0:0 Вииторул Констанца - ФКСБ 0:4 ФКСБ - Конкордия Кьяжна 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Германнштадт 1:4 ФКСБ - Волунтари 4:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Ноникашвили Леван бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      33'
      Octavian Popescu получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      22'
      Олару Дариус получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tengiz Burjanadze Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 105
    Сабуртало 32.4% (34)
    X 20% (21)
    ФКСБ 47.6% (50)
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    Где смотреть матч Сабуртало 1:0 ФКСБ онлайн

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    Прогнозы на матч Сабуртало 1:0 ФКСБ

    Исход игры
    Сабуртало
    32.4% (34)
    Ничья
    20% (21)
    ФКСБ
    47.6% (50)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.1% (31)
    Меньше
    69.9% (72)
    Обе команды забьют
    Да
    45.63% (47)
    Нет
    54.37% (56)
    Популярный счёт
    0:1 ФКСБ
    21.9% (23)
    1:2 ФКСБ
    16.2% (17)
    1:0 Сабуртало
    15.2% (16)
    1:1 Ничья
    15.2% (16)
    2:1 Сабуртало
    11.4% (12)
    0:2 ФКСБ
    8.6% (9)
    2:0 Сабуртало
    4.8% (5)
    0:0 Ничья
    2.9% (3)
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