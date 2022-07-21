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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Сент-Джозефс
0:0
Первый тайм: 20'
Славия Прага
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 36 Владение мячом, % 64
Прогнозы 104
Сент-Джозефс 3.8% (4)
X 7.7% (8)
Славия Прага 88.5% (92)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Джозефс
Ничья
Славия Прага
43.00
9.00
1.08
Все Коэффициенты
13
Фицсимонс
Росс
20
Вильяр
Федерико
II
19
Connor
Peters
16
Муэли
Айман
11
Lucas
Olmos
21
Понс
Алан
22
Гонсалес
Хуанма
15
Пекси
Кристиан
17
Kevagn
Robba
24
Домингито
18
Ishmael
Kofi
Antwi
28
Мандоус
Алеш
21
Доудера
Давид
4
Оусоу
Айхам
12
Сантос
Эдуардо
19
Дорли
Оскар
3
Голеш
Томаш
5
Тьехи
Христ
16
Moses
Usor
27
Траоре
Ибрагим
22
Алмейда
Эвертон
20
Сор
Коллинс
Сент-Джозефс
5-3-2
Славия Прага
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Джозефс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валарино Джулиан 1 0.33
Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Сент-Джозефс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Джозефс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ларн - Сент-Джозефс 0:1 Сент-Джозефс - Ларн 0:0 Сент-Джозефс - Мэгпайс 1:3 Европа - Сент-Джозефс 2:3
Сент-Джозефс - Глэйсиз Юнайтед 2:1 Сент-Джозефс - Линкольн 1:2 Монс Кальпе - Сент-Джозефс 1:4 Мэгпайс - Сент-Джозефс 1:0 Сент-Джозефс - Европа 1:2 Глэйсиз Юнайтед - Сент-Джозефс 2:5 Линкольн - Сент-Джозефс 3:2 Сент-Джозефс - Монс Кальпе 1:1 Европа - Сент-Джозефс 4:1 Сент-Джозефс - Европа Поинт 6:0 Колледж 1975 - Сент-Джозефс 0:3 Сент-Джозефс - Манчестер-62 3:1 Мэгпайс - Сент-Джозефс 0:0 Сент-Джозефс - Линкольн 0:1 Монс Кальпе - Сент-Джозефс 0:2 Сент-Джозефс - Глэйсиз Юнайтед 4:1
Славия Прага
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Славия Прага - Виктория Жижков 2:2 Славия Прага - Либерец B 5:0 Славия Прага - Пушкаш-Академия 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1
Славия Прага - Олимпиакос 1:1 Славия Прага - Спарта Прага 1:2 Баник Острава - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Словацко 3:0 Славия Прага - Виктория Пльзень 1:1 Градец Кралове - Славия Прага 4:3 Славия Прага - Фастав Злин 3:0 Яблонец - Славия Прага 1:2 Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Славия Прага - Пардубице 4:0 Фейеноорд - Славия Прага 3:3 Виктория Пльзень - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Ческе-Будеевице 1:0 ЛАСК - Славия Прага 4:3 Слован Либерец - Славия Прага 1:0 Славия Прага - ЛАСК 4:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Victoria Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 104
Сент-Джозефс 3.8% (4)
X 7.7% (8)
Славия Прага 88.5% (92)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Джозефс
Ничья
Славия Прага
43.00
9.00
1.08
Все Коэффициенты
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Прогнозы на матч Сент-Джозефс 0:0 Славия Прага

Исход игры
Сент-Джозефс
3.8% (4)
Ничья
7.7% (8)
Славия Прага
88.5% (92)
Тотал 2.5
Больше
53.4% (55)
Меньше
46.6% (48)
Обе команды забьют
Да
38.83% (40)
Нет
61.17% (63)
Популярный счёт
0:2 Славия Прага
28.8% (30)
1:2 Славия Прага
21.2% (22)
0:3 Славия Прага
16.3% (17)
0:1 Славия Прага
7.7% (8)
1:1 Ничья
6.7% (7)
1:3 Славия Прага
6.7% (7)
0:5 Славия Прага
2.9% (3)
1:0 Сент-Джозефс
1.9% (2)
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Сент-Джозефс
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