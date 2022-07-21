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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Сент-Джозефс
0:4
Конец матча
Славия Прага
0'
0:1
21' Гол
Сор Коллинс
0:2
32' Гол
Сор Коллинс
34' Желтая карточка
Мандоус Алеш
34' Красная карточка
Пекси Кристиан
39' Желтая карточка
Ishmael Kofi Antwi
39' Желтая карточка
Гонсалес Хуанма
0:3
45' Гол
Алмейда Эвертон
0:4
56' Гол
Лингр Ондржей
70' Желтая карточка
Понс Алан
90' Желтая карточка
Bauti
90'+3

Ход матча

21'
0:1
Сор Коллинс
(Траоре Ибрагим)
32'
0:2
Сор Коллинс
(Moses Usor)
32'
Валарино Джулиан
Kevagn Robba
 
34'
 
Мандоус Алеш
34'
Пекси Кристиан
 
39'
Ishmael Kofi Antwi
 
39'
Гонсалес Хуанма
 
45'
0:3
Алмейда Эвертон
(Траоре Ибрагим)
46'
Christian Aznar
Ishmael Kofi Antwi
 
46'
Pablo Rosa
Гонсалес Хуанма
 
46'
Bauti
Муэли Айман
 
54'
 
Лингр Ондржей
Траоре Ибрагим
54'
 
Фила Даниэль
Сор Коллинс
54'
 
Юречка Вацлав
Алмейда Эвертон
54'
 
David Jurasek
Дорли Оскар
56'
0:4
Лингр Ондржей
63'
Боро
Домингито
 
68'
 
Валента Матей
Тьехи Христ
70'
Понс Алан
 
90'
Bauti
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 11
  • 0 Удары в створ 18
  • 4 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 41 Владение мячом, % 59
Прогнозы 104
Сент-Джозефс 3.8% (4)
X 7.7% (8)
Славия Прага 88.5% (92)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
13
Фицсимонс
Росс
20
Вильяр
Федерико
II
19
Connor
Peters
16
Муэли
Айман
11
Lucas
Olmos
21
Понс
Алан
22
Гонсалес
Хуанма
15
Пекси
Кристиан
17
Kevagn
Robba
24
Домингито
18
Ishmael
Kofi
Antwi
28
Мандоус
Алеш
21
Доудера
Давид
4
Оусоу
Айхам
12
Сантос
Эдуардо
19
Дорли
Оскар
3
Голеш
Томаш
5
Тьехи
Христ
16
Moses
Usor
27
Траоре
Ибрагим
22
Алмейда
Эвертон
20
Сор
Коллинс
Сент-Джозефс
5-3-2
Славия Прага
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Джозефс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валарино Джулиан 1 0.33
Славия Прага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сор Коллинс 2 2
Алмейда Эвертон 1 1
Лингр Ондржей 1 1
Траоре Ибрагим 0 0
Moses Usor 0 0

Карточки

Сент-Джозефс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пекси Кристиан 0 1
Понс Алан 1 0
Bauti 1 0
Ishmael Kofi Antwi 1 0
Гонсалес Хуанма 1 0
Славия Прага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мандоус Алеш 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Джозефс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ларн - Сент-Джозефс 0:1 Сент-Джозефс - Ларн 0:0 Сент-Джозефс - Мэгпайс 1:3 Европа - Сент-Джозефс 2:3
Сент-Джозефс - Глэйсиз Юнайтед 2:1 Сент-Джозефс - Линкольн 1:2 Монс Кальпе - Сент-Джозефс 1:4 Мэгпайс - Сент-Джозефс 1:0 Сент-Джозефс - Европа 1:2 Глэйсиз Юнайтед - Сент-Джозефс 2:5 Линкольн - Сент-Джозефс 3:2 Сент-Джозефс - Монс Кальпе 1:1 Европа - Сент-Джозефс 4:1 Сент-Джозефс - Европа Поинт 6:0 Колледж 1975 - Сент-Джозефс 0:3 Сент-Джозефс - Манчестер-62 3:1 Мэгпайс - Сент-Джозефс 0:0 Сент-Джозефс - Линкольн 0:1 Монс Кальпе - Сент-Джозефс 0:2 Сент-Джозефс - Глэйсиз Юнайтед 4:1
Славия Прага
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Славия Прага - Виктория Жижков 2:2 Славия Прага - Либерец B 5:0 Славия Прага - Пушкаш-Академия 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1
Славия Прага - Олимпиакос 1:1 Славия Прага - Спарта Прага 1:2 Баник Острава - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Словацко 3:0 Славия Прага - Виктория Пльзень 1:1 Градец Кралове - Славия Прага 4:3 Славия Прага - Фастав Злин 3:0 Яблонец - Славия Прага 1:2 Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Славия Прага - Пардубице 4:0 Фейеноорд - Славия Прага 3:3 Виктория Пльзень - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Ческе-Будеевице 1:0 ЛАСК - Славия Прага 4:3 Слован Либерец - Славия Прага 1:0 Славия Прага - ЛАСК 4:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Прогнозы 104
    Сент-Джозефс 3.8% (4)
    X 7.7% (8)
    Славия Прага 88.5% (92)
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    Прогнозы на матч Сент-Джозефс 0:4 Славия Прага

    Исход игры
    Сент-Джозефс
    3.8% (4)
    Ничья
    7.7% (8)
    Славия Прага
    88.5% (92)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.4% (55)
    Меньше
    46.6% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    38.83% (40)
    Нет
    61.17% (63)
    Популярный счёт
    0:2 Славия Прага
    28.8% (30)
    1:2 Славия Прага
    21.2% (22)
    0:3 Славия Прага
    16.3% (17)
    0:1 Славия Прага
    7.7% (8)
    1:1 Ничья
    6.7% (7)
    1:3 Славия Прага
    6.7% (7)
    0:5 Славия Прага
    2.9% (3)
    1:0 Сент-Джозефс
    1.9% (2)
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