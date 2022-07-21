Стадион: Виктория (Гибралтар)
0:4
Конец матча
0'
0:1
21' ГолСор Коллинс
0:2
32' ГолСор Коллинс
34' Желтая карточкаМандоус Алеш
34' Красная карточкаПекси Кристиан
39' Желтая карточкаIshmael Kofi Antwi
39' Желтая карточкаГонсалес Хуанма
0:3
45' ГолАлмейда Эвертон
0:4
56' ГолЛингр Ондржей
70' Желтая карточкаПонс Алан
90' Желтая карточкаBauti
90'+3
Ход матча
21'
0:1
32'
0:2
34'
34'
39'
45'
46'
56'
0:4
70'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 11
-
0 Удары в створ 18
-
4 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
4 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
16
Муэли
Айман
11
Lucas
Olmos
21
Понс
Алан
17
Kevagn
Robba
24
Домингито
28
Мандоус
Алеш
19
Дорли
Оскар
16
Moses
Usor
20
Сор
Коллинс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Муэли АйманЗащитник
-
11 Lucas OlmosЗащитник
-
21 Понс АланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Kevagn RobbaПолузащитник
-
24 ДомингитоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 БороНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
5 Bauti
-
Главный тренер: Abraham Paz
- Основной состав
-
28 Мандоус АлешВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Дорли ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Moses UsorПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сор КоллинсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Сиротник ЯнВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Шранц ИванПолузащитник
-
17 Провод ЛукасПолузащитник
-
14 Фила ДаниэльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Трпишовски Индржих
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Джозефс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валарино Джулиан
|1
|0.33
Славия Прага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сор Коллинс
|2
|2
|Алмейда Эвертон
|1
|1
|Лингр Ондржей
|1
|1
|Траоре Ибрагим
|0
|0
|Moses Usor
|0
|0
Карточки
Сент-Джозефс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пекси Кристиан
|0
|1
|Понс Алан
|1
|0
|Bauti
|1
|0
|Ishmael Kofi Antwi
|1
|0
|Гонсалес Хуанма
|1
|0
Славия Прага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мандоус Алеш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Джозефс
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ларн - Сент-Джозефс 0:1 Сент-Джозефс - Ларн 0:0 Сент-Джозефс - Мэгпайс 1:3 Европа - Сент-Джозефс 2:3
Сент-Джозефс - Глэйсиз Юнайтед 2:1 Сент-Джозефс - Линкольн 1:2 Монс Кальпе - Сент-Джозефс 1:4 Мэгпайс - Сент-Джозефс 1:0 Сент-Джозефс - Европа 1:2 Глэйсиз Юнайтед - Сент-Джозефс 2:5 Линкольн - Сент-Джозефс 3:2 Сент-Джозефс - Монс Кальпе 1:1 Европа - Сент-Джозефс 4:1 Сент-Джозефс - Европа Поинт 6:0 Колледж 1975 - Сент-Джозефс 0:3 Сент-Джозефс - Манчестер-62 3:1 Мэгпайс - Сент-Джозефс 0:0 Сент-Джозефс - Линкольн 0:1 Монс Кальпе - Сент-Джозефс 0:2 Сент-Джозефс - Глэйсиз Юнайтед 4:1
Славия Прага
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Славия Прага - Виктория Жижков 2:2 Славия Прага - Либерец B 5:0 Славия Прага - Пушкаш-Академия 1:0 Славия Прага - Рапид Бухарест 7:1
Славия Прага - Олимпиакос 1:1 Славия Прага - Спарта Прага 1:2 Баник Острава - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Словацко 3:0 Славия Прага - Виктория Пльзень 1:1 Градец Кралове - Славия Прага 4:3 Славия Прага - Фастав Злин 3:0 Яблонец - Славия Прага 1:2 Славия Прага - Фейеноорд 1:3 Славия Прага - Пардубице 4:0 Фейеноорд - Славия Прага 3:3 Виктория Пльзень - Славия Прага 1:1 Славия Прага - Ческе-Будеевице 1:0 ЛАСК - Славия Прага 4:3 Слован Либерец - Славия Прага 1:0 Славия Прага - ЛАСК 4:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Сент-Джозефс 0:4 Славия Прага
Исход игры
Сент-Джозефс
3.8% (4)
Ничья
7.7% (8)
Славия Прага
88.5% (92)
Тотал 2.5
Больше
53.4% (55)
Меньше
46.6% (48)
Обе команды забьют
Да
38.83% (40)
Нет
61.17% (63)
Популярный счёт
0:2 Славия Прага
28.8% (30)
1:2 Славия Прага
21.2% (22)
0:3 Славия Прага
16.3% (17)
0:1 Славия Прага
7.7% (8)
1:1 Ничья
6.7% (7)
1:3 Славия Прага
6.7% (7)
0:5 Славия Прага
2.9% (3)
1:0 Сент-Джозефс
1.9% (2)
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