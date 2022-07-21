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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Мазеруэлл
0:0
Первый тайм: 6'
Слайго Роверс
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
Прогнозы 104
Мазеруэлл 81.7% (85)
X 12.5% (13)
Слайго Роверс 5.8% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мазеруэлл
Ничья
Слайго Роверс
1.52
6.50
7.20
Все Коэффициенты
1
Келли
Лиам
5
Мугаби
Бевис
4
Лами
Рики
3
Кэрролл
Джейк
16
Макгинн
Пол
7
Спиттал
Блэр
23
Josh
Morris
I
6
Магуайр
Барри
II
8
Слэйттери
Каллум
29
Connor
Shields
9
Ван
Вен
Кевин
16
Макниколас
Люк
2
Бэнкс
Льюис
26
Бакли
Гарри
4
Блейни
Шейн
19
Patrick
Kirk
22
Коули
Дэвид
8
Морахан
Найалл
17
Макдоннелл
Адам
7
William
Fitzgerald
9
Aidan
Keena
14
Karl
O'Sullivan
Мазеруэлл
3-5-2
Слайго Роверс
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Мазеруэлл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Слайго Роверс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Aidan Keena 1 0.5
Мата Макс 1 0.5

Карточки

Мазеруэлл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Слайго Роверс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пейнаккер Нандо 0 1

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мазеруэлл
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Партик Тисл - Мазеруэлл 0:1 Форвертс - Мазеруэлл 1:5 Селтик - Мазеруэлл 6:0 Мазеруэлл - Хартс 2:1
Росс Каунти - Мазеруэлл 0:1 Данди Юнайтед - Мазеруэлл 1:0 Мазеруэлл - Рейнджерс 1:3 Ливингстон - Мазеруэлл 2:2 Мазеруэлл - Сент-Миррен 4:2 Сент-Джонстон - Мазеруэлл 2:1 Мазеруэлл - Хиберниан 1:2 Мазеруэлл - Данди 1:1 Мазеруэлл - Росс Каунти 0:1 Рейнджерс - Мазеруэлл 2:2 Мазеруэлл - Абердин 1:1 Мазеруэлл - Абердин 2:1 Данди Юнайтед - Мазеруэлл 2:0 Мазеруэлл - Селтик 0:4 Сент-Миррен - Мазеруэлл 1:1 Хартс - Мазеруэлл 2:0
Слайго Роверс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Слайго Роверс - ЮК Дублин 0:2 Слайго Роверс - Бала Таун 0:1 Бала Таун - Слайго Роверс 1:2 Слайго Роверс - Шелбурн 3:1
Дроэда Юнайтед - Слайго Роверс 0:0 Слайго Роверс - Финн Харпс 3:0 ЮК Дублин - Слайго Роверс 1:1 Слайго Роверс - Дерри Сити 2:1 Богемианс - Слайго Роверс 2:1 Слайго Роверс - Сент-Патрикс 1:1 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:1 Шелбурн - Слайго Роверс 2:1 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:1 Слайго Роверс - Дроэда Юнайтед 3:2 Финн Харпс - Слайго Роверс 0:1 Дандолк - Слайго Роверс 2:1 Слайго Роверс - ЮК Дублин 2:2 Слайго Роверс - Богемианс 0:1 Слайго Роверс - Шелбурн 0:1 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 2:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fir Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 104
Мазеруэлл 81.7% (85)
X 12.5% (13)
Слайго Роверс 5.8% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мазеруэлл
Ничья
Слайго Роверс
1.52
6.50
7.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мазеруэлл 0:0 Слайго Роверс онлайн

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Прогнозы на матч Мазеруэлл 0:0 Слайго Роверс

Исход игры
Мазеруэлл
81.7% (85)
Ничья
12.5% (13)
Слайго Роверс
5.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
33.98% (35)
Меньше
66.02% (68)
Обе команды забьют
Да
42.72% (44)
Нет
57.28% (59)
Популярный счёт
2:0 Мазеруэлл
28.8% (30)
1:0 Мазеруэлл
25% (26)
2:1 Мазеруэлл
23.1% (24)
1:1 Ничья
9.6% (10)
3:1 Мазеруэлл
3.8% (4)
1:2 Слайго Роверс
2.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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