Стадион: Фир Парк
0:1
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаКэрролл Джейк
14' Желтая карточкаБлейни Шейн
0:1
27' ГолAidan Keena
67' Желтая карточкаМагуайр Барри
75' Желтая карточкаБэнкс Льюис
90'+6
Ход матча
14'
27'
0:1
67'
75'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 2
-
8 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
16
Макгинн
Пол
26
Бакли
Гарри
19
Patrick
Kirk
22
Коули
Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Макгинн ПолЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Фокс СкоттВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Госс ШонПолузащитник
-
28 Мэхон РобертПолузащитник
- Нападающий
-
26 Тирни РоссНападающий
-
-
35 Sam Campbell
-
Главный тренер: Graham Alexander
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Бакли ГарриЗащитник
- Защитник
-
19 Patrick KirkЗащитник
-
22 Коули ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Браш РичардВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Бирн МаркПолузащитник
-
10 Лийвак ФранкПолузащитник
-
27 Мата МаксНападающий
-
25 Хини КиллианНападающий
-
-
41 Eanna Clancy
-
-
40 John Vahey
-
Главный тренер: John Russell
Бомбардиры внутри турнира
Мазеруэлл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Слайго Роверс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Aidan Keena
|2
|0.67
|Мата Макс
|1
|0.33
|Бакли Гарри
|0
|0
Карточки
Мазеруэлл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кэрролл Джейк
|1
|0
|Магуайр Барри II
|1
|0
Слайго Роверс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пейнаккер Нандо
|0
|1
|Бэнкс Льюис
|1
|0
|Блейни Шейн
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мазеруэлл
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Партик Тисл - Мазеруэлл 0:1 Форвертс - Мазеруэлл 1:5 Селтик - Мазеруэлл 6:0 Мазеруэлл - Хартс 2:1
Росс Каунти - Мазеруэлл 0:1 Данди Юнайтед - Мазеруэлл 1:0 Мазеруэлл - Рейнджерс 1:3 Ливингстон - Мазеруэлл 2:2 Мазеруэлл - Сент-Миррен 4:2 Сент-Джонстон - Мазеруэлл 2:1 Мазеруэлл - Хиберниан 1:2 Мазеруэлл - Данди 1:1 Мазеруэлл - Росс Каунти 0:1 Рейнджерс - Мазеруэлл 2:2 Мазеруэлл - Абердин 1:1 Мазеруэлл - Абердин 2:1 Данди Юнайтед - Мазеруэлл 2:0 Мазеруэлл - Селтик 0:4 Сент-Миррен - Мазеруэлл 1:1 Хартс - Мазеруэлл 2:0
Слайго Роверс
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Слайго Роверс - ЮК Дублин 0:2 Слайго Роверс - Бала Таун 0:1 Бала Таун - Слайго Роверс 1:2 Слайго Роверс - Шелбурн 3:1
Дроэда Юнайтед - Слайго Роверс 0:0 Слайго Роверс - Финн Харпс 3:0 ЮК Дублин - Слайго Роверс 1:1 Слайго Роверс - Дерри Сити 2:1 Богемианс - Слайго Роверс 2:1 Слайго Роверс - Сент-Патрикс 1:1 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 3:1 Шелбурн - Слайго Роверс 2:1 Слайго Роверс - Шемрок Роверс 1:1 Слайго Роверс - Дроэда Юнайтед 3:2 Финн Харпс - Слайго Роверс 0:1 Дандолк - Слайго Роверс 2:1 Слайго Роверс - ЮК Дублин 2:2 Слайго Роверс - Богемианс 0:1 Слайго Роверс - Шелбурн 0:1 Шемрок Роверс - Слайго Роверс 2:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Мазеруэлл 0:1 Слайго Роверс
Исход игры
Мазеруэлл
81.7% (85)
Ничья
12.5% (13)
Слайго Роверс
5.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
33.98% (35)
Меньше
66.02% (68)
Обе команды забьют
Да
42.72% (44)
Нет
57.28% (59)
Популярный счёт
2:0 Мазеруэлл
28.8% (30)
1:0 Мазеруэлл
25% (26)
2:1 Мазеруэлл
23.1% (24)
1:1 Ничья
9.6% (10)
3:1 Мазеруэлл
3.8% (4)
1:2 Слайго Роверс
2.9% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
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