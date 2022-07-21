Стадион: Ричмонд Парк
0:0
Первый тайм: 8'
Ход матча
3'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
38 Владение мячом, % 62
16
О'Райли
Адам
9
Дойл
Ойн
14
Mark
Doyle
11
Коуш
Жига
14
Лорбек
Ник
19
Даку
Мирлинд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 О'Райли АдамПолузащитник
- Нападающий
-
9 Дойл ОйнНападающий
-
14 Mark DoyleНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
15 Кинг БиллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
30 Ross Fay
-
22 Sam Curtis
-
-
Главный тренер: Timothy Clancy
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коуш ЖигаПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Лорбек НикПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Даку МирлиндНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Суменяк ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ципот ТиоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Маич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Стракл ВитоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Damir Contala
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Патрикс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Мура
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даку Мирлинд
|1
|0.5
|Петкович Никола II
|1
|0.5
|Ципот Тио
|1
|0.5
Карточки
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Патрикс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сент-Патрикс - Дандолк 1:1 Сент-Патрикс - Дроэда Юнайтед 3:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 1:2 Финн Харпс - Сент-Патрикс 2:2
Сент-Патрикс - ЮК Дублин 2:1 Дандолк - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Богемианс 3:0 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:2 Слайго Роверс - Сент-Патрикс 1:1 Дерри Сити - Сент-Патрикс 0:0 Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 0:4 Сент-Патрикс - Дерри Сити 0:4 Сент-Патрикс - Финн Харпс 2:0 ЮК Дублин - Сент-Патрикс 1:2 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Дандолк 0:0 Сент-Патрикс - Дроэда Юнайтед 1:1 Дерри Сити - Сент-Патрикс 2:1 Сент-Патрикс - ЮК Дублин 2:0 Финн Харпс - Сент-Патрикс 0:2
Мура
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Олимпия Любляна - Мура 2:0 Мура - Сфынтул Георге 2:1 Сфынтул Георге - Мура 1:2 Мура - Флоридсдорфер 4:2
Мура - Войводина 1:1 Мура - Штурм 2:3 Мура - Марибор 1:3 Олимпия Любляна - Мура 3:3 Мура - Домжале 3:1 Целе - Мура 1:3 Радомлье - Мура 3:2 Мура - Алюминий 3:0 Браво - Мура 1:2 Мура - Копер 1:2 Табор Сежана - Мура 0:2 Марибор - Мура 1:1 Мура - Олимпия Любляна 3:2 Домжале - Мура 1:1 Мура - Целе 3:2 Мура - Радомлье 0:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Сент-Патрикс 0:0 Мура
Исход игры
Сент-Патрикс
29.8% (31)
Ничья
48.1% (50)
Мура
22.1% (23)
Тотал 2.5
Больше
32.69% (34)
Меньше
67.31% (70)
Обе команды забьют
Да
73.08% (76)
Нет
26.92% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.4% (42)
2:1 Сент-Патрикс
17.3% (18)
1:2 Мура
11.5% (12)
0:1 Мура
9.6% (10)
1:0 Сент-Патрикс
9.6% (10)
0:0 Ничья
3.8% (4)
2:2 Ничья
3.8% (4)
2:0 Сент-Патрикс
2.9% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!