  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Сент-Патрикс
0:0
Первый тайм: 8'
Мура
0'
3' Желтая карточка
Пуцко Клемен

Ход матча

3'
 
Пуцко Клемен

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 38 Владение мячом, % 62
Прогнозы 104
Сент-Патрикс 29.8% (31)
X 48.1% (50)
Мура 22.1% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Патрикс
Ничья
Мура
3.24
3.28
2.35
Все Коэффициенты
1
Ананг
Джозеф
12
Harry
Brockbank
5
Гривости
Том
4
Рэдмонд
Джо
19
Бреслин
Энтони
2
Коттер
Барри
25
Thijs
Timmermans
16
О'Райли
Адам
8
Форрестер
Крис
9
Дойл
Ойн
14
Mark
Doyle
69
Обрадович
Матко
6
Беганович
Амар
2
Ципот
Кай
70
Darick
Morris
3
Пуцко
Клемен
11
Коуш
Жига
9
Марушко
Матик
14
Лорбек
Ник
8
Бобичанец
Лука
19
Даку
Мирлинд
80
Петкович
Никола
II
Сент-Патрикс
4-3-3
Мура
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Патрикс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мура
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 1 0.5
Петкович Никола II 1 0.5
Ципот Тио 1 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Патрикс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сент-Патрикс - Дандолк 1:1 Сент-Патрикс - Дроэда Юнайтед 3:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 1:2 Финн Харпс - Сент-Патрикс 2:2
Сент-Патрикс - ЮК Дублин 2:1 Дандолк - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Богемианс 3:0 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:2 Слайго Роверс - Сент-Патрикс 1:1 Дерри Сити - Сент-Патрикс 0:0 Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 0:4 Сент-Патрикс - Дерри Сити 0:4 Сент-Патрикс - Финн Харпс 2:0 ЮК Дублин - Сент-Патрикс 1:2 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Дандолк 0:0 Сент-Патрикс - Дроэда Юнайтед 1:1 Дерри Сити - Сент-Патрикс 2:1 Сент-Патрикс - ЮК Дублин 2:0 Финн Харпс - Сент-Патрикс 0:2
Мура
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Олимпия Любляна - Мура 2:0 Мура - Сфынтул Георге 2:1 Сфынтул Георге - Мура 1:2 Мура - Флоридсдорфер 4:2
Мура - Войводина 1:1 Мура - Штурм 2:3 Мура - Марибор 1:3 Олимпия Любляна - Мура 3:3 Мура - Домжале 3:1 Целе - Мура 1:3 Радомлье - Мура 3:2 Мура - Алюминий 3:0 Браво - Мура 1:2 Мура - Копер 1:2 Табор Сежана - Мура 0:2 Марибор - Мура 1:1 Мура - Олимпия Любляна 3:2 Домжале - Мура 1:1 Мура - Целе 3:2 Мура - Радомлье 0:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    3'
    Пуцко Клемен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Richmond Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 104
Сент-Патрикс 29.8% (31)
X 48.1% (50)
Мура 22.1% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Патрикс
Ничья
Мура
3.24
3.28
2.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сент-Патрикс 0:0 Мура онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч Сент-Патрикс 0:0 Мура

Исход игры
Сент-Патрикс
29.8% (31)
Ничья
48.1% (50)
Мура
22.1% (23)
Тотал 2.5
Больше
32.69% (34)
Меньше
67.31% (70)
Обе команды забьют
Да
73.08% (76)
Нет
26.92% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.4% (42)
2:1 Сент-Патрикс
17.3% (18)
1:2 Мура
11.5% (12)
0:1 Мура
9.6% (10)
1:0 Сент-Патрикс
9.6% (10)
0:0 Ничья
3.8% (4)
2:2 Ничья
3.8% (4)
2:0 Сент-Патрикс
2.9% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сент-Патрикс
Мура
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 