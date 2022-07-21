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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Сент-Патрикс
1:1
Конец матча
Мура
0'
3' Желтая карточка
Пуцко Клемен
0:1
28' Гол
Даку Мирлинд
56' Желтая карточка
Бобичанец Лука
1:1
60' Гол
Форрестер Крис
68' Желтая карточка
Ципот Кай
72' Желтая карточка
Лорбек Ник
90' Красная карточка
Mark Doyle
90'+4

Ход матча

3'
 
Пуцко Клемен
28'
0:1
Даку Мирлинд
56'
 
Бобичанец Лука
60'
Форрестер Крис
(Дойл Ойн)
1:1
64'
Jamie Lennon
Thijs Timmermans
 
65'
 
Ципот Тио
Петкович Никола
65'
 
Шабанаджай Дардан
Марушко Матик
68'
 
Ципот Кай
72'
 
Лорбек Ник
81'
Оволаби Тунде
Дойл Ойн
 
85'
 
Оуро Самсондин
Коуш Жига
88'
Sam Curtis
Коттер Барри
 
90'
 
Клепач Михаель
Бобичанец Лука
90'
Mark Doyle
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 19
  • 0 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 104
Сент-Патрикс 29.8% (31)
X 48.1% (50)
Мура 22.1% (23)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Ананг
Джозеф
12
Harry
Brockbank
5
Гривости
Том
4
Рэдмонд
Джо
19
Бреслин
Энтони
2
Коттер
Барри
25
Thijs
Timmermans
16
О'Райли
Адам
8
Форрестер
Крис
9
Дойл
Ойн
14
Mark
Doyle
69
Обрадович
Матко
6
Беганович
Амар
2
Ципот
Кай
70
Darick
Morris
3
Пуцко
Клемен
11
Коуш
Жига
9
Марушко
Матик
14
Лорбек
Ник
8
Бобичанец
Лука
19
Даку
Мирлинд
80
Петкович
Никола
II
Сент-Патрикс
4-3-3
Мура
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Патрикс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форрестер Крис 1 1
Дойл Ойн 0 0
Мура
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 2 0.67
Петкович Никола II 1 0.33
Ципот Тио 1 0.33

Карточки

Сент-Патрикс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mark Doyle 0 1
Мура
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лорбек Ник 1 0
Пуцко Клемен 1 0
Бобичанец Лука 1 0
Ципот Кай 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Патрикс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сент-Патрикс - Дандолк 1:1 Сент-Патрикс - Дроэда Юнайтед 3:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 1:2 Финн Харпс - Сент-Патрикс 2:2
Сент-Патрикс - ЮК Дублин 2:1 Дандолк - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Богемианс 3:0 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:2 Слайго Роверс - Сент-Патрикс 1:1 Дерри Сити - Сент-Патрикс 0:0 Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 0:4 Сент-Патрикс - Дерри Сити 0:4 Сент-Патрикс - Финн Харпс 2:0 ЮК Дублин - Сент-Патрикс 1:2 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Дандолк 0:0 Сент-Патрикс - Дроэда Юнайтед 1:1 Дерри Сити - Сент-Патрикс 2:1 Сент-Патрикс - ЮК Дублин 2:0 Финн Харпс - Сент-Патрикс 0:2
Мура
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Олимпия Любляна - Мура 2:0 Мура - Сфынтул Георге 2:1 Сфынтул Георге - Мура 1:2 Мура - Флоридсдорфер 4:2
Мура - Войводина 1:1 Мура - Штурм 2:3 Мура - Марибор 1:3 Олимпия Любляна - Мура 3:3 Мура - Домжале 3:1 Целе - Мура 1:3 Радомлье - Мура 3:2 Мура - Алюминий 3:0 Браво - Мура 1:2 Мура - Копер 1:2 Табор Сежана - Мура 0:2 Марибор - Мура 1:1 Мура - Олимпия Любляна 3:2 Домжале - Мура 1:1 Мура - Целе 3:2 Мура - Радомлье 0:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • Свисток
    94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 91'
    УДАЛЕНИЕ! - Mark Doyle увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 90'
    Luka Bobicanec уходит с поля. Mihael Klepac выходит вместо него
  • 88'
    Коттер Барри уходит с поля. Sam Curtis выходит вместо него
  • 85'
    Коуш Жига уходит с поля. Samsondin Ouro выходит вместо него
  • 81'
    Дойл Ойн уходит с поля. Tunde Owolabi выходит вместо него
  • Желтая карточка
    72'
    Лорбек Ник получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Мирлинд Даку бьет в цель!
    • Желтая карточка
      3'
      Пуцко Клемен получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Richmond Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 104
    Сент-Патрикс 29.8% (31)
    X 48.1% (50)
    Мура 22.1% (23)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Сент-Патрикс 1:1 Мура

    Исход игры
    Сент-Патрикс
    29.8% (31)
    Ничья
    48.1% (50)
    Мура
    22.1% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.69% (34)
    Меньше
    67.31% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    73.08% (76)
    Нет
    26.92% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.4% (42)
    2:1 Сент-Патрикс
    17.3% (18)
    1:2 Мура
    11.5% (12)
    0:1 Мура
    9.6% (10)
    1:0 Сент-Патрикс
    9.6% (10)
    0:0 Ничья
    3.8% (4)
    2:2 Ничья
    3.8% (4)
    2:0 Сент-Патрикс
    2.9% (3)
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