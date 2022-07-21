Стадион: Яаков Тернер
55
Глазер
Омри
30
Дадья
Ор
22
Лопеш
Элдер
15
Йосефи
Томер
13
Анса
Юджин
17
Хемед
Томер
- Основной состав
-
55 Глазер ОмриВратарь
-
30 Дадья ОрЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Лопеш ЭлдерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Йосефи ТомерПолузащитник
-
13 Анса ЮджинПолузащитник
-
17 Хемед ТомерНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Тиби ЭйтанЗащитник
- Полузащитник
-
14 Мадмон ИлайПолузащитник
-
10 Миха ДорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Shay Elias
-
-
-
Главный тренер: Elyaniv Barda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 ЭдилсонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Artem Chelyadinskiy
Бомбардиры внутри турнира
Хапоэль Беэр-Шева
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Динамо Минск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кисляк Сергей
|1
|0.5
|Сачивко Александр
|1
|0.5
|Бакич Душан
|1
|0.5
Карточки
Голы по времени матча
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Висла Краков - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:2
Хапоэль Беэр-Шева - Бней-Сахнин 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:0 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Бней-Сахнин - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Тель-Авив 2:2 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 4:1 Хапоэль Ноф-ха-Галиль - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Хайфа 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Хапоэль Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Кирьят-Шмона 0:0
Динамо Минск
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Дечич - Динамо Минск 1:2 Динамо Минск - Дечич 1:1 Динамо Минск - Ислочь 1:2 Динамо-Брест - Динамо Минск 1:3
Динамо Минск - Слуцк 1:1 Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 3:4 Динамо Минск - Витебск 2:1 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0 Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Белшина 0:0 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:2 Динамо Минск - Арсенал Дзержинск 1:1 Минск - Динамо Минск 0:1 Славия Мозырь - Динамо Минск 0:0 Динамо Минск - Неман 2:0 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Спутник 3:0 Рух Брест - Динамо Минск 1:3
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Хапоэль Беэр-Шева - Динамо Минск
Исход игры
Хапоэль Беэр-Шева
73.8% (79)
Ничья
19.6% (21)
Динамо Минск
6.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
43.14% (44)
Меньше
56.86% (58)
Обе команды забьют
Да
57.84% (59)
Нет
42.16% (43)
Популярный счёт
2:1 Хапоэль Беэр-Шева
30.8% (33)
1:0 Хапоэль Беэр-Шева
22.4% (24)
1:1 Ничья
15.9% (17)
2:0 Хапоэль Беэр-Шева
13.1% (14)
1:2 Динамо Минск
3.7% (4)
3:1 Хапоэль Беэр-Шева
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
0:1 Динамо Минск
1.9% (2)
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