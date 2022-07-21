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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Хапоэль Беэр-Шева
 
Позже
Динамо Минск
Прогнозы 109
Хапоэль Беэр-Шева 74.3% (81)
X 19.3% (21)
Динамо Минск 6.4% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хапоэль Беэр-Шева
Ничья
Динамо Минск
1.73
6.00
6.40
Все Коэффициенты
Новости
55
Глазер
Омри
30
Дадья
Ор
44
Эль-Хамид
Хатем
Абд
4
Витор
Мигел
22
Лопеш
Элдер
11
Джехезкель
Сагив
28
Мартинш
Андре
3
Кельтенс
Давид
15
Йосефи
Томер
13
Анса
Юджин
17
Хемед
Томер
1
Хаткевич
Егор
67
Бегунов
Роман
3
Швецов
Максим
20
Сачивко
Александр
34
Вакулич
Алексей
7
Быков
Артём
Геннадьевич
10
Кисляк
Сергей
71
Козлов
Михаил
II
25
Ложкин
Владислав
9
Бакич
Душан
30
Эдилсон
Хапоэль Беэр-Шева
4-5-1
Динамо Минск
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Динамо Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кисляк Сергей 1 0.5
Сачивко Александр 1 0.5
Бакич Душан 1 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Висла Краков - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:2
Хапоэль Беэр-Шева - Бней-Сахнин 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:0 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Бней-Сахнин - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Тель-Авив 2:2 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 4:1 Хапоэль Ноф-ха-Галиль - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Хайфа 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Хапоэль Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Кирьят-Шмона 0:0
Динамо Минск
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Дечич - Динамо Минск 1:2 Динамо Минск - Дечич 1:1 Динамо Минск - Ислочь 1:2 Динамо-Брест - Динамо Минск 1:3
Динамо Минск - Слуцк 1:1 Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 3:4 Динамо Минск - Витебск 2:1 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0 Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Белшина 0:0 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:2 Динамо Минск - Арсенал Дзержинск 1:1 Минск - Динамо Минск 0:1 Славия Мозырь - Динамо Минск 0:0 Динамо Минск - Неман 2:0 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Спутник 3:0 Рух Брест - Динамо Минск 1:3

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Через 20 минут старт поединка второго квалификационного раунда между "Хапоэлем" из Беэр-Шевы и минского "Динамо". С Вами Константин Лицин. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хапоэль Беэр-Шева - Динамо Минск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июля 2022, осталось 9 минут.



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Прогнозы 109
Хапоэль Беэр-Шева 74.3% (81)
X 19.3% (21)
Динамо Минск 6.4% (7)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хапоэль Беэр-Шева
Ничья
Динамо Минск
1.73
6.00
6.40
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Хапоэль Беэр-Шева - Динамо Минск онлайн

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Прогнозы на матч Хапоэль Беэр-Шева - Динамо Минск

Исход игры
Хапоэль Беэр-Шева
73.8% (79)
Ничья
19.6% (21)
Динамо Минск
6.5% (7)
Тотал 2.5
Больше
43.14% (44)
Меньше
56.86% (58)
Обе команды забьют
Да
57.84% (59)
Нет
42.16% (43)
Популярный счёт
2:1 Хапоэль Беэр-Шева
30.8% (33)
1:0 Хапоэль Беэр-Шева
22.4% (24)
1:1 Ничья
15.9% (17)
2:0 Хапоэль Беэр-Шева
13.1% (14)
1:2 Динамо Минск
3.7% (4)
3:1 Хапоэль Беэр-Шева
2.8% (3)
2:2 Ничья
1.9% (2)
0:1 Динамо Минск
1.9% (2)
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Хапоэль Беэр-Шева
Динамо Минск
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