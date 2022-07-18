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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Хапоэль Беэр-Шева
 
Позже
Динамо Минск
Прогнозы 27
Хапоэль Беэр-Шева 51.9% (14)
X 33.3% (9)
Динамо Минск 14.8% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Хапоэль Беэр-Шева
Ничья
Динамо Минск
1.70
4.55
6.00
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Динамо Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кисляк Сергей 1 0.5
Сачивко Александр 1 0.5
Бакич Душан 1 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Висла Краков - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:2
Хапоэль Беэр-Шева - Бней-Сахнин 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:0 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Бней-Сахнин - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Тель-Авив 2:2 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 4:1 Хапоэль Ноф-ха-Галиль - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Хайфа 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Хапоэль Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Кирьят-Шмона 0:0
Динамо Минск
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Дечич - Динамо Минск 1:2 Динамо Минск - Дечич 1:1 Динамо Минск - Ислочь 1:2 Динамо-Брест - Динамо Минск 1:3
Динамо Минск - Слуцк 1:1 Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 3:4 Динамо Минск - Витебск 2:1 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0 Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Белшина 0:0 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:2 Динамо Минск - Арсенал Дзержинск 1:1 Минск - Динамо Минск 0:1 Славия Мозырь - Динамо Минск 0:0 Динамо Минск - Неман 2:0 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Спутник 3:0 Рух Брест - Динамо Минск 1:3

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хапоэль Беэр-Шева - Динамо Минск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июля 2022, осталось 2 дня 20 часов 10 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 27
    Хапоэль Беэр-Шева 51.9% (14)
    X 33.3% (9)
    Динамо Минск 14.8% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хапоэль Беэр-Шева
    Ничья
    Динамо Минск
    1.70
    4.55
    6.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Хапоэль Беэр-Шева - Динамо Минск онлайн

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    Прогнозы на матч Хапоэль Беэр-Шева - Динамо Минск

    Исход игры
    Хапоэль Беэр-Шева
    51.9% (14)
    Ничья
    33.3% (9)
    Динамо Минск
    14.8% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (12)
    Меньше
    55.56% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    70.37% (19)
    Нет
    29.63% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Хапоэль Беэр-Шева
    25.9% (7)
    1:1 Ничья
    25.9% (7)
    2:0 Хапоэль Беэр-Шева
    14.8% (4)
    1:0 Хапоэль Беэр-Шева
    7.4% (2)
    2:2 Ничья
    7.4% (2)
    0:1 Динамо Минск
    7.4% (2)
    1:2 Динамо Минск
    7.4% (2)
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    Хапоэль Беэр-Шева
    Динамо Минск
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