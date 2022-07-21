  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2022-2023

Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Сепси
1:1
Перерыв
Олимпия Любляна
0'
0:1
4' Гол
Сешлар Свит
40' Желтая карточка
Квесич Марио
45' Желтая карточка
David V

Ход матча

4'
0:1
Сешлар Свит
40'
 
Квесич Марио
45'
 
David V

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 106
Сепси 37.7% (40)
X 24.5% (26)
Олимпия Любляна 37.7% (40)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
Олимпия Любляна
3.50
4.55
4.90
Все Коэффициенты
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
44
Бэлаша
Михай
3
Митря
Богдан
27
Rares
Ispas
77
Аганович
Аднан
6
Паун
Николае
11
Штефэнеску
Мариус
90
Головфка
Кэтэлин
99
Рондон
Марио
8
Георге
Ион
69
Видовшек
Матевж
8
Ласицкас
Юстас
2
Pascal
Estrada
6
Mateo
Karamatic
3
David
V
19
Сешлар
Свит
30
Пиль
Марин
10
Элшник
Тими
18
Квесич
Марио
47
Пртайин
Иван
11
Педру
Самуэл
Сепси
4-3-3
Олимпия Любляна
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олимпия Любляна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милович Горан 2 0.67
Agustin Doffo 1 0.33
Сешлар Свит 1 0.33

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Олимпия Любляна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квесич Марио 1 0
David V 1 0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4
Легия - Сепси 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Ботошани - Сепси 0:1 Сепси - Академика Клинчени 6:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:0 Сепси - Миовени 3:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Сепси - ЧФР Клуж 0:2
Олимпия Любляна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Олимпия Любляна - Мура 2:0 Дифферданж - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - Дифферданж 1:1 Олимпия Любляна - Шибеник 0:0
Олимпия Любляна - Чукарички 2:3 Целе - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Мура 3:3 Алюминий - Олимпия Любляна 2:3 Олимпия Любляна - Браво 1:0 Копер - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Табор Сежана 1:0 Марибор - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Радомлье 4:1 Олимпия Любляна - Домжале 1:1 Олимпия Любляна - Целе 2:4 Мура - Олимпия Любляна 3:2 Олимпия Любляна - Алюминий 6:0 Браво - Олимпия Любляна 0:0 Олимпия Любляна - Копер 2:2 Табор Сежана - Олимпия Любляна 1:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Давиж Суалехе получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Квесич Марио получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Svit Seslar бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 106
Сепси 37.7% (40)
X 24.5% (26)
Олимпия Любляна 37.7% (40)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
Олимпия Любляна
3.50
4.55
4.90
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Сепси 1:1 Олимпия Любляна онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Парибет



Прогнозы на матч Сепси 1:1 Олимпия Любляна

Исход игры
Сепси
37.7% (40)
Ничья
24.5% (26)
Олимпия Любляна
37.7% (40)
Тотал 2.5
Больше
25.96% (27)
Меньше
74.04% (77)
Обе команды забьют
Да
48.08% (50)
Нет
51.92% (54)
Популярный счёт
1:1 Ничья
21.7% (23)
1:0 Сепси
21.7% (23)
0:1 Олимпия Любляна
19.8% (21)
2:1 Сепси
12.3% (13)
1:2 Олимпия Любляна
10.4% (11)
0:2 Олимпия Любляна
6.6% (7)
3:2 Сепси
1.9% (2)
0:0 Ничья
1.9% (2)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сепси
Олимпия Любляна
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 