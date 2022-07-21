Стадион: Stadionul Sepsi
3:1
Конец матча
0'
0:1
4' ГолСешлар Свит
40' Желтая карточкаКвесич Марио
45' Желтая карточкаDavid V
0:1
45' Не забитый пенальтиШтефэнеску Мариус
1:1
45' ГолШтефэнеску Мариус
53' Желтая карточкаПиль Марин
66' Красная карточкаСешлар Свит
1:1
67' Не забитый пенальтиТудорие Александру
80' Желтая карточкаБэлаша Михай
2:1
84' ГолПаун Николае
85' Желтая карточкаВидовшек Матевж
3:1
90' Гол в свои воротаMateo Karamatic
90'+4
Ход матча
4'
0:1
40'
45'
45'
45'
53'
66'
67'
80'
84'
85'
90'
3:1
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 1
-
14 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
11 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
54 Владение мячом, % 46
44
Бэлаша
Михай
27
Rares
Ispas
99
Рондон
Марио
3
David
V
19
Сешлар
Свит
30
Пиль
Марин
10
Элшник
Тими
18
Квесич
Марио
47
Пртайин
Иван
11
Педру
Самуэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Бэлаша МихайЗащитник
- Защитник
-
27 Rares IspasЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Джедо ХунорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
30 Akos Nistor
-
Главный тренер: Бергоди Кристиано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
3 David VЗащитник
-
19 Сешлар СвитПолузащитник
-
30 Пиль МаринПолузащитник
-
10 Элшник ТимиПолузащитник
-
18 Квесич МариоНападающий
-
47 Пртайин ИванНападающий
-
11 Педру СамуэлНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
97 Балде АлдаирНападающий
-
-
22 Denis Pintol
-
Главный тренер: Albert Riera
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|1
|1
|Паун Николае
|1
|1
|Тудорие Александру
|0
|0
Олимпия Любляна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Милович Горан
|2
|0.67
|Agustin Doffo
|1
|0.33
|Сешлар Свит
|1
|0.33
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бэлаша Михай
|1
|0
Олимпия Любляна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сешлар Свит
|0
|1
|Квесич Марио
|1
|0
|David V
|1
|0
|Пиль Марин
|1
|0
|Видовшек Матевж
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4
Легия - Сепси 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Ботошани - Сепси 0:1 Сепси - Академика Клинчени 6:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:0 Сепси - Миовени 3:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Сепси - ЧФР Клуж 0:2
Олимпия Любляна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Олимпия Любляна - Мура 2:0 Дифферданж - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - Дифферданж 1:1 Олимпия Любляна - Шибеник 0:0
Олимпия Любляна - Чукарички 2:3 Целе - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Мура 3:3 Алюминий - Олимпия Любляна 2:3 Олимпия Любляна - Браво 1:0 Копер - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Табор Сежана 1:0 Марибор - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Радомлье 4:1 Олимпия Любляна - Домжале 1:1 Олимпия Любляна - Целе 2:4 Мура - Олимпия Любляна 3:2 Олимпия Любляна - Алюминий 6:0 Браво - Олимпия Любляна 0:0 Олимпия Любляна - Копер 2:2 Табор Сежана - Олимпия Любляна 1:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Сепси 3:1 Олимпия Любляна
Исход игры
Сепси
37.7% (40)
Ничья
24.5% (26)
Олимпия Любляна
37.7% (40)
Тотал 2.5
Больше
25.96% (27)
Меньше
74.04% (77)
Обе команды забьют
Да
48.08% (50)
Нет
51.92% (54)
Популярный счёт
1:1 Ничья
21.7% (23)
1:0 Сепси
21.7% (23)
0:1 Олимпия Любляна
19.8% (21)
2:1 Сепси
12.3% (13)
1:2 Олимпия Любляна
10.4% (11)
0:2 Олимпия Любляна
6.6% (7)
3:2 Сепси
1.9% (2)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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