Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

УДАЛЕНИЕ! - Svit Seslar увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

Первый тайм

49' Г О О О О Л - Marius Stefanescu бьет в цель!

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' ОН ПРОМАЗАЛ - Marius Stefanescu пробил пенальти, но не смог забить!

47' Давиж Суалехе получил желтую карточку от судьи

40' Квесич Марио получил желтую карточку от судьи