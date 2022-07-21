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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Сепси
3:1
Конец матча
Олимпия Любляна
0'
0:1
4' Гол
Сешлар Свит
40' Желтая карточка
Квесич Марио
45' Желтая карточка
David V
0:1
45' Не забитый пенальти
Штефэнеску Мариус
1:1
45' Гол
Штефэнеску Мариус
53' Желтая карточка
Пиль Марин
66' Красная карточка
Сешлар Свит
1:1
67' Не забитый пенальти
Тудорие Александру
80' Желтая карточка
Бэлаша Михай
2:1
84' Гол
Паун Николае
85' Желтая карточка
Видовшек Матевж
3:1
90' Гол в свои ворота
Mateo Karamatic
90'+4

Ход матча

4'
0:1
Сешлар Свит
40'
 
Квесич Марио
45'
 
David V
45'
Штефэнеску Мариус
0:1
45'
Штефэнеску Мариус
1:1
46'
 
Agustin Doffo
Элшник Тими
53'
 
Пиль Марин
59'
Матей Космин
Георге Ион
 
61'
 
Зилькич Алмедин
Педру Самуэл
61'
 
Црномаркович Джордже
Pascal Estrada
61'
 
Нукич Мустафа
Пртайин Иван
65'
Домашкан Виталий
Головфка Кэтэлин
 
65'
Тудорие Александру
Рондон Марио
 
65'
Думитреску Андрес
Rares Ispas
 
66'
 
Сешлар Свит
67'
Тудорие Александру
1:1
73'
 
Балде Алдаир
Квесич Марио
77'
Родригес Хонатан
Аганович Аднан
 
80'
Бэлаша Михай
 
84'
Паун Николае
(Тудорие Александру)
2:1
85'
 
Видовшек Матевж
90'
Mateo Karamatic
3:1

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 1
  • 14 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 11 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 106
Сепси 37.7% (40)
X 24.5% (26)
Олимпия Любляна 37.7% (40)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
33
Никзули
Роланд
88
Димитров
Радослав
44
Бэлаша
Михай
3
Митря
Богдан
27
Rares
Ispas
77
Аганович
Аднан
6
Паун
Николае
11
Штефэнеску
Мариус
90
Головфка
Кэтэлин
99
Рондон
Марио
8
Георге
Ион
69
Видовшек
Матевж
8
Ласицкас
Юстас
2
Pascal
Estrada
6
Mateo
Karamatic
3
David
V
19
Сешлар
Свит
30
Пиль
Марин
10
Элшник
Тими
18
Квесич
Марио
47
Пртайин
Иван
11
Педру
Самуэл
Сепси
4-3-3
Олимпия Любляна
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 1 1
Паун Николае 1 1
Тудорие Александру 0 0
Олимпия Любляна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Милович Горан 2 0.67
Agustin Doffo 1 0.33
Сешлар Свит 1 0.33

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бэлаша Михай 1 0
Олимпия Любляна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сешлар Свит 0 1
Квесич Марио 1 0
David V 1 0
Пиль Марин 1 0
Видовшек Матевж 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
2
33%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
1
50%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Университатя Крайова - Сепси 2:2 ЧФР Клуж - Сепси 1:2 Зандхаузен - Сепси 3:0 ЦСКА София - Сепси 0:4
Легия - Сепси 0:1 Сепси - Волунтари 2:1 Университатя Крайова - Сепси 0:5 Университатя Крайова - Сепси 0:1 Сепси - Киндия Тырговиште 2:1 Сепси - Газ-Метан Медиаш 3:1 Рапид Бухарест - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Сепси - УТА Арад 1:0 Ботошани - Сепси 0:1 Сепси - Академика Клинчени 6:0 Динамо Бухарест - Сепси 0:0 Сепси - Миовени 3:1 Сепси - Университатя Крайова 2:1 Динамо Бухарест - Сепси 1:3 Сепси - ЧФР Клуж 0:2
Олимпия Любляна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Олимпия Любляна - Мура 2:0 Дифферданж - Олимпия Любляна 1:2 Олимпия Любляна - Дифферданж 1:1 Олимпия Любляна - Шибеник 0:0
Олимпия Любляна - Чукарички 2:3 Целе - Олимпия Любляна 0:2 Олимпия Любляна - Мура 3:3 Алюминий - Олимпия Любляна 2:3 Олимпия Любляна - Браво 1:0 Копер - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Табор Сежана 1:0 Марибор - Олимпия Любляна 1:0 Олимпия Любляна - Радомлье 4:1 Олимпия Любляна - Домжале 1:1 Олимпия Любляна - Целе 2:4 Мура - Олимпия Любляна 3:2 Олимпия Любляна - Алюминий 6:0 Браво - Олимпия Любляна 0:0 Олимпия Любляна - Копер 2:2 Табор Сежана - Олимпия Любляна 1:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
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    • Первый тайм
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Marius Stefanescu бьет в цель!
    • 49'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Описание гола
      49'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Marius Stefanescu пробил пенальти, но не смог забить!
    • Желтая карточка
      47'
      Давиж Суалехе получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      40'
      Квесич Марио получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      4'
      Г О О О О Л - Svit Seslar бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 106
    Сепси 37.7% (40)
    X 24.5% (26)
    Олимпия Любляна 37.7% (40)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогнозы на матч Сепси 3:1 Олимпия Любляна

    Исход игры
    Сепси
    37.7% (40)
    Ничья
    24.5% (26)
    Олимпия Любляна
    37.7% (40)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.96% (27)
    Меньше
    74.04% (77)
    Обе команды забьют
    Да
    48.08% (50)
    Нет
    51.92% (54)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    21.7% (23)
    1:0 Сепси
    21.7% (23)
    0:1 Олимпия Любляна
    19.8% (21)
    2:1 Сепси
    12.3% (13)
    1:2 Олимпия Любляна
    10.4% (11)
    0:2 Олимпия Любляна
    6.6% (7)
    3:2 Сепси
    1.9% (2)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
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