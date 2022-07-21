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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Ружомберок
0:2
Перерыв
Рига
0'
16' Желтая карточка
Бергквист Дуг
0:1
43' Гол
Marcelo Torres
0:2
45' Гол
Сойсало Микаэль

Ход матча

16'
 
Бергквист Дуг
43'
0:1
Marcelo Torres
(Рамос Да Пенья)
45'
0:2
Сойсало Микаэль

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 106
Ружомберок 70.8% (75)
X 16% (17)
Рига 13.2% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ружомберок
Ничья
Рига
3.05
3.15
3.35
Все Коэффициенты
35
Крайчирик
Иван
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
2
Мойжиш
Александр
13
Мадленяк
Матей
4
Лютеран
Оливер
17
Тучны
Адам
11
Кочан
Матей
6
Лихи
Филип
9
Регали
Мартин
14
Бобчек
Томаш
16
Пуринс
Нильс
25
Музинга
Нгонда
55
Дуланто
Густаво
6
Бергквист
Дуг
13
Юрковскис
Райвис
97
Marcelo
Torres
7
Вакулко
Юрий
11
Сойсало
Микаэль
14
Бабец
Хрвое
30
Douglas
Franco2
10
Рамос
Да
Пенья
Ружомберок
4-1-4-1
Рига
4-3-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герец Штефан 1 0.33
Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Да Пенья 3 1
Сойсало Микаэль 1 0.33
Филиппов Александр 1 0.33
Marcelo Torres 1 0.33

Карточки

Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергквист Дуг 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ружомберок
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Скалица - Ружомберок 0:2 Кауно Жальгирис - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0 Ружомберок - ГКС Катовице 0:2
Ружомберок - Середь 3:1 ДАК - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Жилина 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Середь - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0
Рига
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Рига - Супер Нова 1:0 Рига - Дерри Сити 2:0 Дерри Сити - Рига 0:2 Лиепая - Рига 0:0
Рига - ФК Валмиера 0:2 Рига - Ауда 1:0 Тукумс 2000 - Рига 0:1 Рига - РФШ Рига 2:0 Метта - Рига 1:4 Рига - Даугавпилс 2:0 Спартак Юрмала - Рига 0:4 Супер Нова - Рига 1:4 Рига - Лиепая 0:1 ФК Валмиера - Рига 3:0 РФШ Рига - Рига 2:1 Рига - Тукумс 2000 1:0 Ауда - Рига 0:1 Рига - Метта 4:0 Даугавпилс - Рига 0:0 Рига - Спартак Юрмала 3:0

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  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Сойсало Микаэль бьет в цель!
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Marcelo Torres бьет в цель!
  • Желтая карточка
    16'
    Бергквист Дуг получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium MFK Ruzomberok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 106
Ружомберок 70.8% (75)
X 16% (17)
Рига 13.2% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ружомберок
Ничья
Рига
3.05
3.15
3.35
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ружомберок 0:2 Рига онлайн

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Прогнозы на матч Ружомберок 0:2 Рига

Исход игры
Ружомберок
70.8% (75)
Ничья
16% (17)
Рига
13.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
28.16% (29)
Меньше
71.84% (74)
Обе команды забьют
Да
42.72% (44)
Нет
57.28% (59)
Популярный счёт
1:0 Ружомберок
36.8% (39)
2:1 Ружомберок
17.9% (19)
1:1 Ничья
15.1% (16)
2:0 Ружомберок
12.3% (13)
1:2 Рига
5.7% (6)
0:1 Рига
4.7% (5)
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