Стадион: Ружомберок
0:2
Перерыв
Ход матча
16'
43'
0:1
45'
0:2
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 4
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
19
Фабиш
Лукаш
3
Масло
Ян
17
Тучны
Адам
11
Кочан
Матей
14
Бобчек
Томаш
16
Пуринс
Нильс
14
Бабец
Хрвое
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
-
11 Кочан МатейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бобчек ТомашНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
63 Моронг АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
- Основной состав
-
16 Пуринс НильсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бабец ХрвоеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Озолс РобертВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Кендыш ЮрийПолузащитник
-
95 РангелНападающий
-
-
-
Главный тренер: Sandro Perkovic
Бомбардиры внутри турнира
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герец Штефан
|1
|0.33
Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамос Да Пенья
|3
|1
|Сойсало Микаэль
|1
|0.33
|Филиппов Александр
|1
|0.33
|Marcelo Torres
|1
|0.33
Карточки
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергквист Дуг
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ружомберок
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Скалица - Ружомберок 0:2 Кауно Жальгирис - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0 Ружомберок - ГКС Катовице 0:2
Ружомберок - Середь 3:1 ДАК - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Жилина 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Середь - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1 Динамо Москва - Ружомберок 1:2 ДАК - Ружомберок 0:0
Рига
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Рига - Супер Нова 1:0 Рига - Дерри Сити 2:0 Дерри Сити - Рига 0:2 Лиепая - Рига 0:0
Рига - ФК Валмиера 0:2 Рига - Ауда 1:0 Тукумс 2000 - Рига 0:1 Рига - РФШ Рига 2:0 Метта - Рига 1:4 Рига - Даугавпилс 2:0 Спартак Юрмала - Рига 0:4 Супер Нова - Рига 1:4 Рига - Лиепая 0:1 ФК Валмиера - Рига 3:0 РФШ Рига - Рига 2:1 Рига - Тукумс 2000 1:0 Ауда - Рига 0:1 Рига - Метта 4:0 Даугавпилс - Рига 0:0 Рига - Спартак Юрмала 3:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
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Прогнозы на матч Ружомберок 0:2 Рига
Исход игры
Ружомберок
70.8% (75)
Ничья
16% (17)
Рига
13.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
28.16% (29)
Меньше
71.84% (74)
Обе команды забьют
Да
42.72% (44)
Нет
57.28% (59)
Популярный счёт
1:0 Ружомберок
36.8% (39)
2:1 Ружомберок
17.9% (19)
1:1 Ничья
15.1% (16)
2:0 Ружомберок
12.3% (13)
1:2 Рига
5.7% (6)
0:1 Рига
4.7% (5)
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