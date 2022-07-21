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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Вележ
0:0
Первый тайм: 11'
Хамрун Спартанс
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 105
Вележ 81.9% (86)
X 17.1% (18)
Хамрун Спартанс 1% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вележ
Ничья
Хамрун Спартанс
1.76
3.85
5.40
Все Коэффициенты
93
Богданович
Славиша
8
Чосич
Мехмед
6
Зелькович
Самир
25
Frane
Ikic
3
Павич
Антонио
24
Хасанович
Дино
88
Радовац
Самир
26
Халилович
Эмир
56
Займович
Дженан
16
Хаскич
Нермин
10
Анджушич
Неманья
1
Бонелло
Анри
4
Борг
Стив
91
Эмерсон
Марселина
27
Бьеличич
Огнен
28
Корболан
Хуан
12
Прша
Роко
6
Гийомье
Мэтью
94
Камензули
Райан
63
Хонни
Кастро
9
Машике
Элвис
10
Додо
Родолфо
Вележ
4-3-3
Хамрун Спартанс
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Вележ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамрун Спартанс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хонни Кастро 1 0.33
Додо Родолфо 1 0.33
Гийомье Мэтью 1 0.33
Прша Роко 1 0.33

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вележ
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Посушье - Вележ 1:1 Широки Бриег - Вележ 0:0 Вележ - Слобода 0:1 Вараждин - Вележ 3:0
Вележ - Слога Добой 3:2 Вележ - Сараево 3:0 Борац Баня-Лука - Вележ 2:1 Сараево - Вележ 0:0 Вележ - Тузла Сити 1:0 Зриньски - Вележ 1:1 Вележ - Рудар Приедор 1:0 Леотар - Вележ 2:1 Вележ - Посушье 5:2 Радник Сурдулица - Вележ 0:0 Слобода Тузла - Вележ 1:2 Вележ - Широки Бриег 1:0 Железничар - Вележ 1:0 Вележ - Тузла Сити 1:2 Борац Баня-Лука - Вележ 2:0 Вележ - Железничар 2:0
Хамрун Спартанс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хамрун Спартанс - Алашкерт 4:1 Алашкерт - Хамрун Спартанс 1:0 Биркиркара - Хамрун Спартанс 0:1 Флориана - Хамрун Спартанс 0:0
Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 2:0 Гудья Юнайтед - Хамрун Спартанс 1:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 2:1 Хамрун Спартанс - Слима Уондерерс 3:1 Santa Lucia F.C. - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Хибернианс 0:0 Сиренс - Хамрун Спартанс 1:1 Хамрун Спартанс - Гудья Юнайтед 0:1 Гзира Юнайтед - Хамрун Спартанс 4:1 Хамрун Спартанс - Флориана 2:2 Хамрун Спартанс - Биркиркара 0:0 Бальцан - Хамрун Спартанс 2:2 Хамрун Спартанс - Моста 2:1 Валлетта - Хамрун Спартанс 0:1 Слима Уондерерс - Хамрун Спартанс 0:2 Хамрун Спартанс - Santa Lucia F.C. 3:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vrapcici Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 105
Вележ 81.9% (86)
X 17.1% (18)
Хамрун Спартанс 1% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вележ
Ничья
Хамрун Спартанс
1.76
3.85
5.40
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вележ 0:0 Хамрун Спартанс онлайн

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Прогнозы на матч Вележ 0:0 Хамрун Спартанс

Исход игры
Вележ
82.1% (87)
Ничья
17% (18)
Хамрун Спартанс
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
28.3% (30)
Меньше
71.7% (76)
Обе команды забьют
Да
40.57% (43)
Нет
59.43% (63)
Популярный счёт
1:0 Вележ
37.7% (40)
2:1 Вележ
22.6% (24)
2:0 Вележ
17.9% (19)
1:1 Ничья
14.2% (15)
3:0 Вележ
1.9% (2)
3:1 Вележ
1.9% (2)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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