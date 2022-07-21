Стадион: Vrapcici Stadium
0:0
Первый тайм: 11'
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
25
Frane
Ikic
12
Прша
Роко
63
Хонни
Кастро
10
Додо
Родолфо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Frane IkicЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Рибич ФарисВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Amar Osim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Прша РокоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
63 Хонни КастроНападающий
- Нападающий
-
10 Додо РодолфоНападающий
- Запасные игроки
-
13 Султана СтивВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Мифсуд МэтьюПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
99 Leon Borg
-
-
Главный тренер: Нишевич Бранко
Бомбардиры внутри турнира
Вележ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Хамрун Спартанс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хонни Кастро
|1
|0.33
|Додо Родолфо
|1
|0.33
|Гийомье Мэтью
|1
|0.33
|Прша Роко
|1
|0.33
Карточки
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вележ
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Посушье - Вележ 1:1 Широки Бриег - Вележ 0:0 Вележ - Слобода 0:1 Вараждин - Вележ 3:0
Вележ - Слога Добой 3:2 Вележ - Сараево 3:0 Борац Баня-Лука - Вележ 2:1 Сараево - Вележ 0:0 Вележ - Тузла Сити 1:0 Зриньски - Вележ 1:1 Вележ - Рудар Приедор 1:0 Леотар - Вележ 2:1 Вележ - Посушье 5:2 Радник Сурдулица - Вележ 0:0 Слобода Тузла - Вележ 1:2 Вележ - Широки Бриег 1:0 Железничар - Вележ 1:0 Вележ - Тузла Сити 1:2 Борац Баня-Лука - Вележ 2:0 Вележ - Железничар 2:0
Хамрун Спартанс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хамрун Спартанс - Алашкерт 4:1 Алашкерт - Хамрун Спартанс 1:0 Биркиркара - Хамрун Спартанс 0:1 Флориана - Хамрун Спартанс 0:0
Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 2:0 Гудья Юнайтед - Хамрун Спартанс 1:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 2:1 Хамрун Спартанс - Слима Уондерерс 3:1 Santa Lucia F.C. - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Хибернианс 0:0 Сиренс - Хамрун Спартанс 1:1 Хамрун Спартанс - Гудья Юнайтед 0:1 Гзира Юнайтед - Хамрун Спартанс 4:1 Хамрун Спартанс - Флориана 2:2 Хамрун Спартанс - Биркиркара 0:0 Бальцан - Хамрун Спартанс 2:2 Хамрун Спартанс - Моста 2:1 Валлетта - Хамрун Спартанс 0:1 Слима Уондерерс - Хамрун Спартанс 0:2 Хамрун Спартанс - Santa Lucia F.C. 3:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Вележ 0:0 Хамрун Спартанс
Исход игры
Вележ
82.1% (87)
Ничья
17% (18)
Хамрун Спартанс
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
28.3% (30)
Меньше
71.7% (76)
Обе команды забьют
Да
40.57% (43)
Нет
59.43% (63)
Популярный счёт
1:0 Вележ
37.7% (40)
2:1 Вележ
22.6% (24)
2:0 Вележ
17.9% (19)
1:1 Ничья
14.2% (15)
3:0 Вележ
1.9% (2)
3:1 Вележ
1.9% (2)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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