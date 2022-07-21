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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Вележ
0:1
Конец матча
Хамрун Спартанс
0'
0:1
30' Гол
Гийомье Мэтью
42' Желтая карточка
Хаскич Нермин
54' Желтая карточка
Чосич Мехмед
90'+7

Ход матча

30'
0:1
Гийомье Мэтью
42'
Хаскич Нермин
 
54'
Чосич Мехмед
 
58'
Благоевич Йован
Хасанович Дино
 
58'
Вехабович Эдо
Займович Дженан
 
58'
Djordje Pantelic
Павич Антонио
 
63'
 
Mousa Balla Sowe
Хонни Кастро
73'
 
Неделькович Игор
Машике Элвис
75'
Пршеш Омар
Радовац Самир
 
80'
Arman Dzankovic
Анджушич Неманья
 
85'
 
Ederson Bruno Domingos Eder
Додо Родолфо

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 7 Удары в створ 6
  • 5 Угловые 0
  • 2 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 14
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 106
Вележ 82.1% (87)
X 17% (18)
Хамрун Спартанс 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
93
Богданович
Славиша
8
Чосич
Мехмед
6
Зелькович
Самир
25
Frane
Ikic
3
Павич
Антонио
24
Хасанович
Дино
88
Радовац
Самир
26
Халилович
Эмир
56
Займович
Дженан
16
Хаскич
Нермин
10
Анджушич
Неманья
1
Бонелло
Анри
4
Борг
Стив
91
Эмерсон
Марселина
27
Бьеличич
Огнен
28
Корболан
Хуан
12
Прша
Роко
6
Гийомье
Мэтью
94
Камензули
Райан
63
Хонни
Кастро
9
Машике
Элвис
10
Додо
Родолфо
Вележ
4-3-3
Хамрун Спартанс
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Вележ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамрун Спартанс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гийомье Мэтью 2 0.67
Хонни Кастро 1 0.33
Додо Родолфо 1 0.33
Прша Роко 1 0.33

Карточки

Вележ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаскич Нермин 1 0
Чосич Мехмед 1 0
Хамрун Спартанс
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
3
75%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Вележ
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Посушье - Вележ 1:1 Широки Бриег - Вележ 0:0 Вележ - Слобода 0:1 Вараждин - Вележ 3:0
Вележ - Слога Добой 3:2 Вележ - Сараево 3:0 Борац Баня-Лука - Вележ 2:1 Сараево - Вележ 0:0 Вележ - Тузла Сити 1:0 Зриньски - Вележ 1:1 Вележ - Рудар Приедор 1:0 Леотар - Вележ 2:1 Вележ - Посушье 5:2 Радник Сурдулица - Вележ 0:0 Слобода Тузла - Вележ 1:2 Вележ - Широки Бриег 1:0 Железничар - Вележ 1:0 Вележ - Тузла Сити 1:2 Борац Баня-Лука - Вележ 2:0 Вележ - Железничар 2:0
Хамрун Спартанс
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Хамрун Спартанс - Алашкерт 4:1 Алашкерт - Хамрун Спартанс 1:0 Биркиркара - Хамрун Спартанс 0:1 Флориана - Хамрун Спартанс 0:0
Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 2:0 Гудья Юнайтед - Хамрун Спартанс 1:0 Хамрун Спартанс - Хибернианс 2:1 Хамрун Спартанс - Слима Уондерерс 3:1 Santa Lucia F.C. - Хамрун Спартанс 0:1 Хамрун Спартанс - Хибернианс 0:0 Сиренс - Хамрун Спартанс 1:1 Хамрун Спартанс - Гудья Юнайтед 0:1 Гзира Юнайтед - Хамрун Спартанс 4:1 Хамрун Спартанс - Флориана 2:2 Хамрун Спартанс - Биркиркара 0:0 Бальцан - Хамрун Спартанс 2:2 Хамрун Спартанс - Моста 2:1 Валлетта - Хамрун Спартанс 0:1 Слима Уондерерс - Хамрун Спартанс 0:2 Хамрун Спартанс - Santa Lucia F.C. 3:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Хаскич Нермин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Гийомье Мэтью бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Vrapcici Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 106
    Вележ 82.1% (87)
    X 17% (18)
    Хамрун Спартанс 0.9% (1)
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    Прогнозы на матч Вележ 0:1 Хамрун Спартанс

    Исход игры
    Вележ
    82.1% (87)
    Ничья
    17% (18)
    Хамрун Спартанс
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.3% (30)
    Меньше
    71.7% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    40.57% (43)
    Нет
    59.43% (63)
    Популярный счёт
    1:0 Вележ
    37.7% (40)
    2:1 Вележ
    22.6% (24)
    2:0 Вележ
    17.9% (19)
    1:1 Ничья
    14.2% (15)
    3:0 Вележ
    1.9% (2)
    3:1 Вележ
    1.9% (2)
    0:0 Ничья
    1.9% (2)
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