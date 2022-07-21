Стадион: Савон Саномат Ареена
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ярвинен ИироНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Валакари Симо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Гынсарь РадуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Буга ВикторВратарь
-
31 Чобан МихаилВратарь
-
27 Эфрос ШтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Пысла ДанПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Serghei Dubrovin
Бомбардиры внутри турнира
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икауниекс Янис
|1
|0.5
|Вяйринен Тим
|1 (1)
|0.5
Милсами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Спатару Дану
|1
|0.5
Карточки
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Милсами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
КуПС
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Дила - КуПС 0:0 КуПС - Лахти 4:0 КуПС - Дила 2:0 ХИК - КуПС 1:1
Хака - КуПС 2:2 КуПС - Оулу 2:1 Хонка - КуПС 2:0 Миккелин Паллоильят - КуПС 0:1 КуПС - ХИК 0:0 КуПС - ЕИФ Экенас 5:1 ХИФК - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:3 КуПС - Хака 2:1 Мариехамн - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 3:1 Лахти - КуПС 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - Интер Турку 2:1 КуПС - ХИК 1:1
Милсами
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Милсами - Паневежис 2:0 Паневежис - Милсами 0:0 Динамо-Авто - Милсами 2:2 Милсами - Шериф 1:1
Флорешты - Милсами 0:3 Милсами - Зимбру 3:0 Петрокуб - Милсами 1:0 Милсами - Бельцы 0:2 Сфынтул Георге - Милсами 2:0 Милсами - Динамо-Авто 2:5 Шериф - Милсами 0:1 Шериф - Милсами 1:0 Милсами - Флорешты 5:0 Зимбру - Милсами 1:2 Милсами - Петрокуб 1:3 Бельцы - Милсами 0:1 Милсами - Сфынтул Георге 2:2 Динамо-Авто - Милсами 1:3 Милсами - Шериф 0:1 Флорешты - Милсами 0:3
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч КуПС - Милсами
Исход игры
КуПС
90.3% (93)
Ничья
6.8% (7)
Милсами
2.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
36% (36)
Меньше
64% (64)
Обе команды забьют
Да
37% (37)
Нет
63% (63)
Популярный счёт
1:0 КуПС
28.2% (29)
2:1 КуПС
26.2% (27)
2:0 КуПС
26.2% (27)
1:1 Ничья
6.8% (7)
3:0 КуПС
4.9% (5)
3:1 КуПС
1.9% (2)
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