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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
КуПС
 
Позже
Милсами
Прогнозы 105
КуПС 90.5% (95)
X 6.7% (7)
Милсами 2.9% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
Милсами
1.25
6.15
14.50
Все Коэффициенты
21
Крайдль
Йоханнес
33
Хямяляйнен
Танели
22
Тойвомяки
Ханри
3
Томас
Диого
15
Henry
Uzochokwu
23
Каррильо
Даниэль
II
19
Gabriel
Bispo
8
Дальстрем
Себастьян
13
Jaakko
Oksanen2
9
Вяйринен
Тим
10
Икауниекс
Янис
1
Тымбур
Эмил
30
Бондаренко
Игорь
23
Болохан
Вадим
4
Раку
Петр
5
Дижинарь
Вадим
17
Белоусов
Александр
8
Ламбарский
Игорь
16
Антонюк
Александр
15
Гынсарь
Раду
7
Спатару
Дану
9
Назар
Сергей
КуПС
3-5-2
Милсами
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икауниекс Янис 1 0.5
Вяйринен Тим 1 (1) 0.5
Милсами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Спатару Дану 1 0.5

Карточки

КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милсами
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

КуПС
(20 матчей)
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 1 поражение
Дила - КуПС 0:0 КуПС - Лахти 4:0 КуПС - Дила 2:0 ХИК - КуПС 1:1
Хака - КуПС 2:2 КуПС - Оулу 2:1 Хонка - КуПС 2:0 Миккелин Паллоильят - КуПС 0:1 КуПС - ХИК 0:0 КуПС - ЕИФ Экенас 5:1 ХИФК - КуПС 0:1 Оулу - КуПС 0:3 КуПС - Хака 2:1 Мариехамн - КуПС 1:1 КуПС - ВПС 3:1 Лахти - КуПС 0:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 2:0 Ильвес - КуПС 1:2 КуПС - Интер Турку 2:1 КуПС - ХИК 1:1
Милсами
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Милсами - Паневежис 2:0 Паневежис - Милсами 0:0 Динамо-Авто - Милсами 2:2 Милсами - Шериф 1:1
Флорешты - Милсами 0:3 Милсами - Зимбру 3:0 Петрокуб - Милсами 1:0 Милсами - Бельцы 0:2 Сфынтул Георге - Милсами 2:0 Милсами - Динамо-Авто 2:5 Шериф - Милсами 0:1 Шериф - Милсами 1:0 Милсами - Флорешты 5:0 Зимбру - Милсами 1:2 Милсами - Петрокуб 1:3 Бельцы - Милсами 0:1 Милсами - Сфынтул Георге 2:2 Динамо-Авто - Милсами 1:3 Милсами - Шериф 0:1 Флорешты - Милсами 0:3

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола и приглашаем на прямую текстовую трансляцию первого матча второго квалификационного раунда Лиги конференций, в котором встретятся "КуПС" и "Милсами". Комментирует Дудник Кирилл. 
Прогнозы 105
КуПС 90.5% (95)
X 6.7% (7)
Милсами 2.9% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
Милсами
1.25
6.15
14.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч КуПС - Милсами онлайн

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Прогнозы на матч КуПС - Милсами

Исход игры
КуПС
90.3% (93)
Ничья
6.8% (7)
Милсами
2.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
36% (36)
Меньше
64% (64)
Обе команды забьют
Да
37% (37)
Нет
63% (63)
Популярный счёт
1:0 КуПС
28.2% (29)
2:1 КуПС
26.2% (27)
2:0 КуПС
26.2% (27)
1:1 Ничья
6.8% (7)
3:0 КуПС
4.9% (5)
3:1 КуПС
1.9% (2)
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КуПС
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