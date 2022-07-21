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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Гзира Юнайтед
2:2
Конец матча
Раднички Ниш
0'
0:1
28' Гол
Nikola Stulic
45' Желтая карточка
Чосич Марко
52' Желтая карточка
Luis Riascos
1:1
56' Гол
Майя Максуэлл
60' Желтая карточка
Bojan Mladjovic
2:1
60' Пенальти
Майя Максуэлл
78' Желтая карточка
Branislav Tomic
2:2
90' Гол
Maka Gakou
90' Желтая карточка
Толордава Антон
90' Желтая карточка
Раделич-Жарков Дариян
90'+7

Ход матча

28'
0:1
Nikola Stulic
(Lazar Jovanovic)
45'
Чосич Марко
 
52'
Luis Riascos
 
56'
Майя Максуэлл
1:1
60'
 
Bojan Mladjovic
60'
Майя Максуэлл
2:1
65'
 
Aleksandar Mesarovic
Марьянович Саша
65'
 
Maka Gakou
Bojan Mladjovic
65'
 
Branislav Tomic
Lazar Jovanovic
74'
Toni Kolega
Майя Максуэлл
 
74'
 
Димич Стефан
Nikola Stulic
78'
 
Branislav Tomic
90'
Clive Gauci
Шерри Закари
 
90'
2:2
Maka Gakou
(Петров Сава)
90'
 
Толордава Антон
90'
Раделич-Жарков Дариян
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 0
  • 17 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 103
Гзира Юнайтед 15.5% (16)
X 24.3% (25)
Раднички Ниш 60.2% (62)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Раделич-Жарков
Дариян
8
Шерри
Закари
3
Gabriel
Mentz
5
Luke
Tabone
6
Мускат
Никки
23
Корреа
Рикардо
9
Диас
Марсело
II
44
Чосич
Марко
91
Майя
Максуэлл
16
Luis
Riascos
94
Jefferson
VIII
1
Marko
Drobnjak
93
Аксентиевич
Никола
44
Савич
Милан
37
Толордава
Антон
30
Bojan
Mladjovic
20
Lazar
Arsic
15
Пейович
Александар
33
Марьянович
Саша
50
Lazar
Jovanovic
11
Nikola
Stulic
88
Петров
Сава
Гзира Юнайтед
4-3-3
Раднички Ниш
4-3-3

История личных встреч

Гзира Юнайтед
Раднички Ниш

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛЕ
0:1
ЛЕ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Гзира Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jefferson VIII 2 0.67
Майя Максуэлл 2 (1) 0.67
Раднички Ниш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nikola Stulic 1 1
Maka Gakou 1 1
Lazar Jovanovic 0 0

Карточки

Гзира Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чосич Марко 1 0
Luis Riascos 1 0
Раднички Ниш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Branislav Tomic 1 0
Bojan Mladjovic 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
0
0%
91-120

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гзира Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Атлетик Эскальдес - Гзира Юнайтед 0:1 Гзира Юнайтед - Атлетик Эскальдес 1:1 Хибернианс - Гзира Юнайтед 2:2 Гзира Юнайтед - Хибернианс 2:1
Гзира Юнайтед - Гудья Юнайтед 3:1 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 2:0 Гзира Юнайтед - Биркиркара 1:1 Флориана - Гзира Юнайтед 0:1 Гзира Юнайтед - Сиренс 2:1 Гудья Юнайтед - Гзира Юнайтед 1:2 Гзира Юнайтед - Моста 3:4 Гзира Юнайтед - Флориана 1:2 Бальцан - Гзира Юнайтед 1:3 Гзира Юнайтед - Хамрун Спартанс 4:1 Биркиркара - Гзира Юнайтед 1:0 Гзира Юнайтед - Валлетта 1:1 Слима Уондерерс - Гзира Юнайтед 1:3 Гзира Юнайтед - Santa Lucia F.C. 2:2 Хибернианс - Гзира Юнайтед 3:1 Сиренс - Гзира Юнайтед 1:3
Раднички Ниш
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Раднички Ниш - Партизан 3:3 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:0 Раднички Ниш - Шлёнск 1:3 УТА Арад - Раднички Ниш 0:0
Раднички Ниш - Марица Пловдив 6:0 Радомлье - Раднички Ниш 3:5 Партизан - Раднички Ниш 2:0 Раднички Ниш - Бачка-Топола 2:0 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:1 Чукарички - Раднички Ниш 0:0 Раднички Ниш - Войводина 1:0 Напредак - Раднички Ниш 0:4 Раднички Ниш - Вождовац 0:0 Младост Лучани - Раднички Ниш 2:0 Раднички Ниш - Црвена Звезда 1:5 Раднички 1923 - Раднички Ниш 0:0 Раднички Ниш - Войводина 1:0 Раднички Ниш - Колубара 1:0 Металац - Раднички Ниш 1:1 Раднички Ниш - Нови Пазар 1:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Второй тайм
  • Свисток
    97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    93'
    Раделич-Жарков Дариян получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    93'
    Anton Tolordava получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    92'
    Г О О О О Л - Maka Gakou бьет в цель!
  • 91'
    Шерри Закари уходит с поля. Clive Gauci выходит вместо него
  • Желтая карточка
    78'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    78'
    Branislav Tomic получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      56'
      Г О О О О Л - Майя Максуэлл бьет в цель!
    • Желтая карточка
      52'
      Luis Riascos получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      45'
      Чосич Марко получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Nikola Stulic бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Centenary Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 103
    Гзира Юнайтед 15.5% (16)
    X 24.3% (25)
    Раднички Ниш 60.2% (62)
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    Прогнозы на матч Гзира Юнайтед 2:2 Раднички Ниш

    Исход игры
    Гзира Юнайтед
    15.5% (16)
    Ничья
    24.3% (25)
    Раднички Ниш
    60.2% (62)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.24% (39)
    Меньше
    61.76% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    58.82% (60)
    Нет
    41.18% (42)
    Популярный счёт
    1:2 Раднички Ниш
    27.2% (28)
    0:1 Раднички Ниш
    24.3% (25)
    1:1 Ничья
    20.4% (21)
    2:1 Гзира Юнайтед
    8.7% (9)
    0:2 Раднички Ниш
    6.8% (7)
    1:0 Гзира Юнайтед
    4.9% (5)
    0:0 Ничья
    2.9% (3)
    2:0 Гзира Юнайтед
    1.9% (2)
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