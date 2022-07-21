Стадион: Centenary Stadium
2:2
Конец матча
0'
0:1
28' ГолNikola Stulic
45' Желтая карточкаЧосич Марко
52' Желтая карточкаLuis Riascos
1:1
56' ГолМайя Максуэлл
60' Желтая карточкаBojan Mladjovic
2:1
60' ПенальтиМайя Максуэлл
78' Желтая карточкаBranislav Tomic
2:2
90' ГолMaka Gakou
90' Желтая карточкаТолордава Антон
90' Желтая карточкаРаделич-Жарков Дариян
90'+7
Ход матча
28'
0:1
45'
52'
56'
1:1
60'
60'
2:1
78'
90'
2:2
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 6
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
44
Чосич
Марко
16
Luis
Riascos
44
Савич
Милан
20
Lazar
Arsic
88
Петров
Сава
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Чосич МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
16 Luis RiascosНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
22 Toni Kolega
-
-
17 Clive Gauci
-
-
-
-
15 Hytem Kadar
-
Главный тренер: Абдилла Даррен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Савич МиланЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Lazar ArsicПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
88 Петров СаваНападающий
- Запасные игроки
-
22 Айдар ОгненНападающий
-
21 Димич СтефанНападающий
-
-
-
-
-
-
-
76 Maka Gakou
-
-
Главный тренер: Tomislav Sivic
История личных встреч
Гзира Юнайтед
Раднички Ниш
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гзира Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jefferson VIII
|2
|0.67
|Майя Максуэлл
|2 (1)
|0.67
Раднички Ниш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nikola Stulic
|1
|1
|Maka Gakou
|1
|1
|Lazar Jovanovic
|0
|0
Карточки
Гзира Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чосич Марко
|1
|0
|Luis Riascos
|1
|0
Раднички Ниш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Branislav Tomic
|1
|0
|Bojan Mladjovic
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
100%
0
0%
91-120
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
50%
0
0%
91-120
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гзира Юнайтед
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Атлетик Эскальдес - Гзира Юнайтед 0:1 Гзира Юнайтед - Атлетик Эскальдес 1:1 Хибернианс - Гзира Юнайтед 2:2 Гзира Юнайтед - Хибернианс 2:1
Гзира Юнайтед - Гудья Юнайтед 3:1 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 2:0 Гзира Юнайтед - Биркиркара 1:1 Флориана - Гзира Юнайтед 0:1 Гзира Юнайтед - Сиренс 2:1 Гудья Юнайтед - Гзира Юнайтед 1:2 Гзира Юнайтед - Моста 3:4 Гзира Юнайтед - Флориана 1:2 Бальцан - Гзира Юнайтед 1:3 Гзира Юнайтед - Хамрун Спартанс 4:1 Биркиркара - Гзира Юнайтед 1:0 Гзира Юнайтед - Валлетта 1:1 Слима Уондерерс - Гзира Юнайтед 1:3 Гзира Юнайтед - Santa Lucia F.C. 2:2 Хибернианс - Гзира Юнайтед 3:1 Сиренс - Гзира Юнайтед 1:3
Раднички Ниш
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Раднички Ниш - Партизан 3:3 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:0 Раднички Ниш - Шлёнск 1:3 УТА Арад - Раднички Ниш 0:0
Раднички Ниш - Марица Пловдив 6:0 Радомлье - Раднички Ниш 3:5 Партизан - Раднички Ниш 2:0 Раднички Ниш - Бачка-Топола 2:0 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:1 Чукарички - Раднички Ниш 0:0 Раднички Ниш - Войводина 1:0 Напредак - Раднички Ниш 0:4 Раднички Ниш - Вождовац 0:0 Младост Лучани - Раднички Ниш 2:0 Раднички Ниш - Црвена Звезда 1:5 Раднички 1923 - Раднички Ниш 0:0 Раднички Ниш - Войводина 1:0 Раднички Ниш - Колубара 1:0 Металац - Раднички Ниш 1:1 Раднички Ниш - Нови Пазар 1:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Гзира Юнайтед 2:2 Раднички Ниш
Исход игры
Гзира Юнайтед
15.5% (16)
Ничья
24.3% (25)
Раднички Ниш
60.2% (62)
Тотал 2.5
Больше
38.24% (39)
Меньше
61.76% (63)
Обе команды забьют
Да
58.82% (60)
Нет
41.18% (42)
Популярный счёт
1:2 Раднички Ниш
27.2% (28)
0:1 Раднички Ниш
24.3% (25)
1:1 Ничья
20.4% (21)
2:1 Гзира Юнайтед
8.7% (9)
0:2 Раднички Ниш
6.8% (7)
1:0 Гзира Юнайтед
4.9% (5)
0:0 Ничья
2.9% (3)
2:0 Гзира Юнайтед
1.9% (2)
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