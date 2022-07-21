Стадион: Стадион футбольной академии
0:0
Первый тайм: 30'
0'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
2
Алемао
30
Romercio
21
Удо
Соломон
9
Agdon
12
Юсиф
Абдул
10
Фролов
Андре
33
Мёёль
Карл
11
Сааг
Кеймар
19
Лутс
Сиим
- Основной состав
- Вратарь
-
2 АлемаоЗащитник
-
30 RomercioЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Удо СоломонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 AgdonНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Йенне ТентонПолузащитник
-
6 ВбеймарПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Акопян АкопПолузащитник
-
88 Эза ВильфридНападающий
-
14 Лима МаилсонНападающий
-
-
Главный тренер: Бичахчян Вардан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Юсиф АбдулЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Фролов АндреПолузащитник
-
33 Мёёль КарлПолузащитник
- Нападающий
-
11 Сааг КеймарНападающий
-
19 Лутс СиимНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Эйно РаймондПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
14 Robi Saarma
-
99 Ebrima Jarju
-
Главный тренер: Воолаид Карел
Бомбардиры внутри турнира
Арарат-Армения
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Пайде Линнамеесконд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ebrima Singhateh
|2 (1)
|0.67
|Лутс Сиим
|1
|0.33
|Пихт Кристофер
|1
|0.33
Карточки
Голы по времени матча
Забито
0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Результаты последних матчей
Арарат-Армения
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Арарат - Арарат-Армения 0:1 Урарту - Арарат-Армения 1:2 Арарат-Армения - Ван 1:0 Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1
Арарат-Армения - Нораванк 2:0 Арарат-Армения - Пюник 1:1 ЦСКА Ереван - Арарат-Армения 0:1 Арарат-Армения - Алашкерт 1:1 Арарат-Армения - Арарат 3:1 Арарат-Армения - Урарту 1:1 Ван - Арарат-Армения 2:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 0:3 Нораванк - Арарат-Армения 0:2 Пюник - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - ЦСКА Ереван 0:0 Алашкерт - Арарат-Армения 0:1 Арарат - Арарат-Армения 0:1 Урарту - Арарат-Армения 0:0 Арарат-Армения - Ван 2:0 Нораванк - Арарат-Армения 2:1
Пайде Линнамеесконд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Пайде Линнамеесконд - Динамо Тбилиси 1:2 Динамо Тбилиси - Пайде Линнамеесконд 2:3 Нарва Транс - Пайде Линнамеесконд 1:1 Легион Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:2
Пайде Линнамеесконд - Курессааре 1:1 Нымме Калью - Пайде Линнамеесконд 1:0 Пайде Линнамеесконд - Таммека 3:0 Нымме Калью - Пайде Линнамеесконд 0:1 Пайде Линнамеесконд - Нарва Транс 4:2 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 0:0 Пайде Линнамеесконд - Калев 7:0 Пайде Линнамеесконд - Пярну Вапрус 6:2 Курессааре - Пайде Линнамеесконд 2:1 Нарва Транс - Пайде Линнамеесконд 1:2 Пайде Линнамеесконд - Легион Таллин 5:0 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 0:1 Калев - Пайде Линнамеесконд 0:3 Таммека - Пайде Линнамеесконд 1:3 Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 1:2
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Арарат-Армения 0:0 Пайде Линнамеесконд
Исход игры
Арарат-Армения
59% (95)
Ничья
5% (8)
Пайде Линнамеесконд
36% (58)
Тотал 2.5
Больше
32.26% (50)
Меньше
67.74% (105)
Обе команды забьют
Да
25.16% (39)
Нет
74.84% (116)
Популярный счёт
0:2 Пайде Линнамеесконд
25.5% (41)
1:0 Арарат-Армения
21.7% (35)
2:1 Арарат-Армения
16.8% (27)
2:0 Арарат-Армения
13.7% (22)
0:5 Пайде Линнамеесконд
8.7% (14)
1:1 Ничья
3.7% (6)
3:1 Арарат-Армения
1.9% (3)
3:0 Арарат-Армения
1.2% (2)
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