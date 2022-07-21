Овусу грубо сыграл против Аванесяна, ударив его по ногам. Главный арбитр не оставил этот момент без внимания и зафиксировал штрафной удар.

Симон получил небольшое повреждение после столкновения с Агдоном. Судья фиксирует фол в центре поля, а французу требуется медицинская помощь.

Буэно выполнил подачу со штрафного стандарта и Фирмину откликнулся на эту передачу, португалец ударил в сторону ворот, но мяч был заблокирован защитником.

Дуарте выполнил подачу с углового стандарта и мяч отправился на дальнюю штангу, где Удо хорошо подстроился под удар, но мяч полетел в сторону от ворот.

+35 градусов в Ереване и конечно же Санди Путрос отправил команды на водопой для поддержания водно-солевого баланса.

Овусу нарушает правила против Оганесяна, грубо сыграв в отборе мяча. Судья не оставил этот момент бе внимания и зафиксировал фол на половине поля гостей.

Оганесян выполнил подачу со штрафного, но мяч не нашёл своего адресата и покинул пределы поля. Будет свободный удар от ворот.

18' Ромерсио выполнил подачу со штрафного стандарта, но мяч был отбит защитниками и покинул он пределы поля на левом фланге.

17' Сааг нарушает правила против Алемана. Главный арбитр зафиксировал фол на половине поля гостей за подножку Кеймара против своего оппонента.

15' Салисте выполнил подачу со штрафного, но до нужного адресата он не дошёл, мяч покинул пределы поля, уйдя за лицевую линию ворот.

14' Дуарте был не прав при отборе мяча у Салисте и нарушил правила в центре поля. Санди Путрос остановил встречу, фиксируя фол за удар по ногам соперника.

13' Фролов выполнил подачу с углового стандарта на дальнюю штангу ворот, Овусу наносил удар по воротам, но оказался неточным.

11' Фролов выполнил подачу со штрафного, навесом в чужую штрафную площадь, но защитник грамотно разобрался в ситуации и выбил мяч на угловой стандарт.

10' Очередной фол в игре, на этот раз нарушал правила Ромерсио против Саага и судья назначает опасный штрафной у ворот гостевой команды.