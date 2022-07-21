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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Арарат-Армения
0:0
Первый тайм: 30'
Пайде Линнамеесконд
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Прогнозы 161
Арарат-Армения 59% (95)
X 5% (8)
Пайде Линнамеесконд 36% (58)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Арарат-Армения
Ничья
Пайде Линнамеесконд
1.65
3.80
5.90
Все Коэффициенты
Новости
45
Ермаков
Всеволод
2
Алемао
30
Romercio
3
Jose
Julio
4
Оганесян
Арман
21
Удо
Соломон
19
Мурадян
Карен
18
Аванесян
Артём
7
Hugo
Firmino
11
Jonathan
Duarte
9
Agdon
1
Аксалу
Михкель
2
Оямаа
Хиндрек
12
Юсиф
Абдул
15
Клаван
Рагнар
29
Салисте
Йозеф
6
Dominique
Simon
10
Фролов
Андре
33
Мёёль
Карл
31
Овусу-Секьере
Деабеас
11
Сааг
Кеймар
19
Лутс
Сиим
Арарат-Армения
4-2-3-1
Пайде Линнамеесконд
4-2-1-3

Бомбардиры внутри турнира

Арарат-Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайде Линнамеесконд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ebrima Singhateh 2 (1) 0.67
Лутс Сиим 1 0.33
Пихт Кристофер 1 0.33

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Результаты последних матчей

Арарат-Армения
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Арарат - Арарат-Армения 0:1 Урарту - Арарат-Армения 1:2 Арарат-Армения - Ван 1:0 Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1
Арарат-Армения - Нораванк 2:0 Арарат-Армения - Пюник 1:1 ЦСКА Ереван - Арарат-Армения 0:1 Арарат-Армения - Алашкерт 1:1 Арарат-Армения - Арарат 3:1 Арарат-Армения - Урарту 1:1 Ван - Арарат-Армения 2:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 0:3 Нораванк - Арарат-Армения 0:2 Пюник - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - ЦСКА Ереван 0:0 Алашкерт - Арарат-Армения 0:1 Арарат - Арарат-Армения 0:1 Урарту - Арарат-Армения 0:0 Арарат-Армения - Ван 2:0 Нораванк - Арарат-Армения 2:1
Пайде Линнамеесконд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Пайде Линнамеесконд - Динамо Тбилиси 1:2 Динамо Тбилиси - Пайде Линнамеесконд 2:3 Нарва Транс - Пайде Линнамеесконд 1:1 Легион Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:2
Пайде Линнамеесконд - Курессааре 1:1 Нымме Калью - Пайде Линнамеесконд 1:0 Пайде Линнамеесконд - Таммека 3:0 Нымме Калью - Пайде Линнамеесконд 0:1 Пайде Линнамеесконд - Нарва Транс 4:2 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 0:0 Пайде Линнамеесконд - Калев 7:0 Пайде Линнамеесконд - Пярну Вапрус 6:2 Курессааре - Пайде Линнамеесконд 2:1 Нарва Транс - Пайде Линнамеесконд 1:2 Пайде Линнамеесконд - Легион Таллин 5:0 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 0:1 Калев - Пайде Линнамеесконд 0:3 Таммека - Пайде Линнамеесконд 1:3 Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 1:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 29'
    Оганесян выполнил подачу со штрафного, но мяч не нашёл своего адресата и покинул пределы поля. Будет свободный удар от ворот.
  • Фол, нарушение
    27'
    Овусу нарушает правила против Оганесяна, грубо сыграв в отборе мяча. Судья не оставил этот момент бе внимания и зафиксировал фол на половине поля гостей.
  • Судья
    26'
    +35 градусов в Ереване и конечно же Санди Путрос отправил команды на водопой для поддержания водно-солевого баланса.
  • Угловой
    24'
    Дуарте выполнил подачу с углового стандарта и мяч отправился на дальнюю штангу, где Удо хорошо подстроился под удар, но мяч полетел в сторону от ворот.
  • 23'
    Буэно выполнил подачу со штрафного стандарта и Фирмину откликнулся на эту передачу, португалец ударил в сторону ворот, но мяч был заблокирован защитником.
  • Травма, повреждение
    21'
    Симон получил небольшое повреждение после столкновения с Агдоном. Судья фиксирует фол в центре поля, а французу требуется медицинская помощь.
  • Фол, нарушение
    20'
    Овусу грубо сыграл против Аванесяна, ударив его по ногам. Главный арбитр не оставил этот момент без внимания и зафиксировал штрафной удар.
  • 18'
    Ромерсио выполнил подачу со штрафного стандарта, но мяч был отбит защитниками и покинул он пределы поля на левом фланге.
  • Фол, нарушение
    17'
    Сааг нарушает правила против Алемана. Главный арбитр зафиксировал фол на половине поля гостей за подножку Кеймара против своего оппонента.
  • 15'
    Салисте выполнил подачу со штрафного, но до нужного адресата он не дошёл, мяч покинул пределы поля, уйдя за лицевую линию ворот.
  • Фол, нарушение
    14'
    Дуарте был не прав при отборе мяча у Салисте и нарушил правила в центре поля. Санди Путрос остановил встречу, фиксируя фол за удар по ногам соперника.
  • Угловой
    13'
    Фролов выполнил подачу с углового стандарта на дальнюю штангу ворот, Овусу наносил удар по воротам, но оказался неточным.
  • 11'
    Фролов выполнил подачу со штрафного, навесом в чужую штрафную площадь, но защитник грамотно разобрался в ситуации и выбил мяч на угловой стандарт.
  • Фол, нарушение
    10'
    Очередной фол в игре, на этот раз нарушал правила Ромерсио против Саага и судья назначает опасный штрафной у ворот гостевой команды.
  • 8'
    Симон выполнил подачу со штрафного, но мяч отбивает защитник и разряжает обстановку в самый важный момент у своих ворот.
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    • Фол, нарушение
      7'
      Фирмину нарушает правила против Меэл. Судья фиксирует штрафной удар в центе поля за грубый отбор мяча и назначает штрафной удар.
    • 5'
      Алеман выполни подачу со штрафного стандарта, передачей в чужую штрафную, но мяч полетел совсем неточно и покинул пределы поля.
    • Фол, нарушение
      4'
      Лутс нарушает правила против Алеман. Судья фиксирует штрафной на половине поле хозяев и назначает штрафной удар за подножку соперника.
    • 2'
      Футболистам клуба "Арарат" выдан комплект белой формы, а гости выходят в синих футболках. Мяч с центра поля ввели хозяева.
    • Свисток
      1'
      Звучит стартовый свисток и игра началась!
    • До матча
    • Судья
      Главный судья: Санди Путрос (Дания);
      Ассистент: Оле Кронлюкке (Дания);
      Ассистент: Рене Рисум (Дания);
      Резервный: Йорген Буркардт (Дания).
    • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Совсем скоро вашему вниманию будет матч между командами: "Арарат-Армения" - "Пайде". Текстовую трансляцию проведёт - Матюшенцев Дмитрий, всем приятного просмотра и надеемся на отличный футбол!
      • Прогнозы 161
      Арарат-Армения 59% (95)
      X 5% (8)
      Пайде Линнамеесконд 36% (58)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Арарат-Армения
      Ничья
      Пайде Линнамеесконд
      1.65
      3.80
      5.90
      Все Коэффициенты
      Новости
    • Первый тайм
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Football Academy Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Арарат-Армения 0:0 Пайде Линнамеесконд

    Исход игры
    Арарат-Армения
    59% (95)
    Ничья
    5% (8)
    Пайде Линнамеесконд
    36% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.26% (50)
    Меньше
    67.74% (105)
    Обе команды забьют
    Да
    25.16% (39)
    Нет
    74.84% (116)
    Популярный счёт
    0:2 Пайде Линнамеесконд
    25.5% (41)
    1:0 Арарат-Армения
    21.7% (35)
    2:1 Арарат-Армения
    16.8% (27)
    2:0 Арарат-Армения
    13.7% (22)
    0:5 Пайде Линнамеесконд
    8.7% (14)
    1:1 Ничья
    3.7% (6)
    3:1 Арарат-Армения
    1.9% (3)
    3:0 Арарат-Армения
    1.2% (2)
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    Арарат-Армения
    Пайде Линнамеесконд
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