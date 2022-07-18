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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Арарат-Армения
 
Позже
Пайде Линнамеесконд
Прогнозы 67
Арарат-Армения 43.3% (29)
X 1.5% (1)
Пайде Линнамеесконд 55.2% (37)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Арарат-Армения
Ничья
Пайде Линнамеесконд
1.53
4.40
6.35
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Арарат-Армения
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пайде Линнамеесконд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ebrima Singhateh 2 (1) 1
Лутс Сиим 1 0.5
Пихт Кристофер 1 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120

Результаты последних матчей

Арарат-Армения
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Арарат - Арарат-Армения 0:1 Урарту - Арарат-Армения 1:2 Арарат-Армения - Ван 1:0 Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1
Арарат-Армения - Нораванк 2:0 Арарат-Армения - Пюник 1:1 ЦСКА Ереван - Арарат-Армения 0:1 Арарат-Армения - Алашкерт 1:1 Арарат-Армения - Арарат 3:1 Арарат-Армения - Урарту 1:1 Ван - Арарат-Армения 2:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 0:3 Нораванк - Арарат-Армения 0:2 Пюник - Арарат-Армения 1:0 Арарат-Армения - ЦСКА Ереван 0:0 Алашкерт - Арарат-Армения 0:1 Арарат - Арарат-Армения 0:1 Урарту - Арарат-Армения 0:0 Арарат-Армения - Ван 2:0 Нораванк - Арарат-Армения 2:1
Пайде Линнамеесконд
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Пайде Линнамеесконд - Динамо Тбилиси 1:2 Динамо Тбилиси - Пайде Линнамеесконд 2:3 Нарва Транс - Пайде Линнамеесконд 1:1 Легион Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:2
Пайде Линнамеесконд - Курессааре 1:1 Нымме Калью - Пайде Линнамеесконд 1:0 Пайде Линнамеесконд - Таммека 3:0 Нымме Калью - Пайде Линнамеесконд 0:1 Пайде Линнамеесконд - Нарва Транс 4:2 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 0:0 Пайде Линнамеесконд - Калев 7:0 Пайде Линнамеесконд - Пярну Вапрус 6:2 Курессааре - Пайде Линнамеесконд 2:1 Нарва Транс - Пайде Линнамеесконд 1:2 Пайде Линнамеесконд - Легион Таллин 5:0 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 0:1 Калев - Пайде Линнамеесконд 0:3 Таммека - Пайде Линнамеесконд 1:3 Пайде Линнамеесконд - Флора Таллин 1:2

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арарат-Армения - Пайде Линнамеесконд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июля 2022, осталось 2 дня 17 часов 55 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 67
    Арарат-Армения 43.3% (29)
    X 1.5% (1)
    Пайде Линнамеесконд 55.2% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Арарат-Армения
    Ничья
    Пайде Линнамеесконд
    1.53
    4.40
    6.35
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Арарат-Армения - Пайде Линнамеесконд онлайн

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    Прогнозы на матч Арарат-Армения - Пайде Линнамеесконд

    Исход игры
    Арарат-Армения
    43.3% (29)
    Ничья
    1.5% (1)
    Пайде Линнамеесконд
    55.2% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.81% (26)
    Меньше
    61.19% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    19.4% (13)
    Нет
    80.6% (54)
    Популярный счёт
    0:2 Пайде Линнамеесконд
    35.8% (24)
    0:5 Пайде Линнамеесконд
    17.9% (12)
    2:1 Арарат-Армения
    14.9% (10)
    1:0 Арарат-Армения
    13.4% (9)
    2:0 Арарат-Армения
    10.4% (7)
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    Арарат-Армения
    Пайде Линнамеесконд
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