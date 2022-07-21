Амброс быстро разыграл угловой с партнером, но в итоге навесил в сетку с внешней стороны.

Своим угловым ответили албанцы, после подачи Спахиу партнеру не хватило каких-то сантиметров, чтобы встретиться с верховым мячом.

Гости потеряли мяч на чужой половине, Уйка тут же врезал по ногам Цуркану и получил желтую карточку.

Помощь врачей потребовалась Цуркану, действительно жестким получился фол со стороны полузащитника албанского клуба.

В следующем раунде, к слову, победитель этой пары сыграет с сильнейшим в паре "Фехервар" - "Габала". В параллельном матче азербайджанцы уже забили.

Цуркан сажает еще одного соперника на карточку, в этот раз провинился Спахиу.

9' Йосипой с левого угла штрафной попытался то ли пробить, то ли исполнить подачу - мяч попал в защитника и ушел за лицевую.

8' Капитан хозяев Амброс нарушает правила у чужой штрафной площади, 3:0 по фолам на старте этого матча.

6' Теперь уже футболисты "Лачи" контролируют мяч в центре поля, но любая попытка обострения приводит к потере.

4' Напомним, что "Петрокуб" в минувшем сезоне стал вторым в чемпионате Молдовы, уступив только "Шерифу", а "Лачи" финишировал вторым в чемпионате Албании вслед за "Тираной".

3' 31 градус сейчас в Кишинёве, условия не самые комфортные, так что темп явно ожидается рваный.

2' Активнее начинают встречу хозяева поля, играющие сегодня в черной форме, гости полностью в синем.