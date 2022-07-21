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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Петрокуб
0:0
Первый тайм: 21'
Лачи
0'
13' Желтая карточка
Уйка Серджо
17' Желтая карточка
Спахиу Себастьян

Ход матча

13'
 
Уйка Серджо
17'
 
Спахиу Себастьян

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 104
Петрокуб 50% (52)
X 41.3% (43)
Лачи 8.7% (9)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Петрокуб
Ничья
Лачи
2.90
3.10
2.80
Все Коэффициенты
Новости
29
Аврам
Кристиан
4
Мудрак
Виктор
11
Плэтикэ
Сергиу
90
Жардан
Ион
93
Санду
Флоринель
73
Ревенко
Иоан-Кэлин
98
Кожокару
Максим
17
Богачук
Виктор
8
Цуркан
Ясер
97
Йосипой
Мариус
9
Амброс
Владимир
98
Дайсинани
Марио
4
Роганович
Марко
34
Велкоски
Виктор
13
Малота
Ренато
11
Туркай
Рудольф
49
Спахиу
Себастьян
36
Уйка
Серджо
33
Зико
Ренато
99
Зарубица
Деян
17
Акинйеми
Аделеке
14
Мазрекай
Ментор
Петрокуб
5-3-2
Лачи
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Петрокуб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуркан Ясер 1 0.33
Лачи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазрекай Ментор 1 0.33

Карточки

Петрокуб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лачи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Спахиу Себастьян 1 0
Уйка Серджо 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Петрокуб
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Петрокуб - Флориана 1:0 Флориана - Петрокуб 0:0 Зимбру - Петрокуб 0:3 Петрокуб - Динамо-Авто 5:0
Петрокуб - Бельцы 3:2 Сфынтул Георге - Петрокуб 0:4 Петрокуб - Милсами 1:0 Шериф - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Флорешты 3:0 Петрокуб - Зимбру 5:1 Динамо-Авто - Петрокуб 0:0 Петрокуб - Шериф 0:0 Бельцы - Петрокуб 1:2 Петрокуб - Сфынтул Георге 1:1 Милсами - Петрокуб 1:3 Петрокуб - Шериф 0:2 Флорешты - Петрокуб 3:4 Зимбру - Петрокуб 0:1 Петрокуб - Динамо-Авто 6:1 Петрокуб - Бельцы 3:0
Лачи
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Искра Даниловград - Лачи 0:1 Лачи - Искра Даниловград 0:0 КФ Лапи - Лачи 0:2 Влазния Шкодер - Лачи 2:1
Лачи - Партизани 3:4 Теута - Лачи 2:1 Скендербеу - Лачи 1:2 Лачи - Кастриоти 4:1 Эгнатия - Лачи 0:2 Лачи - Тирана 1:0 Кукес - Лачи 0:0 Лачи - Динамо Тирана 2:1 Влазния Шкодер - Лачи 0:0 Партизани - Лачи 2:1 Лачи - Теута 0:1 Лачи - Скендербеу 0:0 Кастриоти - Лачи 1:1 Лачи - Эгнатия 0:0 Тирана - Лачи 4:1 Лачи - Кукес 3:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    17'
    Цуркан сажает еще одного соперника на карточку, в этот раз провинился Спахиу.
  • 16'
    В следующем раунде, к слову, победитель этой пары сыграет с сильнейшим в паре "Фехервар" - "Габала". В параллельном матче азербайджанцы уже забили.
  • 15'
    Треть первого тайма отыграли команды, пока предсказать победителя противостояния крайне проблематично, шансы выглядят абсолютно равными.
  • Травма, повреждение
    14'
    Помощь врачей потребовалась Цуркану, действительно жестким получился фол со стороны полузащитника албанского клуба.
  • Желтая карточка
    13'
    Гости потеряли мяч на чужой половине, Уйка тут же врезал по ногам Цуркану и получил желтую карточку.
  • Угловой
    11'
    Своим угловым ответили албанцы, после подачи Спахиу партнеру не хватило каких-то сантиметров, чтобы встретиться с верховым мячом.
  • Угловой
    10'
    Амброс быстро разыграл угловой с партнером, но в итоге навесил в сетку с внешней стороны.
  • 9'
    Йосипой с левого угла штрафной попытался то ли пробить, то ли исполнить подачу - мяч попал в защитника и ушел за лицевую.
  • Фол, нарушение
    8'
    Капитан хозяев Амброс нарушает правила у чужой штрафной площади, 3:0 по фолам на старте этого матча.
  • 6'
    Теперь уже футболисты "Лачи" контролируют мяч в центре поля, но любая попытка обострения приводит к потере.
  • 4'
    Напомним, что "Петрокуб" в минувшем сезоне стал вторым в чемпионате Молдовы, уступив только "Шерифу", а "Лачи" финишировал вторым в чемпионате Албании вслед за "Тираной".
  • 3'
    31 градус сейчас в Кишинёве, условия не самые комфортные, так что темп явно ожидается рваный.
  • 2'
    Активнее начинают встречу хозяева поля, играющие сегодня в черной форме, гости полностью в синем.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций "Петрокуб" принимает "Лачи". Текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов.
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    Прогнозы на матч Петрокуб 0:0 Лачи

    Исход игры
    Петрокуб
    50% (52)
    Ничья
    41.3% (43)
    Лачи
    8.7% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    15.69% (16)
    Меньше
    84.31% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    51.96% (53)
    Нет
    48.04% (49)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.6% (37)
    1:0 Петрокуб
    27.9% (29)
    2:1 Петрокуб
    11.5% (12)
    2:0 Петрокуб
    7.7% (8)
    0:1 Лачи
    6.7% (7)
    0:0 Ничья
    4.8% (5)
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