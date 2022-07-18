Стадион: Зимбру
Бомбардиры внутри турнира
Петрокуб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуркан Ясер
|1
|0.5
Лачи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазрекай Ментор
|1
|0.5
Карточки
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Петрокуб
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Петрокуб - Флориана 1:0 Флориана - Петрокуб 0:0 Зимбру - Петрокуб 0:3 Петрокуб - Динамо-Авто 5:0
Петрокуб - Бельцы 3:2 Сфынтул Георге - Петрокуб 0:4 Петрокуб - Милсами 1:0 Шериф - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Флорешты 3:0 Петрокуб - Зимбру 5:1 Динамо-Авто - Петрокуб 0:0 Петрокуб - Шериф 0:0 Бельцы - Петрокуб 1:2 Петрокуб - Сфынтул Георге 1:1 Милсами - Петрокуб 1:3 Петрокуб - Шериф 0:2 Флорешты - Петрокуб 3:4 Зимбру - Петрокуб 0:1 Петрокуб - Динамо-Авто 6:1 Петрокуб - Бельцы 3:0
Лачи
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Искра Даниловград - Лачи 0:1 Лачи - Искра Даниловград 0:0 КФ Лапи - Лачи 0:2 Влазния Шкодер - Лачи 2:1
Лачи - Партизани 3:4 Теута - Лачи 2:1 Скендербеу - Лачи 1:2 Лачи - Кастриоти 4:1 Эгнатия - Лачи 0:2 Лачи - Тирана 1:0 Кукес - Лачи 0:0 Лачи - Динамо Тирана 2:1 Влазния Шкодер - Лачи 0:0 Партизани - Лачи 2:1 Лачи - Теута 0:1 Лачи - Скендербеу 0:0 Кастриоти - Лачи 1:1 Лачи - Эгнатия 0:0 Тирана - Лачи 4:1 Лачи - Кукес 3:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Петрокуб - Лачи
Исход игры
Петрокуб
74.1% (20)
Ничья
25.9% (7)
Лачи
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
33.33% (9)
Меньше
66.67% (18)
Обе команды забьют
Да
59.26% (16)
Нет
40.74% (11)
Популярный счёт
1:0 Петрокуб
33.3% (9)
2:1 Петрокуб
29.6% (8)
1:1 Ничья
25.9% (7)
2:0 Петрокуб
7.4% (2)
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