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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Петрокуб
 
Позже
Лачи
Прогнозы 27
Петрокуб 74.1% (20)
X 25.9% (7)
Лачи 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Петрокуб
Ничья
Лачи
3.30
3.15
2.50
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Петрокуб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуркан Ясер 1 0.5
Лачи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазрекай Ментор 1 0.5

Карточки

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Петрокуб
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Петрокуб - Флориана 1:0 Флориана - Петрокуб 0:0 Зимбру - Петрокуб 0:3 Петрокуб - Динамо-Авто 5:0
Петрокуб - Бельцы 3:2 Сфынтул Георге - Петрокуб 0:4 Петрокуб - Милсами 1:0 Шериф - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Флорешты 3:0 Петрокуб - Зимбру 5:1 Динамо-Авто - Петрокуб 0:0 Петрокуб - Шериф 0:0 Бельцы - Петрокуб 1:2 Петрокуб - Сфынтул Георге 1:1 Милсами - Петрокуб 1:3 Петрокуб - Шериф 0:2 Флорешты - Петрокуб 3:4 Зимбру - Петрокуб 0:1 Петрокуб - Динамо-Авто 6:1 Петрокуб - Бельцы 3:0
Лачи
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Искра Даниловград - Лачи 0:1 Лачи - Искра Даниловград 0:0 КФ Лапи - Лачи 0:2 Влазния Шкодер - Лачи 2:1
Лачи - Партизани 3:4 Теута - Лачи 2:1 Скендербеу - Лачи 1:2 Лачи - Кастриоти 4:1 Эгнатия - Лачи 0:2 Лачи - Тирана 1:0 Кукес - Лачи 0:0 Лачи - Динамо Тирана 2:1 Влазния Шкодер - Лачи 0:0 Партизани - Лачи 2:1 Лачи - Теута 0:1 Лачи - Скендербеу 0:0 Кастриоти - Лачи 1:1 Лачи - Эгнатия 0:0 Тирана - Лачи 4:1 Лачи - Кукес 3:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Петрокуб - Лачи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 21 июля 2022, осталось 2 дня 19 часов 40 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 27
    Петрокуб 74.1% (20)
    X 25.9% (7)
    Лачи 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Петрокуб
    Ничья
    Лачи
    3.30
    3.15
    2.50
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Петрокуб - Лачи онлайн

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    Прогнозы на матч Петрокуб - Лачи

    Исход игры
    Петрокуб
    74.1% (20)
    Ничья
    25.9% (7)
    Лачи
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (9)
    Меньше
    66.67% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    59.26% (16)
    Нет
    40.74% (11)
    Популярный счёт
    1:0 Петрокуб
    33.3% (9)
    2:1 Петрокуб
    29.6% (8)
    1:1 Ничья
    25.9% (7)
    2:0 Петрокуб
    7.4% (2)
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    Петрокуб
    Лачи
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