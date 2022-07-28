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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Будучност Подгорица
2:1
Конец матча
Брейдаблик
0'
23' Желтая карточка
Мийович Лазар
30' Желтая карточка
Вукович Петар
1:0
38' Гол
Янкович Бранислав
40' Желтая карточка
Петрович Зоран
1:1
51' Гол
Торвальдссон Исак
2:1
86' Гол
Аджич Владан
90' Желтая карточка
Джуричкович Миомир
90'+7

Ход матча

23'
Мийович Лазар
 
30'
Вукович Петар
 
38'
Янкович Бранислав
(Петрович Зоран)
1:0
40'
Петрович Зоран
 
46'
Новович Иван
Вукович Петар
 
51'
1:1
Торвальдссон Исак
(Эйнарссон Виктор)
62'
Uros Ignjatovic
Янкович Бранислав
 
62'
Милошевич Стефан
Ariel Lucero
 
65'
 
Йеоман Андри
Торвальдссон Исак
72'
 
Сванторссон Джейсон-Дади
Стейндорссон Кристинн
72'
 
Квист Миккель
Муминович Дамир
75'
Рудович Анджело
Петрович Зоран
 
75'
Мрвалевич Марко
Терзич Василие
 
86'
Аджич Владан
(Рудович Анджело)
2:1
90'
Джуричкович Миомир
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 9 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 3 Офсайды 4
  • 14 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 113
Будучност Подгорица 73.5% (83)
X 22.1% (25)
Брейдаблик 4.4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
1
Драгоевич
Милош
22
Джуричкович
Миомир
35
Damjan
Dakic
33
Аджич
Владан
36
Вукович
Петар
16
Янкович
Бранислав
14
Ariel
Lucero
29
Терзич
Василие
7
Мийович
Лазар
11
Петрович
Зоран
34
Джуканович
Виктор
1
Эйнарссон
Антон
7
Гюннлёйхссон
Хёскульдур
4
Муминович
Дамир
21
Маргейрссон
Виктор-Орн
25
Ингварссон
Давид
8
Эйнарссон
Виктор
3
Сигурьонссон
Оливер
11
Эйольфссон
Гисли
10
Стейндорссон
Кристинн
16
Тоурхалльссон
Дагюр
Дан
22
Торвальдссон
Исак
Будучност Подгорица
4-3-3
Брейдаблик
4-3-3

История личных встреч

Будучност Подгорица
Брейдаблик

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Будучност Подгорица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джуканович Виктор 2 0.5
Янкович Бранислав 1 0.25
Аджич Владан 1 0.25
Мийович Лазар 1 0.25
Uros Ignjatovic 1 0.25
Рудович Анджело 0 0
Петрович Зоран 0 0
Брейдаблик
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торвальдссон Исак 3 0.75
Гюннлёйхссон Хёскульдур 2 (2) 0.5
Стейндорссон Кристинн 2 0.5
Йеоман Андри 1 0.25
Эйнарссон Виктор 0 0

Карточки

Будучност Подгорица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миркович Лука 1 1
Джуричкович Миомир 2 0
Ражнатович Андрия 0 1
Янкович Бранислав 1 0
Петрович Зоран 1 0
Мийович Лазар 1 0
Вукович Петар 1 0
Брейдаблик
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торвальдссон Исак 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Будучност Подгорица
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брейдаблик - Будучност Подгорица 2:0 КФ Лапи - Будучност Подгорица 2:2 Будучност Подгорица - КФ Лапи 2:0 Будучност Подгорица - Нови Пазар 2:2
Радник Сурдулица - Будучност Подгорица 2:2 Будучност Подгорица - Братство 3:1 Будучност Подгорица - Дечич 1:0 ГОШК - Будучност Подгорица 4:3 Будучност Подгорица - Травник 2:1 Будучност Подгорица - Петровац 6:0 Горажде - Будучност Подгорица 3:2 Езеро Плав - Будучност Подгорица 2:1 Будучност Подгорица - Сутьеска 4:2 Будучност Подгорица - Младость Какань 2:1 Зета - Будучност Подгорица 2:2 Градина Сребреник - Будучност Подгорица 3:2 Будучност Подгорица - Дечич 1:2 Будучност Подгорица - Тешань 1:1 Подгорица - Будучност Подгорица 1:5 Радник Хаджичи - Будучност Подгорица 1:1
Брейдаблик
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Хабнарфьордюр - Брейдаблик 0:0 Брейдаблик - Будучност Подгорица 2:0 Кеблавик - Брейдаблик 2:3 Брейдаблик - УЭ Санта-Колома 4:1
УЭ Санта-Колома - Брейдаблик 0:1 Вестманнаэйяр - Брейдаблик 0:0 Акранес - Брейдаблик 2:3 Брейдаблик - КР Рейкьявик 4:0 Брейдаблик - Акюрейри 4:1 Валюр - Брейдаблик 3:2 Лейкнир Рейкьявик - Брейдаблик 1:2 Брейдаблик - Валюр 6:2 Брейдаблик - Фрам 4:3 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Брейдаблик - Стьярнан 3:2 Акранес - Брейдаблик 1:5 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 3:0 КР Рейкьявик - Брейдаблик 0:1 Брейдаблик - Кеблавик 4:1 Брейдаблик - Копенгаген 3:4

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    30'
    Petar Vukovic получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Мийович Лазар получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Pod Goricom. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 113
Будучност Подгорица 73.5% (83)
X 22.1% (25)
Брейдаблик 4.4% (5)
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Прогнозы на матч Будучност Подгорица 2:1 Брейдаблик

Исход игры
Будучност Подгорица
73.5% (83)
Ничья
22.1% (25)
Брейдаблик
4.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
44.14% (49)
Меньше
55.86% (62)
Обе команды забьют
Да
61.26% (68)
Нет
38.74% (43)
Популярный счёт
2:1 Будучност Подгорица
37.2% (42)
1:0 Будучност Подгорица
23.9% (27)
1:1 Ничья
18.6% (21)
2:0 Будучност Подгорица
10.6% (12)
1:2 Брейдаблик
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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