Стадион: Под Горицом
2:1
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаМийович Лазар
30' Желтая карточкаВукович Петар
1:0
38' ГолЯнкович Бранислав
40' Желтая карточкаПетрович Зоран
1:1
51' ГолТорвальдссон Исак
2:1
86' ГолАджич Владан
90' Желтая карточкаДжуричкович Миомир
90'+7
Ход матча
23'
30'
38'
40'
51'
86'
2:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
9 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
3 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
35
Damjan
Dakic
33
Аджич
Владан
14
Ariel
Lucero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Damjan DakicЗащитник
-
33 Аджич ВладанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Ariel LuceroПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
30 Новович ИванЗащитник
-
24 Милич БогданЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Недович Александар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Йеоман АндриПолузащитник
- Нападающий
-
67 Omar Sowe
-
-
-
Главный тренер: Торвальдссон Оскар
История личных встреч
Будучност Подгорица
Брейдаблик
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Будучност Подгорица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джуканович Виктор
|2
|0.5
|Янкович Бранислав
|1
|0.25
|Аджич Владан
|1
|0.25
|Мийович Лазар
|1
|0.25
|Uros Ignjatovic
|1
|0.25
|Рудович Анджело
|0
|0
|Петрович Зоран
|0
|0
Брейдаблик
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торвальдссон Исак
|3
|0.75
|Гюннлёйхссон Хёскульдур
|2 (2)
|0.5
|Стейндорссон Кристинн
|2
|0.5
|Йеоман Андри
|1
|0.25
|Эйнарссон Виктор
|0
|0
Карточки
Будучност Подгорица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миркович Лука
|1
|1
|Джуричкович Миомир
|2
|0
|Ражнатович Андрия
|0
|1
|Янкович Бранислав
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Мийович Лазар
|1
|0
|Вукович Петар
|1
|0
Брейдаблик
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торвальдссон Исак
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
13%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
2
25%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Будучност Подгорица
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Брейдаблик - Будучност Подгорица 2:0 КФ Лапи - Будучност Подгорица 2:2 Будучност Подгорица - КФ Лапи 2:0 Будучност Подгорица - Нови Пазар 2:2
Радник Сурдулица - Будучност Подгорица 2:2 Будучност Подгорица - Братство 3:1 Будучност Подгорица - Дечич 1:0 ГОШК - Будучност Подгорица 4:3 Будучност Подгорица - Травник 2:1 Будучност Подгорица - Петровац 6:0 Горажде - Будучност Подгорица 3:2 Езеро Плав - Будучност Подгорица 2:1 Будучност Подгорица - Сутьеска 4:2 Будучност Подгорица - Младость Какань 2:1 Зета - Будучност Подгорица 2:2 Градина Сребреник - Будучност Подгорица 3:2 Будучност Подгорица - Дечич 1:2 Будучност Подгорица - Тешань 1:1 Подгорица - Будучност Подгорица 1:5 Радник Хаджичи - Будучност Подгорица 1:1
Брейдаблик
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Хабнарфьордюр - Брейдаблик 0:0 Брейдаблик - Будучност Подгорица 2:0 Кеблавик - Брейдаблик 2:3 Брейдаблик - УЭ Санта-Колома 4:1
УЭ Санта-Колома - Брейдаблик 0:1 Вестманнаэйяр - Брейдаблик 0:0 Акранес - Брейдаблик 2:3 Брейдаблик - КР Рейкьявик 4:0 Брейдаблик - Акюрейри 4:1 Валюр - Брейдаблик 3:2 Лейкнир Рейкьявик - Брейдаблик 1:2 Брейдаблик - Валюр 6:2 Брейдаблик - Фрам 4:3 Викингур Рейкьявик - Брейдаблик 0:3 Брейдаблик - Стьярнан 3:2 Акранес - Брейдаблик 1:5 Брейдаблик - Хабнарфьордюр 3:0 КР Рейкьявик - Брейдаблик 0:1 Брейдаблик - Кеблавик 4:1 Брейдаблик - Копенгаген 3:4
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Будучност Подгорица 2:1 Брейдаблик
Исход игры
Будучност Подгорица
73.5% (83)
Ничья
22.1% (25)
Брейдаблик
4.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
44.14% (49)
Меньше
55.86% (62)
Обе команды забьют
Да
61.26% (68)
Нет
38.74% (43)
Популярный счёт
2:1 Будучност Подгорица
37.2% (42)
1:0 Будучност Подгорица
23.9% (27)
1:1 Ничья
18.6% (21)
2:0 Будучност Подгорица
10.6% (12)
1:2 Брейдаблик
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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