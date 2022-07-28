Теперь нарушает правила и Элдер Лопеш, который наступает на ногу сопернику, срывая атаку оппоненту. Желтой карточки в руках рефери мы не видим.

Скучноватый, в целом, поединок мы смотрим. Хочется увидеть более интересный футбол, но со скоростным атаками у нас большие проблемы на протяжении всего первого тайма.

Штрафной удар на левом фланге заработала команда номинальных гостей. Готовятся выполнить подачу в штрафную со стандарта израильтяне.

Хемед в итоге выполнял подачу на дальнюю штангу, но соперник добрался до снаряда первым. Мяч был вынесен за пределы футбольного газона.

Последняя 5-минутка стартовала в первом тайме. "Хапоэль" держить снаряд под своим контролем но не двигает снаряд вперед.

"Динамо" стоит забить один мяч, чтобы перевести игру, как минимум, в дополнительное время. Ничейный счет оставит в турнире коллектив из Израиля, который выиграл первую встречу.

Будет ли в нашей встрече хоть один гол? Пока голевых эпизодов по-минимуму. Но намеки на хорошие эпизоды есть, и они весьма неплохие.

Неудачно снова угловой разыгран в этом эпизоде. Мяч после розыгрыша стандартного положения улетает за пределы футбольного газона.

Середина первого тайма у нас идет. Достаточно активно играют соперники в районе центрального круга, но вот об активности у ворот речи пока не идет.

Практически 30 минут отыграли соперники в этой встрече. Неточным ударом Анса отметился по рамке соперника. Но случился рикошет, и сфера улетела на угловой.

Угловой с левого края разыграли футболисты "Хапоэля". Подача с бровки на дальнюю штангу пошла, но на выходе спокойно сыграл голкипер, сумевший зафиксировать мяч в руках.

Полчаса отыграли противники. "Хапоэль" сумел отвести игру от своих ворот и сейчас действует намного активнее соперника. Однако голевых эпизодов все также не возникает.

МОМЕНТ! Бакич после подачи с левого края оказался со снарядом на ударной позиции. Долго для выстрела замахивался футболист, но так и не сумел нанести удара по рамке. Защита сработала на все 100%.

Бакич! Теперь с линии штрафной он произвел выстрел. Не стал сближаться с воротами противника футболист, направив сферу прямо по позиции кипера.

Против Элдера Лопеша нарушены сейчас правила. Получил футболист по ногам, но встречу он смог продолжить. Все с ним в порядке, стоит признать.

23' Дадья с правого фланга выполнял передачу в центр штрафной, но мяч попал в ногу защитнику, после чего спланировал за лицевую линию. Будет угловой удар.

22' Замена в составе "Динамо" не будет произведена. Должен вернуться на футбольное поле Мартинш, хотя какие-то проблемы у него есть со здоровьем.

20' Мартинш получил удар по ногам в центре поля. Лежит игрок "Хапоэля" и пока не может подняться. Ждем, пока медики выйдут на поле, чтобы дать свой вердикт.

19' Анса попытался продвинуться к воротам соперника по левому флангу, но подача в центр штрафной была крайне неудачной. Снова потеря.

18' В центре поля снова увязла у нас игра. Опасных моментов по-минимуму. Кроме удара по воротам в исполнении Ложкина и нечего вспомнить.

16' Анса за счет активности на левом фланге сумел прострелить мяч на дальнюю штангу. Сфера попала в голову защитнику и улетела за лицевую линию. Угловой.

15' Треть первого тайма отыграли соперники. Удастся ли "Динамо" открыть счет в этой встрече? Или матч закончится без забитых голов? Скоро мы с вами это узнаем.

14' Витор в центре поля сфолил против соперника. Не получил футболист карточку желтого цвета, хотя вполне мог попасть в немилость главного арбитра поединка.

12' Козлов нанес удар по воротам соперника. Отважился он на выстрел с дальней дистанции, но мяч полетел куда-то в сторону от рамки. Неточно получилось.