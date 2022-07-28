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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Динамо Минск
0:0
Первый тайм: 45+'
Хапоэль Беэр-Шева
0'
44' Желтая карточка

Ход матча

44'
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 116
Динамо Минск 38.8% (45)
X 25.9% (30)
Хапоэль Беэр-Шева 35.3% (41)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Динамо Минск
Ничья
Хапоэль Беэр-Шева
6.10
4.04
3.85
Все Коэффициенты
Новости
1
Хаткевич
Егор
67
Бегунов
Роман
3
Швецов
Максим
20
Сачивко
Александр
34
Вакулич
Алексей
7
Быков
Артём
Геннадьевич
71
Козлов
Михаил
II
18
Гречихо
Денис
25
Ложкин
Владислав
9
Бакич
Душан
80
Концевой
Артём
II
55
Глазер
Омри
30
Дадья
Ор
4
Витор
Мигел
18
Тиби
Эйтан
22
Лопеш
Элдер
10
Миха
Дор
3
Кельтенс
Давид
28
Мартинш
Андре
11
Джехезкель
Сагив
17
Хемед
Томер
13
Анса
Юджин
Динамо Минск
4-3-3
Хапоэль Беэр-Шева
4-3-3

История личных встреч

Динамо Минск
Хапоэль Беэр-Шева

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кисляк Сергей 1 0.25
Сачивко Александр 1 0.25
Бакич Душан 1 0.25
Концевой Артём II 1 0.25
Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джехезкель Сагив 1 0.5
Хатуэль Ротем 1 0.5
Лопеш Элдер 0 0
Йосефи Томер 0 0

Карточки

Динамо Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Козлов Михаил II 1 0
Вакулич Алексей 1 0
Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анса Юджин 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Сельмани Астрит 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Минск
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Хапоэль Беэр-Шева - Динамо Минск 2:1 Дечич - Динамо Минск 1:2 Динамо Минск - Дечич 1:1 Динамо Минск - Ислочь 1:2
Динамо-Брест - Динамо Минск 1:3 Динамо Минск - Слуцк 1:1 Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 3:4 Динамо Минск - Витебск 2:1 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0 Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Белшина 0:0 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:2 Динамо Минск - Арсенал Дзержинск 1:1 Минск - Динамо Минск 0:1 Славия Мозырь - Динамо Минск 0:0 Динамо Минск - Неман 2:0 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Спутник 3:0
Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хапоэль Беэр-Шева - Динамо Минск 2:1 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Висла Краков - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4
Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:2 Хапоэль Беэр-Шева - Бней-Сахнин 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:0 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Бней-Сахнин - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Тель-Авив 2:2 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 4:1 Хапоэль Ноф-ха-Галиль - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Хайфа 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Хапоэль Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 43'
    Будет ли в нашей встрече хоть один гол? Пока голевых эпизодов по-минимуму. Но намеки на хорошие эпизоды есть, и они весьма неплохие.
  • 42'
    "Динамо" стоит забить один мяч, чтобы перевести игру, как минимум, в дополнительное время. Ничейный счет оставит в турнире коллектив из Израиля, который выиграл первую встречу.
  • 40'
    Последняя 5-минутка стартовала в первом тайме. "Хапоэль" держить снаряд под своим контролем но не двигает снаряд вперед.
  • 39'
    Хемед в итоге выполнял подачу на дальнюю штангу, но соперник добрался до снаряда первым. Мяч был вынесен за пределы футбольного газона.
  • Фол, нарушение
    38'
    Штрафной удар на левом фланге заработала команда номинальных гостей. Готовятся выполнить подачу в штрафную со стандарта израильтяне.
  • 36'
    Скучноватый, в целом, поединок мы смотрим. Хочется увидеть более интересный футбол, но со скоростным атаками у нас большие проблемы на протяжении всего первого тайма.
  • Фол, нарушение
    35'
    Теперь нарушает правила и Элдер Лопеш, который наступает на ногу сопернику, срывая атаку оппоненту. Желтой карточки в руках рефери мы не видим.
  • Фол, нарушение
    34'
    Против Элдера Лопеша нарушены сейчас правила. Получил футболист по ногам, но встречу он смог продолжить. Все с ним в порядке, стоит признать.
  • 32'
    Бакич! Теперь с линии штрафной он произвел выстрел. Не стал сближаться с воротами противника футболист, направив сферу прямо по позиции кипера.
  • Опасный момент
    31'
    МОМЕНТ! Бакич после подачи с левого края оказался со снарядом на ударной позиции. Долго для выстрела замахивался футболист, но так и не сумел нанести удара по рамке. Защита сработала на все 100%.
  • 30'
    Полчаса отыграли противники. "Хапоэль" сумел отвести игру от своих ворот и сейчас действует намного активнее соперника. Однако голевых эпизодов все также не возникает. 
  • Угловой
    28'
    Угловой с левого края разыграли футболисты "Хапоэля". Подача с бровки на дальнюю штангу пошла, но на выходе спокойно сыграл голкипер, сумевший зафиксировать мяч в руках.
  • 27'
    Практически 30 минут отыграли соперники в этой встрече. Неточным ударом Анса отметился по рамке соперника. Но случился рикошет, и сфера улетела на угловой.
  • 26'
    Середина первого тайма у нас идет. Достаточно активно играют соперники в районе центрального круга, но вот об активности у ворот речи пока не идет.
  • 24'
    Неудачно снова угловой разыгран в этом эпизоде. Мяч после розыгрыша стандартного положения улетает за пределы футбольного газона.
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    • Угловой
      23'
      Дадья с правого фланга выполнял передачу в центр штрафной, но мяч попал в ногу защитнику, после чего спланировал за лицевую линию. Будет угловой удар.
    • 22'
      Замена в составе "Динамо" не будет произведена. Должен вернуться на футбольное поле Мартинш, хотя какие-то проблемы у него есть со здоровьем.
    • Травма, повреждение
      20'
      Мартинш получил удар по ногам в центре поля. Лежит игрок "Хапоэля" и пока не может подняться. Ждем, пока медики выйдут на поле, чтобы дать свой вердикт.
    • 19'
      Анса попытался продвинуться к воротам соперника по левому флангу, но подача в центр штрафной была крайне неудачной. Снова потеря.
    • 18'
      В центре поля снова увязла у нас игра. Опасных моментов по-минимуму. Кроме удара по воротам в исполнении Ложкина и нечего вспомнить.
    • Угловой
      16'
      Анса за счет активности на левом фланге сумел прострелить мяч на дальнюю штангу. Сфера попала в голову защитнику и улетела за лицевую линию. Угловой.
    • 15'
      Треть первого тайма отыграли соперники. Удастся ли "Динамо" открыть счет в этой встрече? Или матч закончится без забитых голов? Скоро мы с вами это узнаем.
    • Фол, нарушение
      14'
      Витор в центре поля сфолил против соперника. Не получил футболист карточку желтого цвета, хотя вполне мог попасть в немилость главного арбитра поединка.
    • 12'
      Козлов нанес удар по воротам соперника. Отважился он на выстрел с дальней дистанции, но мяч полетел куда-то в сторону от рамки. Неточно получилось.
    • 11'
      Еще одна подача от Козлова с левого края. Спокойно на выходе действует голкипер "Хапоэля", который в высоченном прыжке забирает сферу в перчатки.
    • 10'
      10 минут отыграли соперники в матче. Пока на поле активнее смотрятся игроки номинальных хозяев, но постепенно прибирают игру к своим руках и ногам израильтяне. 
    • 8'
      Снова вынос мяча в центр поля последовал после неудачного розыгрыша углового футболистами "Динамо". Минчане подхватывают сферу и будут пытаться организовать новое наступление.
    • Опасный момент
      7'
      МОМЕНТИЩЕ! Ложкин! Получил он мяч в центре после прострела с правого края. В касание 25-й номер гостей пробивал по рамке соперника. Сфера уже летела в ворота, но ее на "ленточке" сумел вынести один из защитников.
    • 6'
      Гречихо сейчас выполнял передачу в штрафную "Хапоэля" с левого фланга - слишком простым этот пас оказался для голкипера израильского оппонента.
    • 5'
      Без фанатов проходит сегодняшняя игра, так что все подсказки обоих тренеров на фоне пустых трибун легко различимы.
    • 4'
      В первом матче, напомню, победил израильский коллектив. В ответном поединке команда номинальных хозяев попытается одержать победу, хотя территориально матч также проходит в Израиле.
    • 2'
      Футболисты минского "Динамо" вышли на футбольный газон в белых цветах, в то время, как игроки "Хапоэля" вышли на арену в красном обмундировании.
    • Первый тайм начался
      1'
      Итак, друзья, наша встреча стартовала со свистком рефери! Удачи соперникам и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
    • До матча
    • Судья
      Представим вашему вниманию бригаду рефери:

      Главный судья: Мариан Барбу (Фэгэраш, Румыния);
      Ассистент: Кристьян Орбулец (Румыния);
      Ассистент: Имре-Ласло Букси (Румыния);
      Резервный: Лучан Рушанду (Румыния).
    • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к Лиге конференций. В рамках ответного матча второго квалификационного раунда турнира сойдутся лицом к лицу игроки минского «Динамо» и израильского «Хапоэля» из Беэр-Шевы. Встреча состоится в Беэр-Шеве, на стадионе «Яков Тернер Тото».

      Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!
      • Прогнозы 116
      Динамо Минск 38.8% (45)
      X 25.9% (30)
      Хапоэль Беэр-Шева 35.3% (41)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Динамо Минск
      Ничья
      Хапоэль Беэр-Шева
      6.10
      4.04
      3.85
      Все Коэффициенты
      Новости
    • Первый тайм
    • Желтая карточка
      44'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turner Stadium Be'er Sheva. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Динамо Минск 0:0 Хапоэль Беэр-Шева

    Исход игры
    Динамо Минск
    38.8% (45)
    Ничья
    25.9% (30)
    Хапоэль Беэр-Шева
    35.3% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.74% (43)
    Меньше
    61.26% (68)
    Обе команды забьют
    Да
    63.96% (71)
    Нет
    36.04% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    24.1% (28)
    1:2 Хапоэль Беэр-Шева
    19.8% (23)
    2:1 Динамо Минск
    14.7% (17)
    1:0 Динамо Минск
    12.1% (14)
    2:0 Динамо Минск
    9.5% (11)
    0:1 Хапоэль Беэр-Шева
    9.5% (11)
    0:2 Хапоэль Беэр-Шева
    3.4% (4)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
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    Динамо Минск
    Хапоэль Беэр-Шева
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