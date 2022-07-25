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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Динамо Минск
 
Позже
Хапоэль Беэр-Шева
Прогнозы 36
Динамо Минск 61.1% (22)
X 27.8% (10)
Хапоэль Беэр-Шева 11.1% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Динамо Минск
Ничья
Хапоэль Беэр-Шева
5.31
3.75
3.55
Все Коэффициенты

История личных встреч

Динамо Минск
Хапоэль Беэр-Шева

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Минск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кисляк Сергей 1 0.33
Сачивко Александр 1 0.33
Бакич Душан 1 0.33
Концевой Артём II 1 0.33
Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джехезкель Сагив 1 1
Хатуэль Ротем 1 1
Лопеш Элдер 0 0
Йосефи Томер 0 0

Карточки

Динамо Минск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Козлов Михаил II 1 0
Вакулич Алексей 1 0
Хапоэль Беэр-Шева
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Анса Юджин 1 0
Джехезкель Сагив 1 0
Сельмани Астрит 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Минск
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Хапоэль Беэр-Шева - Динамо Минск 2:1 Дечич - Динамо Минск 1:2 Динамо Минск - Дечич 1:1 Динамо Минск - Ислочь 1:2
Динамо-Брест - Динамо Минск 1:3 Динамо Минск - Слуцк 1:1 Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 3:4 Динамо Минск - Витебск 2:1 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0 Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Белшина 0:0 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:2 Динамо Минск - Арсенал Дзержинск 1:1 Минск - Динамо Минск 0:1 Славия Мозырь - Динамо Минск 0:0 Динамо Минск - Неман 2:0 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Спутник 3:0
Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хапоэль Беэр-Шева - Динамо Минск 2:1 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Висла Краков - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4
Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:2 Хапоэль Беэр-Шева - Бней-Сахнин 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:0 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Бней-Сахнин - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Тель-Авив 2:2 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 4:1 Хапоэль Ноф-ха-Галиль - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Хайфа 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Хапоэль Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Минск - Хапоэль Беэр-Шева от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 июля 2022, осталось 2 дня 12 часов 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 36
    Динамо Минск 61.1% (22)
    X 27.8% (10)
    Хапоэль Беэр-Шева 11.1% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Динамо Минск
    Ничья
    Хапоэль Беэр-Шева
    5.31
    3.75
    3.55
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Динамо Минск - Хапоэль Беэр-Шева онлайн

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    Прогнозы на матч Динамо Минск - Хапоэль Беэр-Шева

    Исход игры
    Динамо Минск
    61.1% (22)
    Ничья
    27.8% (10)
    Хапоэль Беэр-Шева
    11.1% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.43% (11)
    Меньше
    68.57% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (21)
    Нет
    40% (14)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.8% (10)
    2:1 Динамо Минск
    25% (9)
    2:0 Динамо Минск
    16.7% (6)
    1:0 Динамо Минск
    16.7% (6)
    1:2 Хапоэль Беэр-Шева
    5.6% (2)
    0:1 Хапоэль Беэр-Шева
    5.6% (2)
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    Динамо Минск
    Хапоэль Беэр-Шева
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