Стадион: Яаков Тернер
История личных встреч
Динамо Минск
Хапоэль Беэр-Шева
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Минск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кисляк Сергей
|1
|0.33
|Сачивко Александр
|1
|0.33
|Бакич Душан
|1
|0.33
|Концевой Артём II
|1
|0.33
Хапоэль Беэр-Шева
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джехезкель Сагив
|1
|1
|Хатуэль Ротем
|1
|1
|Лопеш Элдер
|0
|0
|Йосефи Томер
|0
|0
Карточки
Динамо Минск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Козлов Михаил II
|1
|0
|Вакулич Алексей
|1
|0
Хапоэль Беэр-Шева
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Анса Юджин
|1
|0
|Джехезкель Сагив
|1
|0
|Сельмани Астрит
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Минск
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Хапоэль Беэр-Шева - Динамо Минск 2:1 Дечич - Динамо Минск 1:2 Динамо Минск - Дечич 1:1 Динамо Минск - Ислочь 1:2
Динамо-Брест - Динамо Минск 1:3 Динамо Минск - Слуцк 1:1 Торпедо-БелАЗ - Динамо Минск 3:4 Динамо Минск - Витебск 2:1 Шахтёр Солигорск - Динамо Минск 1:0 Гомель - Динамо Минск 0:1 Динамо Минск - БАТЭ 2:2 Днепр Могилёв - Динамо Минск 0:2 Динамо Минск - Белшина 0:0 Славия Мозырь - Динамо Минск 1:2 Динамо Минск - Арсенал Дзержинск 1:1 Минск - Динамо Минск 0:1 Славия Мозырь - Динамо Минск 0:0 Динамо Минск - Неман 2:0 БАТЭ - Динамо Минск 1:1 Динамо Минск - Спутник 3:0
Хапоэль Беэр-Шева
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Хапоэль Беэр-Шева - Динамо Минск 2:1 Краковия - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Висла Краков - Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Волунтари - Хапоэль Беэр-Шева 1:4
Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 2:2 Хапоэль Беэр-Шева - Бней-Сахнин 3:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Хапоэль Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 2:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Хайфа 1:0 Маккаби Нетания - Хапоэль Беэр-Шева 3:0 Бней-Сахнин - Хапоэль Беэр-Шева 1:1 Маккаби Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:3 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Тель-Авив 1:0 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Тель-Авив 2:2 Маккаби Хайфа - Хапоэль Беэр-Шева 2:0 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Нетания 4:1 Хапоэль Ноф-ха-Галиль - Хапоэль Беэр-Шева 0:2 Хапоэль Беэр-Шева - Хапоэль Хайфа 3:1 Хапоэль Беэр-Шева - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Хапоэль Тель-Авив - Хапоэль Беэр-Шева 1:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Динамо Минск - Хапоэль Беэр-Шева
Исход игры
Динамо Минск
61.1% (22)
Ничья
27.8% (10)
Хапоэль Беэр-Шева
11.1% (4)
Тотал 2.5
Больше
31.43% (11)
Меньше
68.57% (24)
Обе команды забьют
Да
60% (21)
Нет
40% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.8% (10)
2:1 Динамо Минск
25% (9)
2:0 Динамо Минск
16.7% (6)
1:0 Динамо Минск
16.7% (6)
1:2 Хапоэль Беэр-Шева
5.6% (2)
0:1 Хапоэль Беэр-Шева
5.6% (2)
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