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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Тре Фьори
0:0
Конец матча
Б-36
0'
25' Желтая карточка
Нильсен Эли
35' Желтая карточка
Pasquale Lo Russo
50' Желтая карточка
Bojan Gjurchinoski
62' Желтая карточка
Якобсен Магнус
81' Желтая карточка
Агнарссон Ханнес
86' Желтая карточка
Де Фалко Андреа
90'+6

Ход матча

25'
 
Нильсен Эли
35'
Pasquale Lo Russo
 
50'
Bojan Gjurchinoski
 
62'
 
Якобсен Магнус
65'
 
Пшибыльски Михал
Нильсен Эли
65'
 
Кристенсен Расмус
Якобсен Бриан
71'
Giacomo Matteoni
Pasquale Lo Russo
 
81'
 
Агнарссон Ханнес
81'
Federico Dolcini
Kristjan Mani
 
81'
 
Эриксен Андреас
Хейнесен Беньямин
86'
Де Фалко Андреа
 
86'
Federico Ciccione
Eros Grani
 
86'
Andrea Tamagnini
Мантовани Мирко
 
88'
 
Агнарссон Мартин
Нильсен Бьярки

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 112
Тре Фьори 25.9% (29)
X 36.6% (41)
Б-36 37.5% (42)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
27
Семприни
Алессандро
II
13
Мантовани
Мирко
15
Umberto
De
Lucia
6
Пецци
Энрико
3
Eros
Grani
9
Kristjan
Mani
5
Adam
Adami
Martins
11
Де
Фалко
Андреа
10
Bojan
Gjurchinoski
14
Massimo
Goh
23
Pasquale
Lo
Russo
1
Ламхауге
Маттиас
3
Якобсен
Магнус
15
Thor
Hoeholt
26
Наттестад
Сонни
22
Солхейм
Симун
11
Хейнесен
Беньямин
6
Нильсен
Эли
20
Йохансен
Андрасс
7
Нильсен
Бьярки
21
Якобсен
Бриан
9
Агнарссон
Ханнес
Тре Фьори
4-3-3
Б-36
5-3-2

История личных встреч

Тре Фьори
Б-36

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Тре Фьори
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bojan Gjurchinoski 2 0.5
Joel Mastroianni 1 0.25
Massimo Goh 1 0.25
Б-36
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эгильссон Магнус 3 (2) 0.75
Йохансен Андрасс 1 0.25

Карточки

Тре Фьори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Фалко Андреа 1 0
Пецци Энрико 1 0
Bojan Gjurchinoski 1 0
Семприни Алессандро II 1 0
Eros Grani 1 0
Pasquale Lo Russo 1 0
Thomas Rastelli 1 0
Adam Adami Martins 1 0
Б-36
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якобсен Магнус 1 1
Наттестад Сонни 1 0
Нильсен Эли 1 0
Агнарссон Ханнес 1 0
Якобсен Бриан 1 0
Thor Hoeholt 1 0
Нильсен Бьярки 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Тре Фьори
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Б-36 - Тре Фьори 1:0 Тре Фьори - Фола 3:1 Фола - Тре Фьори 0:1 Пеннаросса - Тре Фьори 1:2
Тре Фьори - Тре Пенне 1:2 Тре Пенне - Тре Фьори 1:0 Фаэтано - Тре Фьори 1:1 Тре Фьори - Фаэтано 1:1 Ювенес-Догана - Тре Фьори 0:3 Тре Фьори - Виртус 1:0 FC Fiorentino - Тре Фьори 0:0 Мурата - Тре Фьори 0:0 Тре Фьори - Фольгоре Фальчано 0:4 Фаэтано - Тре Фьори 0:1 Тре Фьори - Кайлунго 0:0 Тре Фьори - Космос 0:0 Тре Пенне - Тре Фьори 1:1 Виртус - Тре Фьори 1:1 Сан-Джованни - Тре Фьори 0:1 Тре Фьори - Доманьяно 1:1
Б-36
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Б-36 - Тре Фьори 1:0 Б-36 - Борац Баня-Лука 3:1 Борац Баня-Лука - Б-36 2:0 Викингур - Б-36 2:1
Вестур - Б-36 0:1 Б-36 - Клаксвик 0:1 Б-36 - Торсхавн 0:1 Б-36 - Аргир 1:2 Стреймур - Б-36 1:5 Б-36 - Вестур 3:0 Аргир - Б-36 0:3 Скала - Б-36 1:1 Б-36 - Стреймур 5:0 Рунавик - Б-36 0:2 Б-36 - Викингур 0:3 Торсхавн - Б-36 1:0 Клаксвик - Б-36 1:0 Б-36 - Б-68 4:1 Рунавик - Б-36 1:1 Рунавик - Б-36 2:0

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico San Marino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 112
Тре Фьори 25.9% (29)
X 36.6% (41)
Б-36 37.5% (42)
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Прогнозы на матч Тре Фьори 0:0 Б-36

Исход игры
Тре Фьори
25.9% (29)
Ничья
36.6% (41)
Б-36
37.5% (42)
Тотал 2.5
Больше
30.63% (34)
Меньше
69.37% (77)
Обе команды забьют
Да
58.56% (65)
Нет
41.44% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.5% (33)
1:2 Б-36
17% (19)
1:0 Тре Фьори
13.4% (15)
0:1 Б-36
13.4% (15)
2:1 Тре Фьори
8.9% (10)
0:2 Б-36
5.4% (6)
0:0 Ничья
4.5% (5)
2:0 Тре Фьори
2.7% (3)
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