Стадион: Олимпийский (Серравалле)
0'
25' Желтая карточкаНильсен Эли
35' Желтая карточкаPasquale Lo Russo
50' Желтая карточкаBojan Gjurchinoski
62' Желтая карточкаЯкобсен Магнус
81' Желтая карточкаАгнарссон Ханнес
86' Желтая карточкаДе Фалко Андреа
90'+6
Ход матча
25'
62'
81'
86'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 2
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
14
Massimo
Goh
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Massimo GohНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
17 Mario Ferri
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andy Selva
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Thor HoeholtЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dan Brimsvik
История личных встреч
Тре Фьори
Б-36
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тре Фьори
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bojan Gjurchinoski
|2
|0.5
|Joel Mastroianni
|1
|0.25
|Massimo Goh
|1
|0.25
Б-36
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эгильссон Магнус
|3 (2)
|0.75
|Йохансен Андрасс
|1
|0.25
Карточки
Тре Фьори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Фалко Андреа
|1
|0
|Пецци Энрико
|1
|0
|Bojan Gjurchinoski
|1
|0
|Семприни Алессандро II
|1
|0
|Eros Grani
|1
|0
|Pasquale Lo Russo
|1
|0
|Thomas Rastelli
|1
|0
|Adam Adami Martins
|1
|0
Б-36
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якобсен Магнус
|1
|1
|Наттестад Сонни
|1
|0
|Нильсен Эли
|1
|0
|Агнарссон Ханнес
|1
|0
|Якобсен Бриан
|1
|0
|Thor Hoeholt
|1
|0
|Нильсен Бьярки
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
100%
1
25%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Тре Фьори
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Б-36 - Тре Фьори 1:0 Тре Фьори - Фола 3:1 Фола - Тре Фьори 0:1 Пеннаросса - Тре Фьори 1:2
Тре Фьори - Тре Пенне 1:2 Тре Пенне - Тре Фьори 1:0 Фаэтано - Тре Фьори 1:1 Тре Фьори - Фаэтано 1:1 Ювенес-Догана - Тре Фьори 0:3 Тре Фьори - Виртус 1:0 FC Fiorentino - Тре Фьори 0:0 Мурата - Тре Фьори 0:0 Тре Фьори - Фольгоре Фальчано 0:4 Фаэтано - Тре Фьори 0:1 Тре Фьори - Кайлунго 0:0 Тре Фьори - Космос 0:0 Тре Пенне - Тре Фьори 1:1 Виртус - Тре Фьори 1:1 Сан-Джованни - Тре Фьори 0:1 Тре Фьори - Доманьяно 1:1
Б-36
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Б-36 - Тре Фьори 1:0 Б-36 - Борац Баня-Лука 3:1 Борац Баня-Лука - Б-36 2:0 Викингур - Б-36 2:1
Вестур - Б-36 0:1 Б-36 - Клаксвик 0:1 Б-36 - Торсхавн 0:1 Б-36 - Аргир 1:2 Стреймур - Б-36 1:5 Б-36 - Вестур 3:0 Аргир - Б-36 0:3 Скала - Б-36 1:1 Б-36 - Стреймур 5:0 Рунавик - Б-36 0:2 Б-36 - Викингур 0:3 Торсхавн - Б-36 1:0 Клаксвик - Б-36 1:0 Б-36 - Б-68 4:1 Рунавик - Б-36 1:1 Рунавик - Б-36 2:0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Тре Фьори 0:0 Б-36
Исход игры
Тре Фьори
25.9% (29)
Ничья
36.6% (41)
Б-36
37.5% (42)
Тотал 2.5
Больше
30.63% (34)
Меньше
69.37% (77)
Обе команды забьют
Да
58.56% (65)
Нет
41.44% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.5% (33)
1:2 Б-36
17% (19)
1:0 Тре Фьори
13.4% (15)
0:1 Б-36
13.4% (15)
2:1 Тре Фьори
8.9% (10)
0:2 Б-36
5.4% (6)
0:0 Ничья
4.5% (5)
2:0 Тре Фьори
2.7% (3)
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