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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Лачи
1:0
Первый тайм: 44'
Петрокуб
0'
38' Желтая карточка
1:0
38' Гол
Мазрекай Ментор

Ход матча

19'
 
Бежан Александр
Санду Флоринель
38'
 
38'
Мазрекай Ментор
1:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 116
Лачи 66.4% (77)
X 26.7% (31)
Петрокуб 6.9% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лачи
Ничья
Петрокуб
2.95
3.20
3.75
Все Коэффициенты
Новости
98
Дайсинани
Марио
34
Велкоски
Виктор
13
Малота
Ренато
33
Зико
Ренато
11
Туркай
Рудольф
36
Уйка
Серджо
9
Гуиндо
Салиу
10
Бабатунде
Михель
14
Мазрекай
Ментор
2
Цуцин
Лука
17
Акинйеми
Аделеке
29
Аврам
Кристиан
11
Плэтикэ
Сергиу
90
Жардан
Ион
4
Мудрак
Виктор
73
Ревенко
Иоан-Кэлин
93
Санду
Флоринель
97
Йосипой
Мариус
8
Цуркан
Ясер
94
Котогой
Корнелиу
17
Богачук
Виктор
9
Амброс
Владимир
Лачи
4-3-3
Петрокуб
5-4-1

История личных встреч

Лачи
Петрокуб

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Лачи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазрекай Ментор 1 0.25
Петрокуб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуркан Ясер 1 0.25

Карточки

Лачи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Спахиу Себастьян 1 1
Уйка Серджо 1 0
Петрокуб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мудрак Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лачи
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Петрокуб - Лачи 0:0 Искра Даниловград - Лачи 0:1 Лачи - Искра Даниловград 0:0 КФ Лапи - Лачи 0:2
Влазния Шкодер - Лачи 2:1 Лачи - Партизани 3:4 Теута - Лачи 2:1 Скендербеу - Лачи 1:2 Лачи - Кастриоти 4:1 Эгнатия - Лачи 0:2 Лачи - Тирана 1:0 Кукес - Лачи 0:0 Лачи - Динамо Тирана 2:1 Влазния Шкодер - Лачи 0:0 Партизани - Лачи 2:1 Лачи - Теута 0:1 Лачи - Скендербеу 0:0 Кастриоти - Лачи 1:1 Лачи - Эгнатия 0:0 Тирана - Лачи 4:1
Петрокуб
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Петрокуб - Лачи 0:0 Петрокуб - Флориана 1:0 Флориана - Петрокуб 0:0 Зимбру - Петрокуб 0:3
Петрокуб - Динамо-Авто 5:0 Петрокуб - Бельцы 3:2 Сфынтул Георге - Петрокуб 0:4 Петрокуб - Милсами 1:0 Шериф - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Флорешты 3:0 Петрокуб - Зимбру 5:1 Динамо-Авто - Петрокуб 0:0 Петрокуб - Шериф 0:0 Бельцы - Петрокуб 1:2 Петрокуб - Сфынтул Георге 1:1 Милсами - Петрокуб 1:3 Петрокуб - Шериф 0:2 Флорешты - Петрокуб 3:4 Зимбру - Петрокуб 0:1 Петрокуб - Динамо-Авто 6:1

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 43'
    Красиво сейчас Гуиндо поставил корпус и сохранил мяч для своей команды, явно придал дополнительных сил команде забитый гол.
  • 41'
     Велкоски срубил Котогоя на краю штрафной, была опасная подача, которая закончилась ударом выше ворот от Мудрака.
  • Угловой
    40'
    "Петрокуб" сразу побежал сравнивать счет, но угловой был плохо разыгран, и снова чуть в контратаку не убежал "Лачи".
  • Описание гола
    38'
    Г-О-О-О-О-О-Л!!! Мазрекай!!!! 1:0!!!! Ошиблись гости в центре поля, убежали в контратаку хозяева, Мазрекай получил мяч с лева в штрафной и с пыра вонзил сферу в дальний угол.
  • 36'
     Амброс сейчас то ли удар, то ли прострел делал в штрафную, Дайсинани не без проблем, но все таки поймал мяч.
  • 35'
    До Гуиндо сейчас дошел мяч в штрафной площади, сильно бил он головой по воротам, но прямо во Аврама, который забрал сферу.
  • Фол, нарушение
    34'
    Гуиндо сейчас в воздухе ударил локтем Мудрака, опасный фол, но карточку судья не дал.
  • 32'
    Давят сейчас левым флангом гости, Котогой неплохо созидает у штрафной площади, ищет передачи нападающих.
  • 30'
    Мог сейчас вывести на удар  Богачук  передачей Котогоя, но чуть-чуть не дотянулся нападающий, так бы один на один с Дайсинани мог выйти он. 
  • 28'
     Зико нарушил правила, мяч снова к гостям уходит, но пока без опасностей, даже до ударов дело не доходит.
  • 26'
    Завладели мячом сейчас гости, Бежан неплохо вошел в игру и раз за разом придумывает опасные подачи, а также далеко забрасывает ауты.
  • 24'
    Неплохо приложился по мячу Уйка, мяч выше перекладины пролетел, но было рядом.
  • 23'
    Вышли в хорошую атаку гости, Бежан забрасывал мяч в правую часть штрафной, но отбились хозяева и создают сейчас свою атаку.
  • Фол, нарушение
    21'
    Бабатунде на газоне, Бежан сфолил, будет подача в штрафную.
  • Опасный момент
    20'
    Красиво сейчас Акинйеми на замахе ушел от защитника и пробил в противоход вратарю, мяч рядом со штангой прошел.
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    • Замена
      19'
      Бежан вышел вместо Санду, видимо, не может продолжить игру фланговый защитник "Петрокуба". 
    • 17'
      Небольшой перерыв был у команд, 30 градусов жары сегодня в Албании, нужно попить воды футболистам.
    • Офсайд
      16'
       Акинйеми сейчас получил мяч в штрафной, даже до удара дело дошло, но был офсайд.
    • 14'
      Пытаются сейчас албанцы создать опасную атаку, преимущественно левым флангом, но не могут найти последний пас, который выведет на удар.
    • 12'
       Мазрекай сейчас на левом фланге подавал угловой, затем мяч ему же отскочил и он пытался накрутить пару защитников, но не вышло.
    • Угловой
      10'
      Угловой также опасно подал "Петрокуб", Мудрак выиграл в верховой борьбе, но выше ударил защитник.
    • Опасный момент
      9'
      Очень опасный момент сейчас был у гостей, Амброс после скидки ударил в штангу, затем на добивании каким-то образом мяч не зашел в ворота.
    • 7'
      Уйка сейчас получил мяч на правом фланге, ближе к воротам, но мяч прямо в руки Авраму прилетел удар.
    • 6'
      Санду сейчас попытался в касание щечкой пробить с левого угла штрафной, но мяч сильно выше улетел.
    • 4'
      Забрали инициативу в свои руки сейчас хозяева, но пока только на своей половине поля.
    • Фол, нарушение
      3'
       Богачук наступил на ногу  Уйка, будет первый штрафной в центре поля.
    • 2'
      "Петрокуб" сегодня играет в полностью черной форме, а "Лачи" в белой. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч стартовал! "Лачи" с центра поля начинают игру!
    • До матча
    • Добрый вечер, уважаемые любители спорта №1 во всем мире, сегодня мы посмотрим на ответную встречу таких команд как "Лачи" и "Петрокуб", которые сыграют в рамках второго раунда отбора в Лигу конференций, первый матч закончился со счетом 0:0. Для вас игру проведет Егор Колесников!
      • Прогнозы 116
      Лачи 66.4% (77)
      X 26.7% (31)
      Петрокуб 6.9% (8)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Лачи
      Ничья
      Петрокуб
      2.95
      3.20
      3.75
      Все Коэффициенты
      Новости
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elbasan Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы на матч Лачи 1:0 Петрокуб

    Исход игры
    Лачи
    66.4% (77)
    Ничья
    26.7% (31)
    Петрокуб
    6.9% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    11.71% (13)
    Меньше
    88.29% (98)
    Обе команды забьют
    Да
    31.53% (35)
    Нет
    68.47% (76)
    Популярный счёт
    1:0 Лачи
    46.6% (54)
    1:1 Ничья
    19% (22)
    2:1 Лачи
    9.5% (11)
    2:0 Лачи
    9.5% (11)
    0:0 Ничья
    6% (7)
    0:1 Петрокуб
    3.4% (4)
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    Лачи
    Петрокуб
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