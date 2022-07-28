Гуиндо сейчас в воздухе ударил локтем Мудрака, опасный фол, но карточку судья не дал.

До Гуиндо сейчас дошел мяч в штрафной площади, сильно бил он головой по воротам, но прямо во Аврама, который забрал сферу.

Амброс сейчас то ли удар, то ли прострел делал в штрафную, Дайсинани не без проблем, но все таки поймал мяч.

Г-О-О-О-О-О-Л!!! Мазрекай!!!! 1:0!!!! Ошиблись гости в центре поля, убежали в контратаку хозяева, Мазрекай получил мяч с лева в штрафной и с пыра вонзил сферу в дальний угол.

"Петрокуб" сразу побежал сравнивать счет, но угловой был плохо разыгран, и снова чуть в контратаку не убежал "Лачи".

Велкоски срубил Котогоя на краю штрафной, была опасная подача, которая закончилась ударом выше ворот от Мудрака.

Красиво сейчас Гуиндо поставил корпус и сохранил мяч для своей команды, явно придал дополнительных сил команде забитый гол.

Красиво сейчас Акинйеми на замахе ушел от защитника и пробил в противоход вратарю, мяч рядом со штангой прошел.

Бабатунде на газоне, Бежан сфолил, будет подача в штрафную.

Вышли в хорошую атаку гости, Бежан забрасывал мяч в правую часть штрафной, но отбились хозяева и создают сейчас свою атаку.

Неплохо приложился по мячу Уйка, мяч выше перекладины пролетел, но было рядом.

Завладели мячом сейчас гости, Бежан неплохо вошел в игру и раз за разом придумывает опасные подачи, а также далеко забрасывает ауты.

Зико нарушил правила, мяч снова к гостям уходит, но пока без опасностей, даже до ударов дело не доходит.

Мог сейчас вывести на удар Богачук передачей Котогоя, но чуть-чуть не дотянулся нападающий, так бы один на один с Дайсинани мог выйти он.

Давят сейчас левым флангом гости, Котогой неплохо созидает у штрафной площади, ищет передачи нападающих.

19' Бежан вышел вместо Санду, видимо, не может продолжить игру фланговый защитник "Петрокуба".

17' Небольшой перерыв был у команд, 30 градусов жары сегодня в Албании, нужно попить воды футболистам.

16' Акинйеми сейчас получил мяч в штрафной, даже до удара дело дошло, но был офсайд.

14' Пытаются сейчас албанцы создать опасную атаку, преимущественно левым флангом, но не могут найти последний пас, который выведет на удар.

12' Мазрекай сейчас на левом фланге подавал угловой, затем мяч ему же отскочил и он пытался накрутить пару защитников, но не вышло.

10' Угловой также опасно подал "Петрокуб", Мудрак выиграл в верховой борьбе, но выше ударил защитник.

9' Очень опасный момент сейчас был у гостей, Амброс после скидки ударил в штангу, затем на добивании каким-то образом мяч не зашел в ворота.

7' Уйка сейчас получил мяч на правом фланге, ближе к воротам, но мяч прямо в руки Авраму прилетел удар.

6' Санду сейчас попытался в касание щечкой пробить с левого угла штрафной, но мяч сильно выше улетел.