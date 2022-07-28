Стадион: Эльбасан Арена
Ход матча
38'
38'
1:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
33
Зико
Ренато
36
Уйка
Серджо
90
Жардан
Ион
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Зико РенатоЗащитник
- Защитник
-
36 Уйка СерджоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кука КлайдиВратарь
- Защитник
-
77 Геци СергесоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дуро Шпетим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
90 Жардан ИонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Жаман ЯнушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лупан МихайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Табанов Иван
История личных встреч
Лачи
Петрокуб
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лачи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазрекай Ментор
|1
|0.25
Петрокуб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуркан Ясер
|1
|0.25
Карточки
Лачи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Спахиу Себастьян
|1
|1
|Уйка Серджо
|1
|0
Петрокуб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мудрак Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лачи
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Петрокуб - Лачи 0:0 Искра Даниловград - Лачи 0:1 Лачи - Искра Даниловград 0:0 КФ Лапи - Лачи 0:2
Влазния Шкодер - Лачи 2:1 Лачи - Партизани 3:4 Теута - Лачи 2:1 Скендербеу - Лачи 1:2 Лачи - Кастриоти 4:1 Эгнатия - Лачи 0:2 Лачи - Тирана 1:0 Кукес - Лачи 0:0 Лачи - Динамо Тирана 2:1 Влазния Шкодер - Лачи 0:0 Партизани - Лачи 2:1 Лачи - Теута 0:1 Лачи - Скендербеу 0:0 Кастриоти - Лачи 1:1 Лачи - Эгнатия 0:0 Тирана - Лачи 4:1
Петрокуб
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Петрокуб - Лачи 0:0 Петрокуб - Флориана 1:0 Флориана - Петрокуб 0:0 Зимбру - Петрокуб 0:3
Петрокуб - Динамо-Авто 5:0 Петрокуб - Бельцы 3:2 Сфынтул Георге - Петрокуб 0:4 Петрокуб - Милсами 1:0 Шериф - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Флорешты 3:0 Петрокуб - Зимбру 5:1 Динамо-Авто - Петрокуб 0:0 Петрокуб - Шериф 0:0 Бельцы - Петрокуб 1:2 Петрокуб - Сфынтул Георге 1:1 Милсами - Петрокуб 1:3 Петрокуб - Шериф 0:2 Флорешты - Петрокуб 3:4 Зимбру - Петрокуб 0:1 Петрокуб - Динамо-Авто 6:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Лачи 1:0 Петрокуб
Исход игры
Лачи
66.4% (77)
Ничья
26.7% (31)
Петрокуб
6.9% (8)
Тотал 2.5
Больше
11.71% (13)
Меньше
88.29% (98)
Обе команды забьют
Да
31.53% (35)
Нет
68.47% (76)
Популярный счёт
1:0 Лачи
46.6% (54)
1:1 Ничья
19% (22)
2:1 Лачи
9.5% (11)
2:0 Лачи
9.5% (11)
0:0 Ничья
6% (7)
0:1 Петрокуб
3.4% (4)
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