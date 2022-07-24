Стадион: Эльбасан Арена
История личных встреч
Лачи
Петрокуб
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лачи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазрекай Ментор
|1
|0.33
Петрокуб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Цуркан Ясер
|1
|0.33
Карточки
Лачи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Спахиу Себастьян
|1
|1
|Уйка Серджо
|1
|0
Петрокуб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мудрак Виктор
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лачи
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Петрокуб - Лачи 0:0 Искра Даниловград - Лачи 0:1 Лачи - Искра Даниловград 0:0 КФ Лапи - Лачи 0:2
Влазния Шкодер - Лачи 2:1 Лачи - Партизани 3:4 Теута - Лачи 2:1 Скендербеу - Лачи 1:2 Лачи - Кастриоти 4:1 Эгнатия - Лачи 0:2 Лачи - Тирана 1:0 Кукес - Лачи 0:0 Лачи - Динамо Тирана 2:1 Влазния Шкодер - Лачи 0:0 Партизани - Лачи 2:1 Лачи - Теута 0:1 Лачи - Скендербеу 0:0 Кастриоти - Лачи 1:1 Лачи - Эгнатия 0:0 Тирана - Лачи 4:1
Петрокуб
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Петрокуб - Лачи 0:0 Петрокуб - Флориана 1:0 Флориана - Петрокуб 0:0 Зимбру - Петрокуб 0:3
Петрокуб - Динамо-Авто 5:0 Петрокуб - Бельцы 3:2 Сфынтул Георге - Петрокуб 0:4 Петрокуб - Милсами 1:0 Шериф - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Флорешты 3:0 Петрокуб - Зимбру 5:1 Динамо-Авто - Петрокуб 0:0 Петрокуб - Шериф 0:0 Бельцы - Петрокуб 1:2 Петрокуб - Сфынтул Георге 1:1 Милсами - Петрокуб 1:3 Петрокуб - Шериф 0:2 Флорешты - Петрокуб 3:4 Зимбру - Петрокуб 0:1 Петрокуб - Динамо-Авто 6:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Лачи - Петрокуб
Исход игры
Лачи
62.9% (22)
Ничья
34.3% (12)
Петрокуб
2.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
14.71% (5)
Меньше
85.29% (29)
Обе команды забьют
Да
41.18% (14)
Нет
58.82% (20)
Популярный счёт
1:0 Лачи
40% (14)
1:1 Ничья
25.7% (9)
2:1 Лачи
11.4% (4)
2:0 Лачи
8.6% (3)
0:0 Ничья
8.6% (3)
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