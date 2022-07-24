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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Лачи
 
Позже
Петрокуб
Прогнозы 35
Лачи 62.9% (22)
X 34.3% (12)
Петрокуб 2.9% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Лачи
Ничья
Петрокуб
3.05
3.12
3.70
Все Коэффициенты

История личных встреч

Лачи
Петрокуб

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ЛК
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Лачи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазрекай Ментор 1 0.33
Петрокуб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуркан Ясер 1 0.33

Карточки

Лачи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Спахиу Себастьян 1 1
Уйка Серджо 1 0
Петрокуб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мудрак Виктор 1 0

Голы по времени матча

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лачи
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Петрокуб - Лачи 0:0 Искра Даниловград - Лачи 0:1 Лачи - Искра Даниловград 0:0 КФ Лапи - Лачи 0:2
Влазния Шкодер - Лачи 2:1 Лачи - Партизани 3:4 Теута - Лачи 2:1 Скендербеу - Лачи 1:2 Лачи - Кастриоти 4:1 Эгнатия - Лачи 0:2 Лачи - Тирана 1:0 Кукес - Лачи 0:0 Лачи - Динамо Тирана 2:1 Влазния Шкодер - Лачи 0:0 Партизани - Лачи 2:1 Лачи - Теута 0:1 Лачи - Скендербеу 0:0 Кастриоти - Лачи 1:1 Лачи - Эгнатия 0:0 Тирана - Лачи 4:1
Петрокуб
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Петрокуб - Лачи 0:0 Петрокуб - Флориана 1:0 Флориана - Петрокуб 0:0 Зимбру - Петрокуб 0:3
Петрокуб - Динамо-Авто 5:0 Петрокуб - Бельцы 3:2 Сфынтул Георге - Петрокуб 0:4 Петрокуб - Милсами 1:0 Шериф - Петрокуб 1:0 Петрокуб - Флорешты 3:0 Петрокуб - Зимбру 5:1 Динамо-Авто - Петрокуб 0:0 Петрокуб - Шериф 0:0 Бельцы - Петрокуб 1:2 Петрокуб - Сфынтул Георге 1:1 Милсами - Петрокуб 1:3 Петрокуб - Шериф 0:2 Флорешты - Петрокуб 3:4 Зимбру - Петрокуб 0:1 Петрокуб - Динамо-Авто 6:1

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лачи - Петрокуб от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 июля 2022, осталось 2 дня 12 часов 35 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 35
    Лачи 62.9% (22)
    X 34.3% (12)
    Петрокуб 2.9% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лачи
    Ничья
    Петрокуб
    3.05
    3.12
    3.70
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Лачи - Петрокуб онлайн

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    Прогнозы на матч Лачи - Петрокуб

    Исход игры
    Лачи
    62.9% (22)
    Ничья
    34.3% (12)
    Петрокуб
    2.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    14.71% (5)
    Меньше
    85.29% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    41.18% (14)
    Нет
    58.82% (20)
    Популярный счёт
    1:0 Лачи
    40% (14)
    1:1 Ничья
    25.7% (9)
    2:1 Лачи
    11.4% (4)
    2:0 Лачи
    8.6% (3)
    0:0 Ничья
    8.6% (3)
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    Лачи
    Петрокуб
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