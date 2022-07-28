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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Ньютаун
1:2
Второй тайм: 90'
Спартак Трнава
0'
3' Желтая карточка
Уокер Джейк
10' Желтая карточка
Zeli Ismail
11' Желтая карточка
Азеведо Дижан
1:0
35' Пенальти
Уильямс Аарон
38' Желтая карточка
Саттон Шейн
71' Желтая карточка
Козак Милош
1:1
73' Гол
Стефаник Самуэль
1:2
79' Гол
Буката Мартин
88' Желтая карточка
Буката Мартин
89' Желтая карточка
Уортон Тео

Ход матча

3'
Уокер Джейк
 
10'
Zeli Ismail
 
11'
 
Азеведо Дижан
35'
Уильямс Аарон
1:0
38'
Саттон Шейн
 
46'
 
Мишович Мартин
Азеведо Дижан
46'
 
Буката Мартин
Иван Алекс
46'
 
Штетина Лукаш
Чурма Матей
63'
Раштон Николас
Zeli Ismail
 
70'
Уортон Тео
Уокер Джейк
 
71'
 
Козак Милош
73'
1:1
Стефаник Самуэль
(Мишович Мартин)
76'
 
Patrick Karhan
Паур Якуб
79'
1:2
Буката Мартин
80'
 
Уйлаки Марек
Саввидис Кириакос
81'
Миллс-Эванс Киран
Саттон Шейн
 
81'
Хесден Рис
Роблес Льюис
 
82'
Matthew Jones
Henry Cowans
 
88'
 
Буката Мартин
89'
Уортон Тео
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 3
  • 17 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 111
Ньютаун 9.9% (11)
X 24.3% (27)
Спартак Трнава 65.8% (73)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньютаун
Ничья
Спартак Трнава
93.21
5.20
11.50
Все Коэффициенты
1
Джонс
Дэвид
II
19
Уильямс
Крэйг
4
Сирс
Райан
6
Саттон
Шейн
3
Робертс
Каллум
III
23
Zeli
Ismail
24
George
Hughes2
26
Уокер
Джейк
17
Henry
Cowans
10
Роблес
Льюис
14
Уильямс
Аарон
72
Вантруба
Мартин
19
Чурма
Матей
3
Тумма
Гергей
26
Коша
Себастьян
24
Коштрна
Кристиан
6
Козак
Милош
8
Стефаник
Самуэль
88
Саввидис
Кириакос
22
Иван
Алекс
17
Паур
Якуб
91
Азеведо
Дижан
Ньютаун
4-4-2
Спартак Трнава
5-2-3

История личных встреч

Ньютаун
Спартак Трнава

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Ньютаун
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Henry Cowans 2 0.5
Мвандве Лифумпа 1 0.25
Уильямс Аарон 1 (1) 0.25
Спартак Трнава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бамиделе Юсуф 3 1.5
Стефаник Самуэль 1 0.5
Иван Алекс 1 0.5
Буката Мартин 1 0.5
Мишович Мартин 0 0
Коштрна Кристиан 0 0

Карточки

Ньютаун
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уокер Джейк 2 0
Саттон Шейн 1 0
Matthew Jones 1 0
Zeli Ismail 1 0
Спартак Трнава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Штетина Лукаш 1 0
Козак Милош 1 0
Азеведо Дижан 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
4
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
2
67%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ньютаун
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спартак Трнава - Ньютаун 4:1 Ньютаун - Торсхавн 2:1 Торсхавн - Ньютаун 1:0 Линфилд - Ньютаун 0:0
Флинт Таун Юнайтед - Ньютаун 1:1 Ньютаун - Нью-Сейнтс 0:2 Бала Таун - Ньютаун 1:0 Ньютаун - Каернарфон Таун 1:0 Пенибонт - Ньютаун 0:2 Ньютаун - Флинт Таун Юнайтед 2:1 Нью-Сейнтс - Ньютаун 0:1 Ньютаун - Пенибонт 1:2 Каернарфон Таун - Ньютаун 0:4 Ньютаун - Бала Таун 0:2 Ньютаун - Коннас Куэй 0:2 Ньютаун - Кардифф МЮ 0:0 Кардифф МЮ - Ньютаун 1:1 Бала Таун - Ньютаун 1:0 Ньютаун - Хаверфордуэст Каунти 1:1 Ньютаун - Флинт Таун Юнайтед 2:0
Спартак Трнава
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Спартак Трнава - Ньютаун 4:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:0
Жилина - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Сеница - Спартак Трнава 0:4 Середь - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Спартак Трнава - Сеница 3:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Жилина - Спартак Трнава 0:0 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Середь 0:1 Кошице-2 - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0

Будет доступно позже.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      38'
      Саттон Шейн получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Уильямс Аарон из команды Ньютаун забивает с точки!
    • Желтая карточка
      11'
      Азеведо Дижан получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      10'
      Zeli Ismail получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      3'
      Jake Walker получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Park Hall Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Ньютаун 9.9% (11)
    X 24.3% (27)
    Спартак Трнава 65.8% (73)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ньютаун
    Ничья
    Спартак Трнава
    93.21
    5.20
    11.50
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Ньютаун 1:2 Спартак Трнава

    Исход игры
    Ньютаун
    9.9% (11)
    Ничья
    24.3% (27)
    Спартак Трнава
    65.8% (73)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.55% (55)
    Меньше
    50.45% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    69.37% (77)
    Нет
    30.63% (34)
    Популярный счёт
    1:2 Спартак Трнава
    42.3% (47)
    1:1 Ничья
    20.7% (23)
    0:2 Спартак Трнава
    10.8% (12)
    0:1 Спартак Трнава
    10.8% (12)
    1:0 Ньютаун
    5.4% (6)
    2:1 Ньютаун
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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