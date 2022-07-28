Стадион: Парк Холл
1:2
Второй тайм: 90'
0'
3' Желтая карточкаУокер Джейк
10' Желтая карточкаZeli Ismail
11' Желтая карточкаАзеведо Дижан
1:0
35' ПенальтиУильямс Аарон
38' Желтая карточкаСаттон Шейн
71' Желтая карточкаКозак Милош
1:1
73' ГолСтефаник Самуэль
1:2
79' ГолБуката Мартин
88' Желтая карточкаБуката Мартин
89' Желтая карточкаУортон Тео
Ход матча
3'
10'
11'
35'
1:0
38'
71'
73'
79'
1:2
88'
89'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
23
Zeli
Ismail
26
Уокер
Джейк
17
Henry
Cowans
10
Роблес
Льюис
19
Чурма
Матей
22
Иван
Алекс
17
Паур
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Zeli IsmailПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Уокер ДжейкПолузащитник
-
17 Henry CowansПолузащитник
-
10 Роблес ЛьюисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
16 Даунс ДиланПолузащитник
- Нападающий
-
20 Хесден РисНападающий
-
-
13 Joshua Hyde
-
25 Max Williams
-
-
22 Уортон Тео
-
-
Главный тренер: Chris Hughes
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Чурма МатейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Иван АлексНападающий
-
17 Паур ЯкубНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Уйлаки МарекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Michal Gasparik
История личных встреч
Ньютаун
Спартак Трнава
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ньютаун
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Henry Cowans
|2
|0.5
|Мвандве Лифумпа
|1
|0.25
|Уильямс Аарон
|1 (1)
|0.25
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бамиделе Юсуф
|3
|1.5
|Стефаник Самуэль
|1
|0.5
|Иван Алекс
|1
|0.5
|Буката Мартин
|1
|0.5
|Мишович Мартин
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
Карточки
Ньютаун
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уокер Джейк
|2
|0
|Саттон Шейн
|1
|0
|Matthew Jones
|1
|0
|Zeli Ismail
|1
|0
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Штетина Лукаш
|1
|0
|Козак Милош
|1
|0
|Азеведо Дижан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
100%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
25%
16-30
2
67%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
100%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Ньютаун
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Спартак Трнава - Ньютаун 4:1 Ньютаун - Торсхавн 2:1 Торсхавн - Ньютаун 1:0 Линфилд - Ньютаун 0:0
Флинт Таун Юнайтед - Ньютаун 1:1 Ньютаун - Нью-Сейнтс 0:2 Бала Таун - Ньютаун 1:0 Ньютаун - Каернарфон Таун 1:0 Пенибонт - Ньютаун 0:2 Ньютаун - Флинт Таун Юнайтед 2:1 Нью-Сейнтс - Ньютаун 0:1 Ньютаун - Пенибонт 1:2 Каернарфон Таун - Ньютаун 0:4 Ньютаун - Бала Таун 0:2 Ньютаун - Коннас Куэй 0:2 Ньютаун - Кардифф МЮ 0:0 Кардифф МЮ - Ньютаун 1:1 Бала Таун - Ньютаун 1:0 Ньютаун - Хаверфордуэст Каунти 1:1 Ньютаун - Флинт Таун Юнайтед 2:0
Спартак Трнава
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:2 Спартак Трнава - Ньютаун 4:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:0
Жилина - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Сеница - Спартак Трнава 0:4 Середь - Спартак Трнава 0:2 Спартак Трнава - Жилина 1:0 Спартак Трнава - Сеница 3:0 Спартак Трнава - Слован Братислава 0:1 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Жилина - Спартак Трнава 0:0 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Середь 0:1 Кошице-2 - Спартак Трнава 1:2 Слован Братислава - Спартак Трнава 0:0 Спартак Трнава - Тренчин 0:0
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Ньютаун 1:2 Спартак Трнава
Исход игры
Ньютаун
9.9% (11)
Ничья
24.3% (27)
Спартак Трнава
65.8% (73)
Тотал 2.5
Больше
49.55% (55)
Меньше
50.45% (56)
Обе команды забьют
Да
69.37% (77)
Нет
30.63% (34)
Популярный счёт
1:2 Спартак Трнава
42.3% (47)
1:1 Ничья
20.7% (23)
0:2 Спартак Трнава
10.8% (12)
0:1 Спартак Трнава
10.8% (12)
1:0 Ньютаун
5.4% (6)
2:1 Ньютаун
3.6% (4)
2:2 Ничья
1.8% (2)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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