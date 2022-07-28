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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Рига
2:1
Второй тайм: 90'
Ружомберок
0'
21' Желтая карточка
Douglas Franco2
1:0
39' Гол
Бабец Хрвое
43' Желтая карточка
Малы Матуш
1:1
53' Пенальти
Масло Ян
2:1
58' Гол
Сойсало Микаэль
71' Желтая карточка
Мойжиш Александр

Ход матча

21'
Douglas Franco2
 
39'
Бабец Хрвое
(Сойсало Микаэль)
1:0
43'
 
Малы Матуш
53'
1:1
Масло Ян
58'
Сойсало Микаэль
(Музинга Нгонда)
2:1
59'
 
Тучны Адам
Герец Штефан
59'
 
Бобчек Томаш
Лютеран Оливер
64'
Рангел
Marcelo Torres
 
71'
 
Мойжиш Александр
73'
 
Мрва Марио
Marko Kelemen
74'
Кендыш Юрий
Бабец Хрвое
 
80'
 
Мацейко Адриан
Регали Мартин
81'
 
Галабрин Габриель
Лихи Филип
83'
Harry Charsley
Douglas Franco2
 
83'
Mouhamed El Bachir Ngom
Рамос Да Пенья
 
83'
Olabanjo Ogunji
Сойсало Микаэль
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 9 Угловые 4
  • 4 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогнозы 112
Рига 72.3% (81)
X 13.4% (15)
Ружомберок 14.3% (16)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рига
Ничья
Ружомберок
2.30
9.43
83.27
Все Коэффициенты
16
Пуринс
Нильс
25
Музинга
Нгонда
6
Бергквист
Дуг
55
Дуланто
Густаво
11
Сойсало
Микаэль
7
Вакулко
Юрий
97
Marcelo
Torres
14
Бабец
Хрвое
13
Юрковскис
Райвис
30
Douglas
Franco2
10
Рамос
Да
Пенья
35
Крайчирик
Иван
63
Моронг
Адам
3
Масло
Ян
32
Малы
Матуш
28
Селески
Александер
15
Герец
Штефан
4
Лютеран
Оливер
2
Мойжиш
Александр
9
Регали
Мартин
6
Лихи
Филип
26
Marko
Kelemen
Рига
3-5-2
Ружомберок
4-4-1-1

История личных встреч

Рига
Ружомберок

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Рига
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамос Да Пенья 3 0.75
Сойсало Микаэль 2 0.5
Бабец Хрвое 1 0.25
Филиппов Александр 1 0.25
Marcelo Torres 1 0.25
Douglas Franco2 1 0.25
Музинга Нгонда 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герец Штефан 1 0.25
Масло Ян 1 (1) 0.25

Карточки

Рига
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рангел 1 0
Бергквист Дуг 1 0
Дуланто Густаво 1 0
Douglas Franco2 1 0
Mouhamed El Bachir Ngom 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мойжиш Александр 1 0
Малы Матуш 1 0

Голы по времени матча

Забито

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
100%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Рига
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Рига - Спартак Юрмала 2:1 Ружомберок - Рига 0:3 Рига - Супер Нова 1:0 Рига - Дерри Сити 2:0
Дерри Сити - Рига 0:2 Лиепая - Рига 0:0 Рига - ФК Валмиера 0:2 Рига - Ауда 1:0 Тукумс 2000 - Рига 0:1 Рига - РФШ Рига 2:0 Метта - Рига 1:4 Рига - Даугавпилс 2:0 Спартак Юрмала - Рига 0:4 Супер Нова - Рига 1:4 Рига - Лиепая 0:1 ФК Валмиера - Рига 3:0 РФШ Рига - Рига 2:1 Рига - Тукумс 2000 1:0 Ауда - Рига 0:1 Рига - Метта 4:0
Ружомберок
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Ружомберок - Рига 0:3 Скалица - Ружомберок 0:2 Кауно Жальгирис - Ружомберок 0:0
Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0 Ружомберок - ГКС Катовице 0:2 Ружомберок - Середь 3:1 ДАК - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Жилина 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Середь - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      43'
      Matus Maly получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      39'
      Г О О О О Л - Hrvoje Babec бьет в цель!
    • Желтая карточка
      21'
      Douglas получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Skonto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Рига 72.3% (81)
    X 13.4% (15)
    Ружомберок 14.3% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Рига
    Ничья
    Ружомберок
    2.30
    9.43
    83.27
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Рига 2:1 Ружомберок

    Исход игры
    Рига
    72.3% (81)
    Ничья
    13.4% (15)
    Ружомберок
    14.3% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.36% (51)
    Меньше
    53.64% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    51.82% (57)
    Нет
    48.18% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Рига
    23.2% (26)
    1:0 Рига
    22.3% (25)
    2:0 Рига
    14.3% (16)
    1:1 Ничья
    10.7% (12)
    1:2 Ружомберок
    9.8% (11)
    3:0 Рига
    5.4% (6)
    3:1 Рига
    4.5% (5)
    0:1 Ружомберок
    3.6% (4)
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