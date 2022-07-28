Стадион: Сконто
2:1
Второй тайм: 90'
0'
21' Желтая карточкаDouglas Franco2
1:0
39' ГолБабец Хрвое
43' Желтая карточкаМалы Матуш
1:1
53' ПенальтиМасло Ян
2:1
58' ГолСойсало Микаэль
71' Желтая карточкаМойжиш Александр
Ход матча
21'
39'
1:0
43'
53'
1:1
58'
64'
71'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
9 Угловые 4
-
4 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
16
Пуринс
Нильс
14
Бабец
Хрвое
63
Моронг
Адам
3
Масло
Ян
32
Малы
Матуш
15
Герец
Штефан
- Основной состав
-
16 Пуринс НильсВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бабец ХрвоеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Озолс РобертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Кендыш ЮрийПолузащитник
-
95 РангелНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Sandro Perkovic
- Основной состав
- Вратарь
-
63 Моронг АдамЗащитник
-
3 Масло ЯнЗащитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Лука ЯкубЗащитник
-
19 Фабиш ЛукашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бобчек ТомашНападающий
-
-
-
Главный тренер: Стругар Петер
История личных встреч
Рига
Ружомберок
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рига
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамос Да Пенья
|3
|0.75
|Сойсало Микаэль
|2
|0.5
|Бабец Хрвое
|1
|0.25
|Филиппов Александр
|1
|0.25
|Marcelo Torres
|1
|0.25
|Douglas Franco2
|1
|0.25
|Музинга Нгонда
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герец Штефан
|1
|0.25
|Масло Ян
|1 (1)
|0.25
Карточки
Рига
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рангел
|1
|0
|Бергквист Дуг
|1
|0
|Дуланто Густаво
|1
|0
|Douglas Franco2
|1
|0
|Mouhamed El Bachir Ngom
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мойжиш Александр
|1
|0
|Малы Матуш
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
100%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
0
4
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Рига
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Рига - Спартак Юрмала 2:1 Ружомберок - Рига 0:3 Рига - Супер Нова 1:0 Рига - Дерри Сити 2:0
Дерри Сити - Рига 0:2 Лиепая - Рига 0:0 Рига - ФК Валмиера 0:2 Рига - Ауда 1:0 Тукумс 2000 - Рига 0:1 Рига - РФШ Рига 2:0 Метта - Рига 1:4 Рига - Даугавпилс 2:0 Спартак Юрмала - Рига 0:4 Супер Нова - Рига 1:4 Рига - Лиепая 0:1 ФК Валмиера - Рига 3:0 РФШ Рига - Рига 2:1 Рига - Тукумс 2000 1:0 Ауда - Рига 0:1 Рига - Метта 4:0
Ружомберок
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ружомберок - Железярне Подбрезова 2:2 Ружомберок - Рига 0:3 Скалица - Ружомберок 0:2 Кауно Жальгирис - Ружомберок 0:0
Ружомберок - Кауно Жальгирис 2:0 Ружомберок - ГКС Катовице 0:2 Ружомберок - Середь 3:1 ДАК - Ружомберок 2:3 Ружомберок - Жилина 3:0 Спартак Трнава - Ружомберок 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 0:0 Середь - Ружомберок 1:3 Жилина - Ружомберок 0:2 Ружомберок - Спартак Трнава 0:0 Слован Братислава - Ружомберок 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 Ружомберок - Слован Братислава 0:2 Ружомберок - Погронье 1:0 Татран Липтовски-Микулаш - Ружомберок 3:2 Ружомберок - Жилина 5:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Рига 2:1 Ружомберок
Исход игры
Рига
72.3% (81)
Ничья
13.4% (15)
Ружомберок
14.3% (16)
Тотал 2.5
Больше
46.36% (51)
Меньше
53.64% (59)
Обе команды забьют
Да
51.82% (57)
Нет
48.18% (53)
Популярный счёт
2:1 Рига
23.2% (26)
1:0 Рига
22.3% (25)
2:0 Рига
14.3% (16)
1:1 Ничья
10.7% (12)
1:2 Ружомберок
9.8% (11)
3:0 Рига
5.4% (6)
3:1 Рига
4.5% (5)
0:1 Ружомберок
3.6% (4)
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