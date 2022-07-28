Стадион: Fazanerija Stadion
0:0
Перерыв
Ход матча
41'
42'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 2
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
14
Лорбек
Ник
11
Коуш
Жига
19
Даку
Мирлинд
16
О'Райли
Адам
9
Дойл
Ойн
15
Кинг
Билли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Лорбек НикПолузащитник
-
11 Коуш ЖигаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Даку МирлиндНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
28 Суменяк ВидВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Дапо ЯнЗащитник
-
17 Маич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ципот ТиоПолузащитник
-
18 Стракл ВитоНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Damir Contala
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 О'Райли АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Дойл ОйнНападающий
-
15 Кинг БиллиНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Ross Fay
-
-
22 Sam Curtis
-
-
-
-
Главный тренер: Timothy Clancy
История личных встреч
Мура
Сент-Патрикс
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мура
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даку Мирлинд
|2
|0.5
|Петкович Никола II
|1
|0.25
|Ципот Тио
|1
|0.25
Сент-Патрикс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Форрестер Крис
|1
|0.5
|Дойл Ойн
|0
|0
Карточки
Мура
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лорбек Ник
|1
|0
|Пуцко Клемен
|1
|0
|Бобичанец Лука
|1
|0
|Ципот Кай
|1
|0
Сент-Патрикс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mark Doyle
|0
|1
Голы по времени матча
Забито
2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Мура
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мура - Домжале 4:3 Сент-Патрикс - Мура 1:1 Олимпия Любляна - Мура 2:0 Мура - Сфынтул Георге 2:1
Сфынтул Георге - Мура 1:2 Мура - Флоридсдорфер 4:2 Мура - Войводина 1:1 Мура - Штурм 2:3 Мура - Марибор 1:3 Олимпия Любляна - Мура 3:3 Мура - Домжале 3:1 Целе - Мура 1:3 Радомлье - Мура 3:2 Мура - Алюминий 3:0 Браво - Мура 1:2 Мура - Копер 1:2 Табор Сежана - Мура 0:2 Марибор - Мура 1:1 Мура - Олимпия Любляна 3:2 Домжале - Мура 1:1
Сент-Патрикс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сент-Патрикс - Мура 1:1 Сент-Патрикс - Дандолк 1:1 Сент-Патрикс - Дроэда Юнайтед 3:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 1:2
Финн Харпс - Сент-Патрикс 2:2 Сент-Патрикс - ЮК Дублин 2:1 Дандолк - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Богемианс 3:0 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:2 Слайго Роверс - Сент-Патрикс 1:1 Дерри Сити - Сент-Патрикс 0:0 Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 0:4 Сент-Патрикс - Дерри Сити 0:4 Сент-Патрикс - Финн Харпс 2:0 ЮК Дублин - Сент-Патрикс 1:2 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Дандолк 0:0 Сент-Патрикс - Дроэда Юнайтед 1:1 Дерри Сити - Сент-Патрикс 2:1 Сент-Патрикс - ЮК Дублин 2:0
Будет доступно позже.
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Прогнозы на матч Мура 0:0 Сент-Патрикс
Исход игры
Мура
85.7% (96)
Ничья
10.7% (12)
Сент-Патрикс
3.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.05% (50)
Меньше
54.95% (61)
Обе команды забьют
Да
54.05% (60)
Нет
45.95% (51)
Популярный счёт
2:1 Мура
39.3% (44)
1:0 Мура
29.5% (33)
2:0 Мура
13.4% (15)
1:1 Ничья
9.8% (11)
3:1 Мура
1.8% (2)
0:1 Сент-Патрикс
1.8% (2)
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