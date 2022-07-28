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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Мура
0:0
Перерыв
Сент-Патрикс
0'
41' Желтая карточка
Лорбек Ник
42' Желтая карточка
Harry Brockbank

Ход матча

41'
Лорбек Ник
 
42'
 
Harry Brockbank

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогнозы 111
Мура 85.6% (95)
X 10.8% (12)
Сент-Патрикс 3.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мура
Ничья
Сент-Патрикс
1.82
3.70
4.70
Все Коэффициенты
69
Обрадович
Матко
6
Беганович
Амар
2
Ципот
Кай
70
Darick
Morris
3
Пуцко
Клемен
8
Бобичанец
Лука
14
Лорбек
Ник
11
Коуш
Жига
80
Петкович
Никола
II
99
Шабанаджай
Дардан
19
Даку
Мирлинд
1
Ананг
Джозеф
2
Коттер
Барри
4
Рэдмонд
Джо
5
Гривости
Том
19
Бреслин
Энтони
16
О'Райли
Адам
12
Harry
Brockbank
6
Jamie
Lennon
8
Форрестер
Крис
9
Дойл
Ойн
15
Кинг
Билли
Мура
4-2-3-1
Сент-Патрикс
4-3-3

История личных встреч

Мура
Сент-Патрикс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Мура
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даку Мирлинд 2 0.5
Петкович Никола II 1 0.25
Ципот Тио 1 0.25
Сент-Патрикс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Форрестер Крис 1 0.5
Дойл Ойн 0 0

Карточки

Мура
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лорбек Ник 1 0
Пуцко Клемен 1 0
Бобичанец Лука 1 0
Ципот Кай 1 0
Сент-Патрикс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mark Doyle 0 1

Голы по времени матча

Забито

2
0
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
1
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
100%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Мура
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Мура - Домжале 4:3 Сент-Патрикс - Мура 1:1 Олимпия Любляна - Мура 2:0 Мура - Сфынтул Георге 2:1
Сфынтул Георге - Мура 1:2 Мура - Флоридсдорфер 4:2 Мура - Войводина 1:1 Мура - Штурм 2:3 Мура - Марибор 1:3 Олимпия Любляна - Мура 3:3 Мура - Домжале 3:1 Целе - Мура 1:3 Радомлье - Мура 3:2 Мура - Алюминий 3:0 Браво - Мура 1:2 Мура - Копер 1:2 Табор Сежана - Мура 0:2 Марибор - Мура 1:1 Мура - Олимпия Любляна 3:2 Домжале - Мура 1:1
Сент-Патрикс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сент-Патрикс - Мура 1:1 Сент-Патрикс - Дандолк 1:1 Сент-Патрикс - Дроэда Юнайтед 3:0 Сент-Патрикс - Шемрок Роверс 1:2
Финн Харпс - Сент-Патрикс 2:2 Сент-Патрикс - ЮК Дублин 2:1 Дандолк - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Богемианс 3:0 Сент-Патрикс - Шелбурн 1:2 Слайго Роверс - Сент-Патрикс 1:1 Дерри Сити - Сент-Патрикс 0:0 Дроэда Юнайтед - Сент-Патрикс 0:4 Сент-Патрикс - Дерри Сити 0:4 Сент-Патрикс - Финн Харпс 2:0 ЮК Дублин - Сент-Патрикс 1:2 Шемрок Роверс - Сент-Патрикс 1:0 Сент-Патрикс - Дандолк 0:0 Сент-Патрикс - Дроэда Юнайтед 1:1 Дерри Сити - Сент-Патрикс 2:1 Сент-Патрикс - ЮК Дублин 2:0

Будет доступно позже.

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  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Harry Brockbank получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Лорбек Ник получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fazanerija Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 111
Мура 85.6% (95)
X 10.8% (12)
Сент-Патрикс 3.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Мура
Ничья
Сент-Патрикс
1.82
3.70
4.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Мура 0:0 Сент-Патрикс онлайн

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Прогнозы на матч Мура 0:0 Сент-Патрикс

Исход игры
Мура
85.7% (96)
Ничья
10.7% (12)
Сент-Патрикс
3.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.05% (50)
Меньше
54.95% (61)
Обе команды забьют
Да
54.05% (60)
Нет
45.95% (51)
Популярный счёт
2:1 Мура
39.3% (44)
1:0 Мура
29.5% (33)
2:0 Мура
13.4% (15)
1:1 Ничья
9.8% (11)
3:1 Мура
1.8% (2)
0:1 Сент-Патрикс
1.8% (2)
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