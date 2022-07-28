Стадион: Каирский международный
2:1
Второй тайм: 87'
0'
1:0
15' ГолТолордава Антон
1:1
15' ГолJefferson VIII
32' Желтая карточкаКорреа Рикардо
32' Желтая карточкаNemanja Jovicic
33' Желтая карточкаМускат Никки
54' Желтая карточкаMaka Gakou
59' Желтая карточкаClive Gauci
70' Желтая карточкаПейович Александар
2:1
77' ГолПетров Сава
Ход матча
15'
1:0
15'
1:1
32'
32'
33'
54'
59'
77'
2:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 3
-
9 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
76
Maka
Gakou
20
Lazar
Arsic
21
Димич
Стефан
88
Петров
Сава
44
Чосич
Марко
17
Clive
Gauci
22
Toni
Kolega
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
76 Maka GakouЗащитник
-
20 Lazar ArsicПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Димич СтефанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
88 Петров СаваНападающий
- Запасные игроки
-
22 Айдар ОгненНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tomislav Sivic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Чосич МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Clive GauciНападающий
-
22 Toni KolegaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Абдилла Даррен
История личных встреч
Раднички Ниш
Гзира Юнайтед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Раднички Ниш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Петров Сава
|1
|0.5
|Толордава Антон
|1
|0.5
|Nikola Stulic
|1
|0.5
|Maka Gakou
|1
|0.5
|Lazar Jovanovic
|0
|0
Гзира Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jefferson VIII
|3
|0.75
|Майя Максуэлл
|2 (1)
|0.5
Карточки
Раднички Ниш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пейович Александар
|1
|0
|Branislav Tomic
|1
|0
|Толордава Антон
|1
|0
|Bojan Mladjovic
|1
|0
|Nemanja Jovicic
|1
|0
|Maka Gakou
|1
|0
Гзира Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чосич Марко
|1
|0
|Раделич-Жарков Дариян
|1
|0
|Мускат Никки
|1
|0
|Корреа Рикардо
|1
|0
|Luis Riascos
|1
|0
|Clive Gauci
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
0
0%
1
100%
91-120
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
0
0%
1
25%
91-120
Пропущено
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Раднички Ниш
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Гзира Юнайтед - Раднички Ниш 2:2 Раднички Ниш - Партизан 3:3 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:0 Раднички Ниш - Шлёнск 1:3
УТА Арад - Раднички Ниш 0:0 Раднички Ниш - Марица Пловдив 6:0 Радомлье - Раднички Ниш 3:5 Партизан - Раднички Ниш 2:0 Раднички Ниш - Бачка-Топола 2:0 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:1 Чукарички - Раднички Ниш 0:0 Раднички Ниш - Войводина 1:0 Напредак - Раднички Ниш 0:4 Раднички Ниш - Вождовац 0:0 Младост Лучани - Раднички Ниш 2:0 Раднички Ниш - Црвена Звезда 1:5 Раднички 1923 - Раднички Ниш 0:0 Раднички Ниш - Войводина 1:0 Раднички Ниш - Колубара 1:0 Металац - Раднички Ниш 1:1
Гзира Юнайтед
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гзира Юнайтед - Раднички Ниш 2:2 Атлетик Эскальдес - Гзира Юнайтед 0:1 Гзира Юнайтед - Атлетик Эскальдес 1:1 Хибернианс - Гзира Юнайтед 2:2
Гзира Юнайтед - Хибернианс 2:1 Гзира Юнайтед - Гудья Юнайтед 3:1 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 2:0 Гзира Юнайтед - Биркиркара 1:1 Флориана - Гзира Юнайтед 0:1 Гзира Юнайтед - Сиренс 2:1 Гудья Юнайтед - Гзира Юнайтед 1:2 Гзира Юнайтед - Моста 3:4 Гзира Юнайтед - Флориана 1:2 Бальцан - Гзира Юнайтед 1:3 Гзира Юнайтед - Хамрун Спартанс 4:1 Биркиркара - Гзира Юнайтед 1:0 Гзира Юнайтед - Валлетта 1:1 Слима Уондерерс - Гзира Юнайтед 1:3 Гзира Юнайтед - Santa Lucia F.C. 2:2 Хибернианс - Гзира Юнайтед 3:1
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч Раднички Ниш 2:1 Гзира Юнайтед
Исход игры
Раднички Ниш
90.2% (101)
Ничья
8% (9)
Гзира Юнайтед
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
31.82% (35)
Меньше
68.18% (75)
Обе команды забьют
Да
35.45% (39)
Нет
64.55% (71)
Популярный счёт
2:0 Раднички Ниш
40.2% (45)
2:1 Раднички Ниш
21.4% (24)
1:0 Раднички Ниш
18.8% (21)
1:1 Ничья
8% (9)
3:1 Раднички Ниш
4.5% (5)
3:0 Раднички Ниш
2.7% (3)
4:0 Раднички Ниш
1.8% (2)
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