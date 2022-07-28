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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
Раднички Ниш
3:3
Итог после пенальти
1
3
Гзира Юнайтед
0'
1:0
15' Гол
Толордава Антон
1:1
15' Гол
Jefferson VIII
32' Желтая карточка
Корреа Рикардо
32' Желтая карточка
Nemanja Jovicic
33' Желтая карточка
Мускат Никки
54' Желтая карточка
Maka Gakou
59' Желтая карточка
Clive Gauci
70' Желтая карточка
Пейович Александар
2:1
77' Гол
Петров Сава
90' Желтая карточка
Jefferson VIII
90' Желтая карточка
Пизани Стивен
90' Желтая карточка
Петров Сава
2:2
90' Гол
Jefferson VIII
92' Желтая карточка
Чосич Марко
101' Желтая карточка
Gabriel Mentz
3:2
102' Пенальти
Пейович Александар
3:3
117' Гол
Майя Максуэлл
1 3
Пейович Александар
3:3
3:4
Майя Максуэлл
Aleksandar Mesarovic
4:4
4:5
Jackson Mendonza
Ryohei Michibuchi
4:5
4:6
Пизани Стивен
Петров Сава
4:6

Ход матча

15'
Толордава Антон
1:0
15'
1:1
Jefferson VIII
32'
 
Корреа Рикардо
32'
Nemanja Jovicic
 
33'
 
Мускат Никки
54'
Maka Gakou
 
59'
 
Clive Gauci
62'
Branislav Tomic
Nikola Stulic
 
62'
Ryohei Michibuchi
Димич Стефан
 
62'
Aleksandar Mesarovic
Lazar Arsic
 
66'
 
Майя Максуэлл
Toni Kolega
66'
 
Jackson Mendonza
Clive Gauci
70'
Пейович Александар
 
77'
Петров Сава
2:1
89'
 
Brooklyn Borg
Luke Tabone
90'
 
Jefferson VIII
90'
 
Пизани Стивен
Мускат Никки
90'
 
Emmanuel Mbong
Шерри Закари
90'
 
Пизани Стивен
90'
Петров Сава
 
90'
Айдар Огнен
Lazar Jovanovic
 
90'
2:2
Jefferson VIII
91'
Nikola Stajic
Maka Gakou
 
92'
 
Чосич Марко
101'
 
Gabriel Mentz
102'
Пейович Александар
3:2
117'
3:3
Майя Максуэлл
(Jefferson VIII)
120'
 
Andy Borg
Emmanuel Mbong
121'
Пейович Александар
3:3
121'
3:4
Майя Максуэлл
121'
Aleksandar Mesarovic
4:4
121'
4:5
Jackson Mendonza
121'
Ryohei Michibuchi
4:5
121'
4:6
Пизани Стивен
121'
Петров Сава
4:6
Пен
1:3

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 6
  • 10 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 19 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 7
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 112
Раднички Ниш 90.2% (101)
X 8% (9)
Гзира Юнайтед 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
99
Filip
Dujmovic
93
Аксентиевич
Никола
37
Толордава
Антон
28
Nemanja
Jovicic
76
Maka
Gakou
20
Lazar
Arsic
15
Пейович
Александар
21
Димич
Стефан
50
Lazar
Jovanovic
11
Nikola
Stulic
88
Петров
Сава
30
Раделич-Жарков
Дариян
9
Диас
Марсело
II
3
Gabriel
Mentz
5
Luke
Tabone
44
Чосич
Марко
8
Шерри
Закари
6
Мускат
Никки
23
Корреа
Рикардо
17
Clive
Gauci
22
Toni
Kolega
94
Jefferson
VIII
Раднички Ниш
4-3-3
Гзира Юнайтед
4-3-3

История личных встреч

Раднички Ниш
Гзира Юнайтед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

ЛК
2:2
ЛЕ
0:1
ЛЕ
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Раднички Ниш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Петров Сава 1 0.5
Толордава Антон 1 0.5
Nikola Stulic 1 0.5
Maka Gakou 1 0.5
Пейович Александар 1 (1) 0.5
Lazar Jovanovic 0 0
Гзира Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jefferson VIII 4 1
Майя Максуэлл 3 (1) 0.75

Карточки

Раднички Ниш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пейович Александар 1 0
Branislav Tomic 1 0
Петров Сава 1 0
Толордава Антон 1 0
Bojan Mladjovic 1 0
Nemanja Jovicic 1 0
Maka Gakou 1 0
Гзира Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чосич Марко 2 0
Пизани Стивен 1 0
Jefferson VIII 1 0
Раделич-Жарков Дариян 1 0
Мускат Никки 1 0
Корреа Рикардо 1 0
Gabriel Mentz 1 0
Luis Riascos 1 0
Clive Gauci 1 0

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
1
33%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
1
33%
2
50%
91-120

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
33%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
1
33%
1
33%
91-120

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

5
7
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
1
20%
2
29%
91-120

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
1
20%
1
17%
91-120

Результаты последних матчей

Раднички Ниш
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Гзира Юнайтед - Раднички Ниш 2:2 Раднички Ниш - Партизан 3:3 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:0 Раднички Ниш - Шлёнск 1:3
УТА Арад - Раднички Ниш 0:0 Раднички Ниш - Марица Пловдив 6:0 Радомлье - Раднички Ниш 3:5 Партизан - Раднички Ниш 2:0 Раднички Ниш - Бачка-Топола 2:0 Црвена Звезда - Раднички Ниш 4:1 Чукарички - Раднички Ниш 0:0 Раднички Ниш - Войводина 1:0 Напредак - Раднички Ниш 0:4 Раднички Ниш - Вождовац 0:0 Младост Лучани - Раднички Ниш 2:0 Раднички Ниш - Црвена Звезда 1:5 Раднички 1923 - Раднички Ниш 0:0 Раднички Ниш - Войводина 1:0 Раднички Ниш - Колубара 1:0 Металац - Раднички Ниш 1:1
Гзира Юнайтед
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Гзира Юнайтед - Раднички Ниш 2:2 Атлетик Эскальдес - Гзира Юнайтед 0:1 Гзира Юнайтед - Атлетик Эскальдес 1:1 Хибернианс - Гзира Юнайтед 2:2
Гзира Юнайтед - Хибернианс 2:1 Гзира Юнайтед - Гудья Юнайтед 3:1 Хамрун Спартанс - Гзира Юнайтед 2:0 Гзира Юнайтед - Биркиркара 1:1 Флориана - Гзира Юнайтед 0:1 Гзира Юнайтед - Сиренс 2:1 Гудья Юнайтед - Гзира Юнайтед 1:2 Гзира Юнайтед - Моста 3:4 Гзира Юнайтед - Флориана 1:2 Бальцан - Гзира Юнайтед 1:3 Гзира Юнайтед - Хамрун Спартанс 4:1 Биркиркара - Гзира Юнайтед 1:0 Гзира Юнайтед - Валлетта 1:1 Слима Уондерерс - Гзира Юнайтед 1:3 Гзира Юнайтед - Santa Lucia F.C. 2:2 Хибернианс - Гзира Юнайтед 3:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Дополнительное время
  • Перерыв
    91'
    Мы ожидаем дополнительного времени
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Желтая карточка
      33'
      Мускат Никки получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      32'
      Nemanja Jovicic получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      32'
      Корреа Рикардо получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Jefferson бьет в цель!
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Anton Tolordava бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Cair. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Раднички Ниш 90.2% (101)
    X 8% (9)
    Гзира Юнайтед 1.8% (2)
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    Прогнозы на матч Раднички Ниш 3:3 Гзира Юнайтед

    Исход игры
    Раднички Ниш
    90.2% (101)
    Ничья
    8% (9)
    Гзира Юнайтед
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.82% (35)
    Меньше
    68.18% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    35.45% (39)
    Нет
    64.55% (71)
    Популярный счёт
    2:0 Раднички Ниш
    40.2% (45)
    2:1 Раднички Ниш
    21.4% (24)
    1:0 Раднички Ниш
    18.8% (21)
    1:1 Ничья
    8% (9)
    3:1 Раднички Ниш
    4.5% (5)
    3:0 Раднички Ниш
    2.7% (3)
    4:0 Раднички Ниш
    1.8% (2)
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