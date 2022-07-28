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Лига конференций

2022-2023

Стадион:
ДАК
2:0
Конец матча
Викингур
0'
1:0
26' Гол
Крстович Никола
2:0
34' Гол
Веселовски Доминик
45' Желтая карточка
Грегерсен Атли
45' Желтая карточка
Блэкмэн Сезар
54' Желтая карточка
Грегерсен Бергур
74' Желтая карточка
Хансен Бардур
88' Желтая карточка
Балог Норберт
90'+4

Ход матча

26'
Крстович Никола
(Брунетти Матеус)
1:0
34'
Веселовски Доминик
(Качер Мирослав)
2:0
41'
Рисванис Спирос
Кружляк Доминик
 
45'
 
Грегерсен Атли
45'
Блэкмэн Сезар
 
46'
Санто Регё
Андзуана Иоан
 
46'
Николаеску Йон
Качер Мирослав
 
54'
 
Грегерсен Бергур
65'
Кальмар Жолт
Веселовски Доминик
 
74'
 
Хансен Бардур
74'
 
Martin Joensen
Ольсен Андреас
75'
 
Йонхардссон Инги
Грегерсен Бергур
75'
 
Брунни Сигнар
Хансен Бардур
76'
 
Юстинуссен Финнур
Тури Давид Геза
76'
 
Йохансен Якуп
Мненей Ноа
82'
Балог Норберт
Крстович Никола
 
88'
Балог Норберт
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 3
  • 11 Удары в створ 2
  • 15 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 112
ДАК 75.9% (85)
X 17% (19)
Викингур 7.1% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
22
Веселинов
Даниэл
28
Блэкмэн
Сезар
24
Кружляк
Доминик
16
Брунетти
Матеус
5
Мухамедбегович
Ахмет
66
Качер
Мирослав
8
Димун
Милан
20
Веселовски
Доминик
17
Андзуана
Иоан
45
Крстович
Никола
21
Муму
Брахим
1
Рейнатред
А
Бардюр
12
Хансен
Бардур
24
Ванхамар
Гуннар
4
Грегерсен
Атли
8
Грегерсен
Бергур
18
Свенссон
Арнбьорн
21
Мненей
Ноа
10
Ватнхамар
Сольви
15
Тури
Давид
Геза
22
Ольсен
Ари
2
Ольсен
Андреас
II
ДАК
4-2-1-3
Викингур
4-5-1

История личных встреч

ДАК
Викингур

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
0:2

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 5 (1) 1.25
Веселовски Доминик 2 0.5
Цыганик Андрей 1 0.25
Санто Регё 1 0.25
Качер Мирослав 0 0
Блэкмэн Сезар 0 0
Николаеску Йон 0 0
Брунетти Матеус 0 0
Викингур
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ватнхамар Сольви 2 0.5
Бардарсон Олаф 1 0.25

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муму Брахим 1 1
Блэкмэн Сезар 2 0
Кружляк Доминик 1 0
Балог Норберт 1 0
Викингур
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грегерсен Атли 2 0
Хансен Бардур 1 0
Грегерсен Бергур 1 0

Голы по времени матча

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Жилина - ДАК 1:1 Викингур - ДАК 0:2 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Клифтонвилл - ДАК 0:3
ДАК - Клифтонвилл 2:1 ДАК - Тренчин 2:1 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0 ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 ДАК - Жилина 2:0 Слован Братислава - ДАК 3:1 ДАК - Середь 0:0 Жилина - ДАК 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 ДАК - Жилина 3:1 Злате Моравце - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1
Викингур
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Викингур - ДАК 0:2 Европа - Викингур 1:2 Викингур - Европа 1:0 Викингур - Б-36 2:1
Рунавик - Викингур 1:3 Стреймур - Викингур 1:2 Викингур - Аргир 7:0 Викингур - Клаксвик 0:0 Б-68 - Викингур 0:6 Викингур - Рунавик 3:0 Викингур - Аргир 4:1 Клаксвик - Викингур 1:0 Викингур - Торсхавн 4:2 Б-68 - Викингур 0:4 Викингур - Скала 4:2 Б-36 - Викингур 0:3 Викингур - Стреймур 1:2 Вестур - Викингур 2:3 Б-36 - Викингур 2:0 Викингур - Клаксвик 1:1

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Прогнозы 112
    ДАК 75.9% (85)
    X 17% (19)
    Викингур 7.1% (8)
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    Прогнозы на матч ДАК 2:0 Викингур

    Исход игры
    ДАК
    75.9% (85)
    Ничья
    17% (19)
    Викингур
    7.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.64% (44)
    Меньше
    60.36% (67)
    Обе команды забьют
    Да
    49.55% (55)
    Нет
    50.45% (56)
    Популярный счёт
    2:1 ДАК
    25.9% (29)
    2:0 ДАК
    23.2% (26)
    1:0 ДАК
    16.1% (18)
    1:1 Ничья
    15.2% (17)
    3:0 ДАК
    5.4% (6)
    3:1 ДАК
    2.7% (3)
    0:1 Викингур
    2.7% (3)
    3:2 ДАК
    1.8% (2)
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