Стадион: MOL Arena
0'
1:0
26' ГолКрстович Никола
2:0
34' ГолВеселовски Доминик
45' Желтая карточкаГрегерсен Атли
45' Желтая карточкаБлэкмэн Сезар
54' Желтая карточкаГрегерсен Бергур
74' Желтая карточкаХансен Бардур
88' Желтая карточкаБалог Норберт
90'+4
Ход матча
26'
34'
45'
45'
54'
74'
88'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 3
-
11 Удары в створ 2
-
15 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
21
Муму
Брахим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Муму БрахимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
78 Пинту АлексЗащитник
-
33 Кахут ДемианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нджие СейниПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Кальмар ЖолтПолузащитник
-
74 Санто РегёНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гуля Адриан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Мненей НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Ольсен АриПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Johan Poulsen
История личных встреч
ДАК
Викингур
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|5 (1)
|1.25
|Веселовски Доминик
|2
|0.5
|Цыганик Андрей
|1
|0.25
|Санто Регё
|1
|0.25
|Качер Мирослав
|0
|0
|Блэкмэн Сезар
|0
|0
|Николаеску Йон
|0
|0
|Брунетти Матеус
|0
|0
Викингур
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ватнхамар Сольви
|2
|0.5
|Бардарсон Олаф
|1
|0.25
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муму Брахим
|1
|1
|Блэкмэн Сезар
|2
|0
|Кружляк Доминик
|1
|0
|Балог Норберт
|1
|0
Викингур
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Грегерсен Атли
|2
|0
|Хансен Бардур
|1
|0
|Грегерсен Бергур
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
50%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
33%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
100%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Жилина - ДАК 1:1 Викингур - ДАК 0:2 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 2:1 Клифтонвилл - ДАК 0:3
ДАК - Клифтонвилл 2:1 ДАК - Тренчин 2:1 ДАК - Татран Липтовски-Микулаш 4:2 Спартак Трнава - ДАК 1:0 ДАК - Ружомберок 2:3 Середь - ДАК 0:0 ДАК - Слован Братислава 2:0 ДАК - Жилина 2:0 Слован Братислава - ДАК 3:1 ДАК - Середь 0:0 Жилина - ДАК 2:2 ДАК - Спартак Трнава 1:1 Ружомберок - ДАК 4:1 ДАК - Жилина 3:1 Злате Моравце - ДАК 2:0 Спартак Трнава - ДАК 1:1
Викингур
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Викингур - ДАК 0:2 Европа - Викингур 1:2 Викингур - Европа 1:0 Викингур - Б-36 2:1
Рунавик - Викингур 1:3 Стреймур - Викингур 1:2 Викингур - Аргир 7:0 Викингур - Клаксвик 0:0 Б-68 - Викингур 0:6 Викингур - Рунавик 3:0 Викингур - Аргир 4:1 Клаксвик - Викингур 1:0 Викингур - Торсхавн 4:2 Б-68 - Викингур 0:4 Викингур - Скала 4:2 Б-36 - Викингур 0:3 Викингур - Стреймур 1:2 Вестур - Викингур 2:3 Б-36 - Викингур 2:0 Викингур - Клаксвик 1:1
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Прогнозы на матч ДАК 2:0 Викингур
Исход игры
ДАК
75.9% (85)
Ничья
17% (19)
Викингур
7.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
39.64% (44)
Меньше
60.36% (67)
Обе команды забьют
Да
49.55% (55)
Нет
50.45% (56)
Популярный счёт
2:1 ДАК
25.9% (29)
2:0 ДАК
23.2% (26)
1:0 ДАК
16.1% (18)
1:1 Ничья
15.2% (17)
3:0 ДАК
5.4% (6)
3:1 ДАК
2.7% (3)
0:1 Викингур
2.7% (3)
3:2 ДАК
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!